Gobierno de Donald Trump debe más de 500,000 dólares a El Paso

Mientras el presidente Donald Trump viaja a El Paso, Texas, este miércoles, todavía le debe a la ciudad más de 500,000 dólares por los recursos utilizados para un mitin de febrero, además de casi 270,000 (extras) de facturas impagas a ciudades de todo el país.

Según funcionarios de El Paso, la ciudad proporcionó a Trump protección de seguridad, incendios y salud pública para su mitin de “Make America Great Again“, durante la campaña presidencial.

La fecha de vencimiento original de la factura, el 26 de abril, vino y se fue sin recibir el pago.

La campaña de Trump implicaba que El Paso le estaba cobrando de más. Michael Glassner, director de operaciones de la campaña, dijo que la factura de El Paso es diez veces mayor a la cantidad que otras ciudades suelen cobrar para estos eventos.

Trump debe 270,000 dólares adicionales en pagos de recuperación a otras ocho ciudades, como Erie, Pensilvania y Mesa, Arizona. Algunas de las facturas tienen tres años de antigüedad.

El Paso facturó a Beto O’Rourke 28,000 dólares por el lanzamiento de su campaña presidencial y el pago fue remitido a tiempo.

Las manifestaciones de Trump atraen a miles de asistentes y a veces se vuelven violentas, por lo que requieren más recursos de la ciudad.

Las ciudades tienen una variedad de políticas para quién paga el proyecto de ley durante las visitas de campaña presidenciales. Para los candidatos con detalles del Servicio Secreto, no existe una disposición federal para que paguen a las ciudades por los costos de seguridad. Y no es inusual que las campañas no paguen algunas facturas, tanto Barack Obama como Hillary Clinton no lo han hecho, según CNBC.

En cuanto a Trump, tiene un largo historial de incumplimiento de pagos a contratistas, desarrolladores, trabajadores de la construcción y otras entidades. En general, se puede dejar claro que, las ciudades se sumerjan en los presupuestos de contingencia o se hagan cargo del costo de organizar visitas de campaña.

