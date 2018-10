El activista detrás de la Caravana Migrante, según el gobierno de Honduras

El gobierno de Honduras apuntó al periodista, activista y expolítico Bartolo Fuentes como posible responsable de la “Caminata de Migrante”, que el sábado pasado partió rumbo a Estados Unidos para solicitar el estatus de refugiados.

La secretaria de Relaciones Exteriores del país centroamericano, María Dolores Agüeros, solicitó al Ministerio Público que investigara quién o quiénes están detrás de la caravana. En un comunicado publicado el pasado martes, afirmaba que se trata de un movimiento político que busca desestabilizar la gobernabilidad, la estabilidad y la paz de los países, sin más detalles.

“Medios de comunicación nacional e internacional identificaron al exdiputado de Libre, Bartolo Fuentes, como el incitador de las movilizaciones irregulares hacia EU, hecho que fue reconocido por él públicamente. Sin embargo, corresponde al Ministerio Público investigar”, dijo, según informa El Heraldo de Honduras.

Bartolo Fuentes es periodista de la revista digital Honduras Laboral y de su versión impresa Vida Laboral. Fue diputado por el partido de la oposición Partido Libertad y Refundación (Libre), del expresidente Manuel Zelaya.

De hecho, Fuentes formó parte del Frente Nacional de Resistencia Popular, creado en 2009 por la sociedad civil y miembros de la clase política en protesta de lo que consideraron un golpe de Estado contra el entonces presidente Zelaya.

Este activista consideró “absurdas” las acusaciones del gobierno y afirmó que éste lo usa de chivo expiatorio para no reconocer que el país tiene “una tragedia humana terrible que la gente ya no soporta”, en entrevista para CNN el viernes pasado.

“Agüero parece que no conoce la realidad hondureña y de la migración, cada día se van a escondidas 300 hondureños a EU, lo que pasa que lo hacen a escondidas. Esta caravana es el acumulado de 15 días”, dijo.

En el comunicado de la secretaría, se afirma que el movimiento político promotor de la caravana engañó a los migrantes con falsas promesas de que en EU serían acogidos. Esto, a pesar de los avisos del gobierno de México y de EU de que no permitirían la entrada ilegal de los integrantes de la caminata.

Bartolo Fuentes se encuentra de nuevo en Honduras desde la semana pasada, luego de su detención por 72 horas y deportación desde Guatemala, en su paso por ese país con la caravana.

Su compañera, la también periodista Dunia Montoya, hizo el seguimiento de la “detención arbitraria y criminalización de Fuentes en el país por “presunto ingreso ilegal”, según publican en el sitio web de la organización IM-Defensoras.

“Dunia Montoya ha denunciado públicamente la situación de su compañero, así como el clima hostil generado por la campaña de estigmatización en su contra y de la caravana. Por ello está enfrentando obstáculos institucionales en el caso; para poder ejercer su derecho a la justicia”, añaden.

