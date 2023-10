El diseñador Sami Hayek inaugura su nueva exposición ‘Frecuency’ en Christie’s LA

Sami Hayek, artista y diseñador mobiliario nacido en Veracruz, abre las puertas de nueva su exposición Frequency (Frecuencia) en la ciudad de Los Ángeles para mostrar su trabajo más reciente, ligado a la intimidad entre materiales y patrones a medida que se entrelazan entre ellos.

Inspirado por las cultura libanesa y oaxaqueña de su entorno familiar, mientras crecía en Veracruz vio su creatividad nutrirse, llegando a emplearla actualmente en sus diseños de espacios y objetos que toman principal inspiración de la naturaleza, amigos y familia.

En entrevista con Forbes México, Hayek explica temas sobre su nueva exposición en Christie’s, la causa que apoya gracias a ésta y su proceso creativo dentro del ámbito del diseño mobiliario, arquitectónico y artístico.

Forbes (F): -Esta nueva exposición que inaugura con Christie’s ¿qué representa para su carrera y vida personal? ¿Qué lo impulsó a hacerla realidad?

Sami Hayek (SH): -Es la primera vez que voy a exponer arte, objetos no funcionales. Casi siempre han sido muebles, objetos, arquitectura, pero no arte, entonces esa es la diferencia de otras exposiciones a esta que estamos haciendo. La verdad estoy muy emocionado porque Christie’s es una institución de muchísimo enfoque y respeto en todo el mundo del arte y diseño, estoy contento de hacer esto con ellos.

F: -¿Qué experiencias, temas o elementos tomó en cuenta para crear la temática de la exposición?

SH: -He tenido muchísima curiosidad en el tema de las ‘frecuencias’. Todo tiene una frecuencia específica, inclusive cada color tiene una persoinalidad, una actitud, igual que las personas, los espacios, y es algo que he estado estudiando por muchos años, pero esta es la primera vez que realmente logré plasmar toda esta ideología, o todo que he aprendido, en objetos.

-Siempre he sabido, primero de una forma empírica, luego de una forma más estudiada, que los objetos también absorben intensión (…) no estoy sugiriendo que los objetos o los materiales tengan consciencia, pero sí estoy convencido de que existe un intercambio de información, de intención y al final de cuentas, de frecuencias, entre materiales y también entre quienes interactúan con los objetos, inclusive con los espacios.

-El otro tema es que estoy convencido que para tener una libertad sustentable, expansiva y congruente, siempre hay que tener una estructura, hay que estar muy bien arraigado, eso te da la oportunidad de expandirte y explorar.

F: -Teniendo en cuenta que algunas de sus anteriores exposiciones apoyaron causas en México, ¿ésta tendría el mismo objetivo?

SH: -Sí, algunas de las cosas que traigo son hechas a mano en México, unas son hechas aquí (en Estados Unidos), pero siempre trato de incoporar algo hecho en México por dos razones: la primera porque soy mexicano, me fascina mi país, toda la gente; y por otro lado porque estoy convencido que los objetos hechos a mano, y más siendo un proyecto que representa un beneficio para la gente y su familia, poseen una transferencia importantísima energética de los artesanos hacia los objetos que estoy exhibiendo.

-Conscientemente me asuguro que este proyecto beneficie a la gente que lo está haciendo, no solo de una forma económica, sino con el fin de ver si en una generación podemos cambiar los patrones genéticos, (…) mi punto de vista es tratar de estructurar a los artesanos para que recuperen toda la dignidad que tienen y se merecen.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

El diseñador Sami Hayek inaugura su nueva exposición ‘Frecuency’

F: -Viendo todo el trabajo que hace y los temas en los que se inspira, ¿cómo es el proceso creativo por el que atraviesa para saber cómo proyectar lo que observa en un diseño?

SH: -En realidad mi intención al diseñar es generar experiencias o espacios y objetos que narren una historia pero que absorban esa frecuencia, y que la emanen; que la gente que utilice esos espacios, que interactúe con esos objetos, tengan una interacción con esa información. Si voy a hacer un espacio, lo primero que pienso es ¿qué quiero que sienta la gente cuando entre? Eso es una variable, la otra es ¿para qué funciona el espacio, o cómo va a ser usado? Al último viene el diseño.

-En vez de inspirarme en estilos, para no limitar todo lo qué se puede hacer o en qué se puede convertir cada espacio, quiero tener en claro qué es lo que quiero que la gente sienta cuando esté interactuando con cualquier cosa que diseñe, y luego escoger los materiales, colores, texturas, y proporciones que promuevan esa experiencia o ese sentimiento en específico.

Una de las obras de la exposición Frequency de Sami Hayek. Foto cortesía.

F: -¿Considera que en todos sus proyectos incluye alguna referencia, textura o color ligado o representativo de la cultura libanesa o mexicana?

SH: -No siempre, porque hay espacios y proyectos donde no embona, sin embargo, me ha pasado al revés, en donde sin darme cuenta se genera un espacio, objeto o resultado final donde claramente tiene una tendencia muy arraigada a mi cultura.

F: -¿Podría explicar de dónde viene esta idea de la intención contenida y emanada entre los objetos o espacios hacia las personas?

SH: -Cuando estaba muy chico pensaba mucho en ‘pensar’, decía ‘de dónde viene el pensamiento, qué es’, y me di cuenta que empíricamente cuando pensaba algo bonito, sentía bonito, y viceversa, para mí era como un juguete nuevo. Ya después entendí o aprendí cómo realmente el pensamiento modifica toda tu estructura química, eso de “sentir bonito” es porque el cerebro ya empató la frecuencia del pensamiento con un químico. En realidad es la primera manifestación de algo abstracto.

-Al entender que todo tiene que ver con frecuencia, automáticamente me hizo reflexionar que nos estamos convirtiendo físicamente en lo que estamos viendo, lo que oímos, lo que sientimos, nuestros entornos, la gente con la que estamos; porque todo esto nos da información que nos hace reaccionar químicamente y eso se va a todo tu cuerpo. Hay una correlación de cómo un objeto puede hacerte eso y las personas también por naturaleza.

Sami Hayek, artista y diseñador mobiliario nacido en Veracruz, y hermano de la actriz Salma Hayek, inaugura desde este jueves 2 de noviembre, las puertas de nueva su exposición Frequency en Christie’s de la ciudad de Los Ángeles.

Más información en Christie’s LA, aquí.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada