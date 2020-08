El escándalo de corrupción de Odebrecht ya salpica a Morena

Aunque los principales señalados en la denuncia de hechos establecida por Emilio Lozoya, en la que detalla la trama de sobornos que se entregaron para favorecer con contratos a la constructora brasileña Odebrecht, son ex legisladores panistas y ex funcionarios del PRI, Morena, el partido en el poder, no se libró de señalamientos.

La denuncia que se filtro a los medios el pasado miércoles apunta que en agosto de 2014 Miguel Barbosa, gobernador de Puebla y militante de Morena, solicitó al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, cambiar a su hermano de la terminal de almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales de la empresa estatal en la Ciudad de México.

Barbosa, que en aquel momento era coordinador del PRD en el Senado, solicitó ese favor a Lozoya a cambio de que los integrantes del partido colaboraran con la aprobación de la Reforma Energética en el Congreso.

Cabe destacar que el proceso de aprobación de la Reforma Energética en la Cámara de Diputados y la de Senadores fue señalado por la rapidez con la que se llevo a cabo que incluyó la omisión de su análisis en las comisiones.

Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino de Morena, advirtió que se expulsará a Barbosa del partido si se comprueba que participó en estos procesos de corrupción para la aprobación de dicha reforma.

“Presentaremos una denuncia ante la Comisión de Honestidad y Justicia para que se proceda conforme a nuestras disposiciones legales y ademas, pues debe caer todo el peso de la ley, independientemente de quién sea”.

Aunque con la denuncia se conocen los detalles de estas acusaciones, diversos medios de comunicación habían reportado, por filtraciones, los señalamientos al gobernador de Puebla mismos que negó.

“Nunca hablé con él telefónicamente, menos lo vi personalmente; por tanto, jamás le hice ninguna gestión de reubicación laboral de uno de mis hermanos de Guerrero a las oficinas centrales de Pemex, tan es así que hasta la fecha sigue siendo ingeniero en una planta de gasolina de esa empresa”, afirmó Barbosa a través de su cuenta en la red social Twitter.

