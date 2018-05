Discurso de Trump fue tonto y superficial: Líder supremo de Irán

El anuncio del presidente Donald Trump de que retirará a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con Irán fue “tonto y superficial”, dijo este miércoles el líder supremo iraní, según su sitio web oficial.

“Oyeron anoche que el presidente de Estados Unidos formuló algunos comentarios tontos y superficiales”, declaró el ayatolá Ali Khamenei. “Tenía quizás más de 10 mentiras en sus comentarios. Amenazó al régimen y al pueblo, diciendo haré esto y aquello. Señor Trump, le digo en nombre del pueblo iraní: ha cometido un error”, agregó.

El líder supremo de Irán defendió que la “energía nuclear es una necesidad para el país; según expertos, en los próximos años el país necesitará 20k megawatts de electricidad generada en plantas nucleares”, tuiteó.

Nuclear energy is a necessity for the country; according to experts, in the next few years the country will need 20K megawatts of nuclear-generated electricity made by nuclear plants.

Asimismo, opinó que el acuerdo nuclear con Irán es sólo una excusa, pues las hostilidades americanas contra la república islámica siempre han existido.

“Los Estados Unidos tuvieron una dominación completa sobre Irán, pero la Revolución Islámica cortó sus manos de Irán”, añadió.

A few days ago Trump wrote a letter to leaders of #PersianGulf states, which was revealed to us. He wrote: "I spent $7 trillion and you must do something in return." The U.S. wants to own humiliated slaves.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 9, 2018