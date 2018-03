Reuters.- The Walt Disney Company anunció una inversión de 2,000 millones de euros (2,500 millones de dólares) para expandir su parque temático Disneyland París después de tomar el control total del negocio el año pasado.

El presidente ejecutivo, Bob Iger, anunció el plan de gastos después de reunirse con el presidente Emmanuel Macron en la capital francesa, diciendo que reflejaba la opinión positiva del grupo de medios de Estados Unidos sobre Francia y Europa de forma más amplia.

“(Esta inversión) es el resultado directo de la creciente confianza que tenemos en la economía de Europa y de Francia en particular”, dijo Iger en un video publicado en la cuenta de Twitter de la Presidencia francesa.

Sin embargo, Iger sufrió un golpe este martes cuando el gigante estadounidense del cable Comcast ofreció comprar la emisora ​​europea Sky por 31,000 mdd, lo que potencialmente descarrilaría la propia oferta de Disney por los activos propiedad de Twenty-First Century Fox.

El desarrollo de Disneyland incluirá tres nuevas áreas basadas en superhéroes de Marvel como Spider-Man y Hulk, la película animada de Disney Frozen y Star Wars, y se lanzarán por fases, comenzando en 2021. También habrá nuevas atracciones y entretenimiento en vivo.

“El plan de expansión es uno de los proyectos de desarrollo más ambiciosos en Disneyland París desde su apertura en 1992 y subraya el compromiso de la compañía con el éxito a largo plazo del resort como marca de Disney en Europa”, dijo Walt Disney en un comunicado.

Macron, un exbanquero de inversión que impulsa las reformas sociales y económicas, dijo que el compromiso financiero de Iger reflejaba la renovada confianza de los inversores en Francia.

“Su confianza muestra que Francia ha regresado”, dijo Macron en su propio tweet.

Disneyland París es el parque temático más visitado de Europa. Se encuentra en un sitio de 2,230 hectáreas a unos 32 kilómetros al este de París, aunque solo la mitad del sitio se ha desarrollado hasta ahora, de acuerdo con el informe anual de la compañía correspondiente a 2016.

Frozen, Star Wars and Marvel, three new lands to open in @DisneyLandParis. Thank you @RobertIger for your long-term investment and very strong commitment in France. Your confidence shows that France is back! #ChooseFrance pic.twitter.com/mFHacnYFNq

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 27, 2018