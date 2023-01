El despecho en la música: los sonidos más allá de Shakira y Bizarrap

La “BZRP Music Sessions #53” de Shakira y Bizarrap es el hit del momento. Con más de 130 millones de reproducciones en Youtube y subiendo es número uno mundial en tendencias musicales y desde su estreno el pasado 11 de enero no se ha hablado de otra cosa.

Conocida ya popularmente como “Pa tipos como tú”, la “Sesión No. 53” de Shakira y Bizarrap es una canción en la que la colombiana se despacha bien a gusto con su expareja, Gerard Piqué, y tiene también claras indirectas a la actual novia del futbolista, Clara Chía.

Pero esta colaboración con el argentino Bizarrap, no se trata de la primera vez en la que Shakira le canta a uno de sus ex. De hecho, a Piqué ya le ha salpicado con otras dos canciones: “Te Felicito” y “Monotonía”. Y anteriores parejas de la cantante no se libran tampoco: “Te aviso, te anuncio”, “Te Dejo Madrid”, “No”, “Estoy Aquí” o “Inevitable” son algunos ejemplos.

Eso sí, Shakira no es la única. Son muchos otros los artistas que han dedicado, directa o indirectamente, canciones de despecho y desamor a sus exparejas.

OLIVIA RODRIGO: DRIVERS LICENSE

Olivia Rodrigo se convirtió en un icono juvenil casi de la noche a la mañana cuando su sencillo “Drivers License” se viralizó al poco de su lanzamiento. Y es que, aunque la cantante y actriz ya era famosa, la canción supuso un antes y un después.

Lo que no todos saben es que tanto ese sencillo como muchos otros de su disco “Sour” (2021), especialmente “Good 4 U”, nacen de una decepción amorosa. Y es que están dedicados a su ex, el actor Joshua Basset, compañero suyo en la serie “High School Musical”, quién habría dejado a Rodrigo por la también actriz Sabrina Carpenter.

C. TANGANA: TÚ ME DEJASTE DE QUERER

La relación entre los españoles C. Tangana y Rosalía es un secreto a voces, y son muchas las teorías sobre canciones de uno y otra que hablarían de su historia de amor. Pero El Madrileño fue un paso más allá cuando lanzó “Tú Me Dejaste de Querer” (2021).

La canción, una colaboración con La Hungara y El Niño de Elche, incluía en el videoclip a una actriz cuyo parecido con la autora de “Motomami” (2022) no le pasó a nadie desapercibido: muchos creen que el tema es una sucesión de indirectas de Tangana a Rosalía.

BEYONCÉ: LEMONADE

Imagen de archivo de Beyonce Knowles y Jay Z cuando su relación amorosa era fluida. La cantante se vengó de su expareja en una de sus canciones. EFE/JUSTIN LANE

Beyoncé es una de las artistas más importantes del siglo XXI, considerada una virtuosa tanto por su voz como por su capacidad para bailar. Y, como muchos otros antes, le ha cantado en numerosas ocasiones al amor… Y al desamor.

Y es que su disco “Lemonade” (2016) está dedicado en gran parte a su exmarido, Jay Z. De hecho, destaca especialmente la canción “Sorry”, en la que hace incluso alusión a “Becky la de la buena melena”, con la que el rapero le habría puesto los cuernos.

El despecho en la música: los sonidos más allá de Shakira y Bizarrap

MALUMA: HAWÁI

El cantante colombiano Maluma se despachó en una de sus canciones de una de sus exparejas. EFE/Giorgio Viera

El cantante Maluma comparte varias cosas con Shakira, como la nacionalidad: también es colombiano. Pero, además, igual que ella, Maluma le ha cantado tanto al amor, como al desamor… Y a la infidelidad.

Y es que su canción, “Hawái” (2020), relata supuestamente la historia de una presunta infidelidad de su exnovia, la modelo Natalia Barulich, con el futbolista Neymar Jr. Esto habría ocurrido en teoría en Hawái, y de ahí el nombre del tema.

PAQUITA LA DEL BARRIO: RATA DE DOS PATAS

La cantante mexicana, Paquita la del Barrio, es una exponente de las “tiraeras” o “beefs” aun sin saberlo. Y es que es la reina de las canciones de despecho contra una expareja, por su inolvidable “Rata de dos patas” (2004).

“Escoria de la vida”, “culebra ponzoñosa”, “alimaña”, “adefesio mal hecho”, “maldita sabandija”, “espectro del infierno”, “rata inmunda”… La cantidad de calificativos humillantes que emplea ha convertido al tema en su obra cumbre.

De hecho, sus versos han sido citados por otras artistas latinas como Karol G y Becky G en “Mami” (2022), canción que muchos creen que va dedicada al ex de Karol, el rapero puertorriqueño Anuel AAA.

JUSTIN TIMBERLAKE: CRY ME A RIVER

El cantante y compositor estadounidense Justin Timberlake utilizó una de sus canciones para ajustar cuentas con Britney Spears. EFE/PETER FOLEY

El ex líder de “N-Sync” también sabe mucho de despecho. Y es que si su relación amorosa con la princesa del pop, Britney Spears, estuvo siempre en el punto de mira, su ruptura no fue menos.

Y, de hecho, en 2002, el cantante lanzó “Cry me a river”, una canción cuya letra estaba inspirada en este desamor. De hecho, en el videoclip aparecía una modelo cuyo estilismo recordaba al de Spears, dejando entrever que tal vez ella le había sido infiel.

DEMI LOVATO: 15 MINUTES

En 2020, Demi Lovato se comprometió con el actor y cantante Max Ehrich pero rompieron su compromiso poco después. De esa ruptura nació “15 Minutes” (2021), una canción en la que Lovato hablaría de Max, con alusiones e indirectas y acusándole de haber estado con ella en busca de sus quince minutos de fama. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Demi Lovato es una de las ex Chicas Disney más famosa, un icono latino y millennial, y una artista que ha estado muchas veces en el ojo del huracán. En 2020, se comprometió con el actor y cantante Max Ehrich pero rompieron su compromiso poco después.

De esa ruptura nace “15 Minutes” (2021), una canción en la que Lovato hablaría de Max, con alusiones e indirectas y acusándole de haber estado con ella en busca de sus quince minutos de fama.

ED SHEERAN: DON’T

Ed Sheeran es uno de los compositores y cantautores mejor valorados de este siglo y, como no, a su repertorio no podían faltarle tampoco los temas de amor y rupturas. Es el caso de “Don’t” (2014), un tema que según dijo el artista a la revista Billboard “es 100% verdadera”.

Esta canción habla de la supuesta infidelidad que Sheeran vivió a manos de su expareja, la cantante Ellie Goulding, quien habría engañado a Ed con Niall Horan, integrante de One Direction.

TAYLOR SWIFT: BETTER THAN REVENGE

Hablar de Taylor Swift es hablar de amor y desamor. Aunque la cantante haya tratado otros temas en sus canciones, el romanticismo ha sido protagonista de muchos de sus éxitos.

Tantos, que es difícil quedarse con uno solo: “Better Than Revenge” estaría dedicada al cantante Joe Jonas, “Look What You Made Me Do” al DJ Calvin Harris, “Dear John” al cantante John Mayer, “Back to December” al actor Taylor Lautner o “All Too Well” al actor Jake Gyllenhaal; entre muchas otras.

Y MUCHOS MÁS…

La lista de artistas que le han cantado a sus exparejas es casi interminable y abarca muchos más ejemplos: Rosalía con “Despechá”, Alanis Morissette con “You Oughta Know”, Miley Cyrus con “Flowers”, Nancy Sinatra con “These Boots Are Made For Walking”, Jennifer Lopez con “Qué Hiciste”, son algunos ejemplos.

Otros serían Luis Miguel con “Culpable o No – Miénteme Como Siempre”; Julio Iglesias con “Hey!”; Carly Simon con “You’re So Vain”; Adele con varios temas como “Rolling in the Deep” o “Someone Like You”; Joaquín Sabina con “Princesa” o Rocío Jurado con “Ese hombre”.

También, cómo no: “The Heart Wants What It Wants”, de Selena Gomez, “Olvídame y Pega la Vuelta” de Pimpinela; “Yo Perreo Sola” de Bad Bunny, “Happier Than Ever” de Billie Eilish, o el disco de Maroon 5 “Songs About Jane”.

En definitiva, el amor y su contraparte, el desamor, sea en forma de despecho o nostalgia, es una de las fuentes de inspiración más poderosas de la música.

Con información de EFE.

