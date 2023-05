Ebrard pide a gobernadores dar su cargo si quieren coordinar campaña de ‘corcholatas’

Luego de que algunos gobernadores morenistas han expresado su apoyo a Claudia Sheinbaum para la candidatura presidencial, el canciller Marcelo Ebrard señaló que aquellos mandatarios que busquen coordinar la campaña de alguna “corcholata” pidan mejor licencia.

Al terminar la entrega de su doctorado honoris causa por el Instituto Nacional de Administración Pública A.C, el secretario de Estado comentó que algunos gobernadores se contraponen a lo que marca el partido y el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre no interferir en el proceso para elegir al candidato presidencial por Morena.

“¿Cómo no puedes ser coordinador o coordinadora de una campaña? Si quieres coordinar, si tú quieres coordinar una campaña, pues pídete una licencia, está bien, pero pues hay que irse. Martha Delgado me dijo ‘yo quiero coordinar tu campaña. No se puede aquí. Me voy’. Eso se vale, lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas ¿no?”, declaró.

Ebrard enfatizó que la mayoría de los gobernadores se han comportado conforme a su cargo y no han intervenido en el proceso para elegir al candidato presidencial de Morena.

“Las y los gobernadores de los estados, por lo menos en la mayor parte de los casos que yo he estado o visitado, se han comportado, pues digamos, de acuerdo a la investidura que tiene un gobernador o gobernadora, que es: no formas parte de un proceso interno de un partido en el ejercicio de tu cargo”, comentó el canciller.

