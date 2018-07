El ‘amistoso’ e histórico encuentro entre Peña Nieto y López Obrador

No hubo intervención facciosa del Estado en este proceso electoral, señaló Andrés Manuel López Obrador a medios de comunicación después de una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto que se prolongó por más de dos horas.

El vencedor en las elecciones presidenciales arribó hasta las puertas de Palacio Nacional en su característico automóvil Jetta blanco y un amplio grupo de reporteros y simpatizantes que gritaban “Presidente” retrasaban el avance del vehículo.

Llegaba con un ánimo conciliador, alcanzó a decir el tabasqueño previo a internarse al edificio que custodia el Zócalo capitalino.

Se trató de una reunión amistosa, afirmó López Obrador, luego de su plática con el actual presidente y un recorrido por los pasillos de Palacio Nacional con quién en algún momento acusó de haber llegado a la presidencia por la compra de al menos cinco millones de votos.

“Le agradecí al presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral, me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica una verdadera democracia. Yo he sido testigo de ese intervencionismo faccioso y ahora tengo que reconocer en este proceso electoral el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias”, aseguró.

La concordia llegó a tal punto que incluso AMLO consideró que detrás del ofrecimiento de Peña Nieto para contar con un equipo de seguridad del Estado Mayor Presidencial, estaba un interés genuino de que se proteja la seguridad del próximo jefe de Estado.

En su mensaje, que rompió el protocolo al permitir a los reporteros formular cuestionamientos, el próximo presidente de México reiteró constantemente que se establecerían mecanismos para mantener la confianza en “temas económicos y financieros’.

La conducción de la macroeconomía ha sido uno de los temas más cuestionados por los detractores de AMLO, quien ha sido señalado por sus propuestas son de corte “populista” y podrían provocar un desequilibrio en las finazas del país, ya de por sí amenazadas por diversos factores como la tendencia de proteccionismo al comercio de Estados Unidos, los socios comerciales más importantes de México.

“Tratamos temas que tienen que ver con la transición entre un gobierno que está en funciones, que va a concluir, y un nuevo gobierno que empieza a conformarse (…) este periodo tenemos que ver muchos temas sobre todo que la transición se dé de manera ordena pacifica, que no haya sobresaltos en temas económicos financieros con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, que se va a mantener la política macroeconómica con equilibrios fiscales, que no va a haber inferencias en temas financieros”, señaló en su mensaje a un centenar de medios de comunicación en el salón Tesorería del Palacio.

En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dijo que está previsto integrar a un equipo de la siguiente administración únicamente de acompañamiento, toda vez que desde su perspectiva el que se conformó desde hace unos meses para conducir los intereses comerciales de México lo había estado haciendo muy bien con Idelfonso Guiajardo, secretario de Economía, a la cabeza.

Otro tema de mucha trascendencia para AMLo serpa la elaboración del Paquete Presupuestal de 2019, a esté se van a integrar algunas de las propuestas de su campaña como el aumento al programa de Pensión de Adultos Mayores y los recortes al sueldo de los altos funcionarios.

“Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Enrique Peña Nieto”, dijo.

Pero al líder de Morena, el partido que ocupará aproximadamente 37% de los escaños en el Congreso de la Unión -de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)- lo que importa ser respetuosos e institucionales en el proceso de transición.

En ese sentido el hombre que en noviembre de 2006 se autoproclamó presidente legítimo de México en una ceremonia en el Zócalo Capitalino luego de que los árbitros electorales validaron la cuestionada victoria de Felipe Calderón; dijo que este proceso de transición no iniciará hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictamine la validez de éste proceso.

Hubo temas que no fueron integrados a esta platica por que no están sujetos a negociación y se aplicaran hasta que la nueva administración tome posesión, entre ellos la venta del avión presidencial, la cancelación de la reforma educativa y la integración del Estado Mayor Presidencial a las actividades de la Secretaría de Defensa.