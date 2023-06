El 6G está llegando: ¿cuál será su impacto comercial?

Las redes inalámbricas 5G acaban de empezar a cobrar fuerza en los últimos años, pero, como siempre, las empresas de comunicaciones inalámbricas continúan mirando hacia el futuro y ya están pensando en la próxima generación de tecnología de datos, el esperado 6G.

La tecnología de próxima generación (6G) probablemente será 100 veces más rápida que 5G. Sin embargo, los beneficios van mucho más allá de la velocidad.

El 6G será un sistema completamente integrado que permitirá comunicaciones instantáneas entre dispositivos, consumidores y el entorno circundante. Las tecnologías empresariales habilitadas para 6G transformarán la forma en que las empresas procesan la información, se comunican, toman decisiones y capacitan a los empleados.

Esta nueva tecnología generará casos de uso emocionantes e innovadores y cambios sociales importantes y también presentará nuevos desafíos.

Echemos un vistazo a cómo la próxima tecnología 6G transformará el lugar de trabajo.

Qué esperar del 6G generalizado

¿Cómo se ve el 6G generalizado y qué actualizaciones principales experimentaremos cuando se implemente esta tecnología?

En primer lugar, 6G encenderá el metaverso. Si bien el metaverso es una palabra de moda en los círculos de TI hoy en día, incluso 5G no puede ofrecer el ancho de banda necesario para mundos 3D personalizados, renderizados y en tiempo real. Pero 6G podrá ofrecer esa velocidad y ancho de banda, lo que permitirá a los gigantes tecnológicos crear un metaverso virtual inmersivo, persistente y totalmente integrado.

Además, la tecnología 6G conducirá a una gama aún más amplia de dispositivos inteligentes en el mercado. Nuestra sociedad tendrá muchos más dispositivos conectados a Internet que pueden recopilar y transmitir datos.

Esta inteligencia omnipresente y el Internet de las cosas (IoT) ampliado crearán una conectividad perfecta entre la vida cotidiana e Internet.

Cómo un lanzamiento de 6G podría cambiar la forma en que trabajamos

Aquí hay algunas predicciones sobre lo que 6G podría significar para los lugares de trabajo del futuro:

Mejorando la forma en que nos conectamos en línea

En lugar de pasar horas en reuniones 2D Zoom o Teams, nos encontraremos en espacios digitales 3D, donde nuestros avatares tendrán contacto visual “real”. Podremos reunirnos en grupos e incluso expresar lenguaje corporal en tiempo real.

Si necesitamos realizar una reunión individual, podríamos simplemente cambiar a todos los participantes y encontrar un espacio virtual tranquilo para conectarnos. Y si desea visitar una fábrica o probar un producto, simplemente puede “volar” o “teletransportarse” a un gemelo digital y experimentarlo desde allí.

Formando a los trabajadores del Futuro con VR y AR

Con la tecnología 6G, las empresas brindarán experiencias de capacitación inmersivas en realidad virtual y realidad aumentada que simplifican la transferencia de conocimientos entre equipos y aumentan la retención de conocimientos.

El conglomerado aeroespacial y de ingeniería Honeywell ya está utilizando AR y VR para mejorar sus esfuerzos de capacitación. La empresa equipa a los nuevos empleados con auriculares de realidad mixta y les permite “ver” el trabajo que están haciendo otros empleados. A medida que los nuevos empleados imitan las tareas, la tecnología VR y AR superpone información que los guía a medida que aprenden.

Experimentando el nuevo mundo de las redes sociales

En lugar de visitar el perfil 2D de alguien en un teléfono inteligente, con conectividad 6G, usaremos gafas de realidad mixta para visitar los mundos 3D de las personas, renderizados en tiempo real y personalizados solo para nosotros.

Por ejemplo, podríamos visitar la casa virtual de alguien y admirar su arte y sus recuerdos de vacaciones renderizados en 3D. O podemos reunirnos con nuestras conexiones de redes sociales nuevas y existentes en un planeta virtual para conversar junto a la chimenea.

La transformación de la sanidad

La tecnología 6G revolucionará el mundo del cuidado de la salud. Con velocidades de datos ultrarrápidas, tendremos sensores inteligentes que flotarán en nuestro torrente sanguíneo y monitorearán y medirán todos los aspectos de nuestra salud.

Estos dispositivos conectados recopilarán datos y analizarán información continuamente para hacer recomendaciones y predecir problemas de salud antes de que surjan. También veremos dispositivos inteligentes que pueden brindar asistencia física y medicamentos, respaldados por representaciones digitales actualizadas continuamente de nosotros mismos en línea.

Con estos nuevos avances, nuestra industria de la salud pasará de su enfoque reactivo a un modelo predictivo y personalizado. Esto revolucionará la forma en que cuidamos nuestra salud en el futuro y tendrá un gran impacto en cualquiera que trabaje actualmente en el cuidado de la salud.

Salir a la carretera con 6G

Con la conectividad 6G, tendremos mapas 4D en tiempo real que pueden ayudarnos a gestionar el tráfico extremo de nuestras futuras ciudades, incluidos los vehículos autónomos en tierra (¡e incluso en el aire!). Su viaje al trabajo mejorará con la ayuda de sensores de alta precisión en los vehículos y en las estaciones base que pueden navegar y brindarle el viaje más rápido y cómodo.

El lugar de trabajo del futuro con 6G

La conclusión es que 6G está llegando, posiblemente tan pronto como en 2030, y tendrá un gran impacto en la forma en que trabajamos.

Con el desarrollo acelerado en áreas como reuniones, capacitación en el lugar de trabajo, redes sociales, atención médica y transporte, avanzamos hacia una increíble variedad de casos de uso de 6G que mejorarán la vida de las personas en todo el mundo.

Por Bernard Marr.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

