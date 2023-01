Ebrard acusa a Pompeo de difundir ideas antimexicanas

EFE.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, criticó este jueves al exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo por promover una campaña basada en ideas “antimexicanas” en su nuevo libro, en el que además acusa al funcionario de ocultar el programa de devolución de migrantes “Quédate en México” en 2018.

“Contrario a lo afirmado por Pompeo -que es parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro- México es un aliado confiable y esencial en materia de seguridad”, expuso en un comunicado en el que se defiende de las acusaciones.

La reunión en la que presuntamente Ebrard pidió a su homólogo ocultar la devolución de migrantes ocurrió en noviembre de 2018, dos semanas antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia, en la que el canciller aseguró que no llegaron a acuerdo alguno.

“Se decidió no iniciar la repatriación de solicitantes de asilo provenientes de Estados Unidos, tal y como la Cancillería informó a la opinión pública”, expuso este jueves en un comunicado.

Pompeo, quien fue secretario de Estado durante el mandato de Donald Trump (2017-2021), asegura en su libro Never Give An Inch (Nunca cedas ni una pulgada) que el acuerdo migratorio se mantuvo al margen de la opinión pública y de la entonces embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena.

“En la reunión referida por Pompeo (…) el propio esxecretario confirma que no se aceptó acuerdo alguno, si no que se escuchó la posición estadounidense de cerrar por completo los puertos de entrada y devolver a los solicitantes de asilo a la frontera sin nuestra cooperación. Esto, si no se aceptaba un acuerdo de tercer país seguro”, contestó el canciller mexicano, quien es precandidato presidencial para las elecciones mexicanas de 2024.

Por el contrario, Ebrard subrayó que México tomó la determinación independiente de implementar medidas en su lado de la frontera; y planteó al país vecino la necesidad de invertir en el sur de México y en el norte de Centroamérica para impulsar el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes.

“La postura de México sigue invariable: hay que atender las causas de raíz de la migración, fundamentalmente la pobreza, y crear vías regulares y seguras de movilidad, como se ha logrado ahora con la administración del presidente Joe Biden, con el resultado de ordenar y humanizar la migración”, finalizó.

El programa “Quédate en México” fue una de las medidas migratorias más polémicas adoptadas por Estados Unidos durante el mandato de Trump, que obligaba a los migrantes que quisieran entrar al país a esperar la resolución de sus trámites burocráticos en México, lo que provocó caos en la frontera y acusaciones de violaciones de derechos humanos.

