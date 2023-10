Ebrard se aferra a candidatura presidencial; asegura que no buscará otro cargo

Marcelo Ebrard se aferra a tener una candidatura presidencial, pues señaló que no buscará ningún otro cargo de elección popular.

“Seguimos adelante. Ni nos hemos dejado ni nos vamos a dejar”, dijo el excanciller en un evento que realizó en Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México. “Participación electoral, sólo por la Presidencia de la República”.

Ebrard buscó la candidatura presidencial de Morena, pero perdió ante Claudia Sheinbaum, por lo que el exsecretario impugnó el proceso interno del partido al argumentar que se presentaron irregularidades que influyeron en el triunfo de la ex jefa de gobierno capitalina, como intromisión de gobernadores y de la Secretaría del Bienestar.

“No queremos que los gobernadores determinen quiénes son los candidatos a diputados y alcaldes, no queremos que haya torrentes de dinero que no sabemos cuál es el origen, no queremos el cinismo. (…) Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta antes hasta del conteo, ya los tenían, eso no se vale, eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento”, aseguró.

Además, señaló, sin dar nombres, que algunos militantes de Morena buscan que él se salga del partido, pero aseguró que nunca vio a esos morenistas apoyar a Andrés Manuel López Obrador.

“Veía unos colegas en Morena que les urge que nos vayamos y quienes los promueven en video, del año de 2000 a 2023 nunca los vi en un mitin, no los vi en la marcha del desafuero, no los vi apoyando a Andrés Manuel para ganar la Ciudad de México frente al PAN, no los vi apoyándonos cuando nos enfrentamos con (Donald) Trump; entonces que se vayan ellos”, arengó Ebrard.

