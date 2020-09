AMLO asegura que este año será ‘récord’ en ingreso de remesas con 40,000 mdd

Este año se van a recibir alrededor de 40,000 millones de dólares (mdd) de remesas, una de las principales fuentes de divisas en el país, lo que representará un año récord en el ingreso de éste concepto, aseguró este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Expertos estaban pronosticando que se iban a caer las remesas porque en Estados Unidos estaban cayendo por la pandemia, se equivocaron los pronósticos pues en vez de caerse se levantaron, calculamos que hubo un incremento del 12% en comparación con el año pasado”, señaló Obrador en su conferencia Evaluación de Programas Integrales de Bienestar, desde Veracruz, Veracruz.

Según el mandatario, mes con mes llegan de 3,500 a 3,800 mdd al país que reciben cerca de 10 millones de familias que ha apoyado a las familias que más lo necesitan en conjunto con la ejecución de sus programas sociales.

“Los que se han tenido que ir a buscarse la vida por falta de oportunidades en el país ahora son los que nos están salvando en lo económico, los que más nos están apoyando, esas remesas significan la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Los que trabajan en Estados Unidos, muchos veracruzanos y de todo el país se han portado a la altura de las circunstancias”, añadió.

Explico que no ha dejado de haber recursos para lo indispensable y como consecuencia se han evitado las caída de pequeños y grandes comercios como Chedraui, Soriana, Walmart y los pequeños comercios porque no dejo de haber recursos para lo indispensable.

De acuerdo con el reporte de Banxico la remesas en el país crecieron en julio por tercer mes consecutivo, impulsadas tanto por un mayor número de transferencias como por un incremento en el monto promedio de las operaciones, según cifras divulgadas el martes por Banxico

Los capitales recibidos en el periodo sumaron 3,532 millones de dólares, un 7.2% más que en julio de 2019, de acuerdo con un reporte mensual de Banco de México.

Reiteró que la recuperación económica de México será V, “caímos tocamos fondo y vamos hacia arriba”, como lo ha señalado en semanas pasadas.

“En agosto y septiembre se han recuperado 200,000 empleos en el país de casi 1 millón que perdimos y espero que se siga recuperando la economía de México en beneficio de todos”, apuntó.

Aseguró que con los programas sociales que ha implementado su gobierno han logrado amortiguar los efectos económicos y sociales de la pandemia porque la gente ha tenido apoyo y recursos por adelantado.

El presidente dijo que gracias a estos programas el sector agropecuario no fue afectado y no se dejo de producir a diferencia del sector industrial.

“Se produjo lo mismo y se exportó al extranjero lo mismo, no cayó y se tradujo en que no han faltado los alimentos, por eso no ha habido carestía, no tenemos inflaciones altas, la inflación promedio es del 4% anual porque hay alimentos y también tenemos capacidad de consumo con los apoyos que se entregan de abajo hacia arriba, más que los paisanos siguieron enviado remesas”, apuntó.

