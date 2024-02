Nueva estrategia de Disney amenaza a estos contenidos originales de Marvel

El CEO de Disney, Bob Iger, comentó que la compañía desacelerará la producción de alta velocidad de series y películas originales para Disney+ después de que una serie de nuevos lanzamientos en la plataforma recibieron críticas mixtas del público, y en lugar de eso prometió centrarse en secuelas y franquicias existentes en el futuro cercano.

En una conferencia sobre resultados financieros de la empresa el miércoles, el director dijo que el plan futuro para Disney hará que la empresa se incline “un poco más hacia las secuelas y franquicias” después de perder “un poco de enfoque” al trabajar horas extras para producir series nuevas y originales para el lanzamiento de su servicio de streaming en 2019, Disney+.

Iger mencionó específicamente la “producción reducida” para Marvel Cinematic Universe, aunque Disney no ha especificado qué programas, si es que hay alguno, podrían eliminarse de su lista bajo la nueva estrategia.

La mayoría de los programas originales de Marvel Disney+ introdujeron o planean presentar personajes o historias completamente nuevos que no se habían revelado previamente a través del extenso catálogo de películas de Marvel, una tendencia que podría desvanecerse con la nueva secuela y la dirección centrada en la franquicia de la compañía.

Series protagonizadas por personajes de Marvel

De las casi dos docenas de series de Marvel lanzadas o anunciadas desde el estreno inaugural de WandaVision en 2021, 12 están protagonizadas por personajes o historias completamente nuevos no presentados anteriormente.

La primera serie de este tipo, “¿Y si…?”, fue la primera serie animada de Marvel Studios y obtuvo una respuesta positiva tanto de los críticos como de los espectadores: tiene una puntuación de audiencia del 92% y una calificación de los críticos del 94% en Rotten Tomatoes.

Moon Knight y Ms. Marvel, ambas estrenadas en 2022, recibieron críticas igualmente entusiastas: con una puntuación del 86% y 98% de la crítica, respectivamente.

She-Hulk: Defensora de héroes fue el primer tropiezo de las series de Marvel en Disney+ (tiene un puntaje de crítica del 77%, pero solo el 32% de la audiencia lo aprobó) y la recepción de también cayó con un puntaje de audiencia del 61%.

La mayoría de las producciones de Disney+ protagonizadas por personajes de la franquicia Marvel existentes han sido bien recibidas.

Loki, que tiene dos temporadas, tiene un puntaje de crítica del 87% y un calificación de audiencia del 86% en Rotten Tomatoes. WandaVision tiene un 91% de críticas, Falcon y el Soldado del Invierno tiene un 85% y Hawkeye, que presenta un nuevo personaje pero bajo la atenta mirada del veterano Clint Barton, gustó al 92% de los críticos.

La única serie protagonizada por un personaje de una película de Marvel que ha fracasado entre el público es Invasión secreta. Nick Fury, niñera de la pandilla original de los Vengadores, no logró sorprender con un programa que obtuvo un índice de aprobación del 47% del público y un 53% de la crítica.

Disney+ perdió 1.3 millones de suscriptores en el último trimestre de 2023, reveló la compañía en su informe de resultados del miércoles. La caída coincide con un aumento de precios que hizo que el plan gratuito de streaming pasara de 10.99 dólares a 13.99 por mes. Al 30 de diciembre, la plataforma tenía 111.3 millones de suscriptores.

¿Fatiga de superhéroe?

El año pasado se intensificaron las conversaciones sobre la idea de “fatiga de propiedad intelectual” y “fatiga de superhéroe”, el concepto de que los espectadores están cansados ​​de ver los mismos personajes, historias y efectos especiales en la pantalla una y otra vez.

Sin embargo, los comentarios recientes de Iger sugieren que Disney todavía ve más valor en las secuelas y franquicias que en las nuevas ideas. Los estrenos de Marvel de 2023 tuvieron un éxito desigual en taquilla. Spider-Man: A través del Spider-Verso y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 recaudaron 381.2 millones de dólares y 358.9 millones de dólares en la taquilla de EU, respectivamente, para obtener los títulos de la tercera y cuarta película más taquillera del año.

A pesar de ello, The Marvels rompió un récord de franquicia por el peor fin de semana de estreno en Estados Unidos y recaudó sólo 84.4 millones de dólares en todo el país, una quinta parte de los 426.8 millones recaudados por su predecesora, Capitana Marvel.

Nuevas producciones

Se espera que se estrenen cinco nuevas series en algún momento de este año. Agatha: Darkhold Diaries se centrará en el personaje de Agatha Harkness presentado por primera vez en WandaVision y es el único programa no animado en la lista de estrenos de 2024.

Otros incluyen Eyes of Wakanda, ambientada en el universo de Black Panther; Your Friendly Neighborhood Spider-Man; Marvel Zombis y X-Men ’97. También se anunciaron Daredevil: Born Again, Ironheart, Wonder Man, Vision Quest y una serie sin título Nova del escritor de Moon Knight. De igual modo, una tercera temporada de What If…? fue confirmada.

La serie en producción de Marvel Wonder Man fue noticia esta semana después de que un miembro del equipo muriera en el set. Juan “Spike” Osorio se cayó de las vigas de los estudios Radford en Hollywood el martes y murió a causa de sus heridas. Un GoFundMe (plataforma para recaudar fondos) creado para ayudar a la familia de Osorio ha juntado más de 150,000 dólares.

