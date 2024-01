El consentimiento es clave en el porno, pero la inteligencia artificial amenaza con eliminarlo

Durante meses, la estrella porno Demi Sutra recibió mensajes de fans pidiéndole que filmara una escena en la que fingía ser menor de edad.

Ella dijo que no. Como la mayoría de los artistas adultos, Sutra tiene límites claros sobre los tipos de contenido que está dispuesta a crear, y los juegos de edad, donde los artistas adultos fingen ser menores, es un género de pornografía que ella encuentra aborrecible. Pero hace aproximadamente un año y medio, un fan le envió un mensaje en Twitter con una foto de ella, donde su boca estaba animada para moverse. Escuchó hablar una versión de su propia voz, declarando que solo tenía 16 años.

“Tengo videos de mí diciendo cosas repugnantes que nunca diría. No quiero verme haciendo eso. No quiero ser parte de un impacto negativo hacia los niños. Estos son depredadores de niños. No quiero ser parte de eso. Y ahora mismo soy parte de eso, por la fuerza”, dijo Sutra a Forbes en una entrevista.

Sutra no está sola. En entrevistas, otros tres creadores de contenido para adultos expresaron su temor de que la inteligencia artificial pueda causar estragos en los principios afirmativos y vocales del consentimiento en los que se basan en la industria del porno convencional.

Leana Lovings, actriz y embajadora de marca del sitio web Adult Time, describió cómo estas pautas impactan la forma en que se filman las escenas: antes de que comience la filmación, cada actor recibe una lista de verificación de lo que se debe y no se debe hacer. “Todo el mundo confirma, en voz alta, lo que estamos dispuestos a hacer ese día y lo que no estamos preparados para hacer”, dijo a Forbes.

Inteligencia artificial vulnera reglas fundamentales del porno

Estas reglas han sido esenciales para la supervivencia de la industria del porno en un espacio altamente regulado, donde un malentendido puede conducir fácilmente a la ruptura de contratos o leyes. Pero de repente, cualquiera puede utilizar un algoritmo para superponer el cuerpo de una persona real en una escena ficticia, o hacer que un actor diga o haga algo que no dio su consentimiento, a menudo sin repercusiones.

El nivel de cuidado (y miedo) de la industria del porno aún no existe en el mundo en evolución del porno con inteligencia artificial, donde surgieron aplicaciones en internet que prometen a los usuarios la posibilidad de “desnudar a cualquiera”: artistas, adultos, celebridades o no.

Los deepfakes no consensuados y los cheapfakes que se apropian de la imagen de las personas (en su mayoría mujeres) sin su consentimiento están inundando incluso sitios convencionales como Reddit y Etsy, que están luchando por la moderación.

“La inteligencia artificial todavía está realmente en su infancia en el espacio adulto. Tenemos personas que no son trabajadoras sexuales (sus techbros y cosas de esa naturaleza) que están tratando de ingresar al espacio sin tener que lidiar con las ramificaciones de ser una trabajadora sexual”, dijo Siren Obscura, directora y productora independiente que trabaja con creadores de contenido para adultos.

“Estas personas están tratando de sacar provecho de los cuerpos de las trabajadoras sexuales”, agregó.

La amplia accesibilidad de la inteligencia artificial que puede crear pornografía personalizada también podría reducir la capacidad de las estrellas porno para ganarse la vida. Leana Lovings señaló que la amenaza es más pronunciada para los artistas que filmaron una gran cantidad de escenas, revelando sus cuerpos en muchos contextos y en muchos ángulos, lo que facilitaría que la inteligencia artificial se hiciera pasar por ellos.

“Cuantas más escenas tengamos, mejor interpretación podrán hacer de nosotros”, aseveró.

Varios de los artistas que hablaron con Forbes hicieron comparaciones con la amenaza similar de la inteligencia artificial para los actores, que fue un tema central en la reciente huelga en Hollywood. Al final, el sindicato de actores obtuvo disposiciones contractuales que restringían las formas en que los empleadores podían crear representaciones de inteligencia artificial de sus miembros.

Leana Lovings espera que los legisladores creen nuevos remedios para los artistas cuyas imágenes se utilizan indebidamente: “Me gustaría que hubiera más legislación que nos permitiera actuar sobre esas cosas”.

Poca protección legal contra contenido alterado por inteligencia artificial

Existen pocas leyes que protejan a las personas cuyas imágenes fueron alteradas por la inteligencia artificial sin permiso.

En Estados Unidos, algunos gobiernos estatales clasificaron la publicación de deepfakes según las leyes existentes que prohíben la distribución de pornografía de venganza (es decir, fotos o videos explícitos de alguien compartidos sin su consentimiento).

Pero las leyes sobre pornografía por venganza a menudo se limitan a situaciones en las que los perpetradores distribuyen imágenes para acosar o aterrorizar a la víctima representada. En imágenes o videos de estrellas porno haciendo cosas que no dan su consentimiento, otros motivos son plausibles: el creador de la imagen podría haberla creado para venderla o simplemente para disfrutarla para su uso personal.

Algunos legisladores y expertos abogan por protecciones más sólidas para las víctimas de deepfakes, ya sea que hayan sido creados con la intención de acosar o no.

Rebecca Delfino, profesora de derecho en la Universidad Loyola Marymount y experta en legislación sobre deepfakes, señaló que muchas legislaturas, incluida la Cámara de Representantes de Estados Unidos, están considerando nuevas sanciones para las personas que crean o difunden pornografía deepfake.

“La pornografía, siempre que se base en el consentimiento, merece la protección de la Primera Enmienda, pero creo que la ausencia de consentimiento que sabemos que probablemente esté presente cuando alguien es objeto de un deepfake lo coloca más en el campo junto con la pornografía infantil, que no debemos ver como algo que está sujeto a protección bajo la Primera Enmienda”, señaló.

Delfino advirtió que penalizar a los creadores de contenido no consensuado podría no ser suficiente, porque podrían ser difíciles de identificar, y mucho menos de llevar ante un tribunal.

Señaló que los proveedores de servicios de internet desempeñan un papel importante a la hora de poner a disposición del público la pornografía deepfake (y las herramientas utilizadas para crearla) y que, si quisiera, el Congreso de Estados Unidos podría aprobar una ley que los sometería a sanciones por distribuirla.

Existen pocas leyes que protejan a las personas cuyas imágenes fueron alteradas por la inteligencia artificial sin permiso. Foto: Freepik.es

Las estrellas porno dijeron a Forbes que también vieron a personas usar sus imágenes de maneras inquietantes, pero menos avanzadas tecnológicamente.

La actriz porno Stella Sedona dijo que su objetivo es crear “un espacio inclusivo y seguro para que las personas exploren su sexualidad”, por lo que se horrorizó al descubrir un fan art que combinaba imágenes de su cuerpo con lenguaje racista.

Y si bien el contenido generado por los usuarios que presenta imágenes de figuras públicas importantes es algo común, dijo Sedona, ser un artista adulto no es como ser una figura pública normal. Cuando una estrella de Hollywood interpreta a un supervillano en una película, nadie ve a esa persona como un supervillano cuando camina por la calle al día siguiente. Pero cuando se representa a una persona en la pornografía, dijo, “está representando quién eres como persona”.

Aún así, en algunas situaciones, las estrellas porno enfrentan exactamente los mismos tipos de apropiación indebida que otras figuras públicas.

Demi Sutra mencionó que ella y otros artistas han sido suplantados implacablemente por estafadores que venden productos, supuesto contenido exclusivo e incluso encuentros en persona. Este tipo de estafa en línea a menudo también se dirige a celebridades importantes (simplemente pregúnteles a las víctimas de cualquier cantidad de estafas criptográficas de Elon Musk), pero los creadores adultos tienen menos protecciones contra la suplantación que otras figuras públicas.

Debido a que no se pueden verificar en plataformas de redes sociales como YouTube e Instagram, es más difícil para los fanáticos saber qué cuentas realmente les pertenecen.

Artistas porno confían en el desarrollo de mecanismos de protección

Para abordar este problema, todos los artistas dijeron que esperaban que tanto los sitios de pornografía como los sitios de redes sociales convencionales desarrollaran procedimientos de verificación más sólidos para ayudar a los usuarios a diferenciar entre cuentas genuinas e impostores.

Kristen Kaye, ejecutiva de marketing de la industria y gerente de talentos, fue más allá y sugirió que los sitios porno deberían exigir que cualquiera que suba contenido de inteligencia artificial tenga la licencia para las imágenes representadas en él.

Tanto Kaye como Obscura notaron que algunos artistas adultos han comenzado a experimentar con nuevas funciones de inteligencia artificial por su cuenta, como chatbots entrenados con su propio discurso que pueden interactuar con los fanáticos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Estuvieron de acuerdo en que, siempre que los artistas dieran su consentimiento, los chatbots podrían ser algo bueno.

Sin embargo, una cosa en la que todos los artistas estuvieron de acuerdo es que la inteligencia artificial no vendrá a ocupar sus trabajos en el corto plazo. También ha proliferado pornografía totalmente falsa generada por inteligencia artificial que no representa a una persona real, pero no es tan buena como la real (todavía) y los artistas se preguntan si alguna vez podría serlo.

Lovings se llamó a sí misma “humanista” y dijo que cree que las emociones humanas genuinas no serán fáciles de recrear para una computadora. Sedona estuvo de acuerdo: “Estamos creando un producto artesanal. Si quieres algo real, tendrás que ir a las páginas de los creadores, donde en realidad proviene de la persona que lo está creando. Y para mucha gente, eso es lo que en última instancia buscan”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

