El Boeing 737 Max 9 con problemas en pleno vuelo no tenía 4 tornillos

El avión Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines que tuvo problemas en pleno vuelo carecía de cuatro tornillos, según un informe preliminar publicado este martes por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe, a la aeronave le faltaban cuatro tornillos justo en el panel que se desprendió el 5 de enero mientras volaba con 117 personas a bordo a una altitud de aproximadamente 4,876 metros, lo que hizo que tuviera que aterrizar poco después de haber despegado en Portland (Oregón).

El panel, donde normalmente se ubican las salidas de emergencia, no tenía instalados los tornillos porque aparentemente no habían sido reemplazados en la fábrica de Boeing en Renton, Washington, concluyó la NTSB, una agencia federal encargada de investigar accidentes en el transporte.

El informe no detalla quién quitó los tornillos y qué parte de la empresa era responsable de reemplazarlos.

Como evidencia la situación en la que estaba el panel, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte proporcionó una fotografía del mismo en la que se observa la ausencia de tres de los cuatro tornillos. La zona donde debería estar el cuarto aparece cubierta.

NTSB issues the preliminary report for its ongoing investigation of the Jan. 5 Alaska Airlines flight 1282 door plug accident. The report is on the NTSB investigation web page: https://t.co/nK5xY7ly9D pic.twitter.com/DiBlVlHV43