Disenso en el INE: esta consejera ve exagerado decir que está en riesgo la democracia

Aunque el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ha asegurado que con el llamado plan B de reforma electoral de Morena la democracia está en riesgo o que provocará el despido de más de 6 mil personas que laboran en este órgano, no todos en el Consejo General piensan lo mismo, pues la consejera Norma de la Cruz señaló que esta es una visión “un poco exagerada y magnificada”.

En entrevista con Forbes México, la consejera, quien llegó al INE impulsada por Morena desde la Cámara de Diputados, explicó que si bien las reformas pudieron haber sido otras, las autoridades electorales deben cumplir con lo que aprobaron los legisladores “nos guste o no nos guste”.

Además al hablar sobre si la democracia se termina con las modificaciones a cinco leyes secundarias -de las cuales dos ya fueron aprobadas por diputados y senadores-, la consejera lo negó y comentó que decir eso es tener una visión simplista o no entender qué establecen estas reformas.

“Esa es una de las magnificaciones. Eso de que magnifican efectos, ese es un ejemplo (…) Decir que por cambiar unos cuantos artículos de la ley electoral, se te va a caer la democracia, o no entendemos qué es democracia, no entendemos en qué va la reforma o tenemos una visión muy simplista, porque nuestro sistema electoral se ha construido a lo largo de tantos años y otra vez tenemos este elemento de desinformación, nos dicen ‘ya no vas a tener credencial de elector’, ‘se acaba la democracia’; creo que no”, señaló.

La consejera electoral, quien es maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín, comentó que le parece preocupante y contradictorio que se utilice la narrativa de que la democracia está en riesgo con el plan B electoral, ya que por un lado, señalan que las leyes electorales se han construido por años y ahora sostienen que se cae por cambiar algunos artículos, dijo sin referirse a alguien en específico.

“Me parece poco preocupante estar en esta narrativa de que ‘la democracia está en riesgo’. Es un poco exagerado. Es muy curioso, porque por un lado te dicen ‘todo lo que hemos construido para una democracia tan sólida” y reformas unos cuantos artículos y ¿se te cae? Hay una contradicción a mí me parece”, mencionó.

De la Cruz, quien según su curriculum fue asesora política del antes senador por Morena Rutilio Escandón, también rechazó que con este plan B de Morena se ponga en riesgo las elecciones, pues dijo que es responsabilidad del Consejo General del INE tomar las decisiones para garantizar la calidad de los próximos comicios.

“No están en riesgo las elecciones, que vamos hacer ajustes, sí; que vamos a tener que revisar cómo llamamos a nuestro personal, sí. En la misma reforma nos mandata a emitir nuevos estatutos, lineamientos y metodologías del Servicio Profesional Electoral Nacional. Eso también nos da el espacio para reestructurar el Servicio Profesional Electoral que te garantice que tienes a la mayoría de esas personas que están especializadas, calificadas. Sí hay esta manera de ajustar para que garanticemos que todo sucede”, declaró.

Además, consideró que con estas modificaciones a leyes electorales no se despedirán a más de 6 mil trabajadores, entre ellos 2 mil de servicios profesional, como se ha dicho, pues mencionó que las reformas no establecen que un numero en específico.

“Yo no creo. No te podría decir qué número. A mí 6 mil me parece una proyección sobreestimada, me parece demasiado(…) Por eso la gran responsabilidad del Consejo (General) de revisarlo para que se reduzca lo mínimo”, declaró.

En ese sentido, la consejera agregó que estas reformas son una “ventana de oportunidad” para “horizontalizar el INE”.

