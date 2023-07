El futuro es hoy: así se puede pagar o acceder a estadios con solo escanear la palma de la mano

Cuando Apple presentó el iPhone en enero de 2007, no solo marcó el inicio de una revolución tecnológica de grandes magnitudes (introdujo la colosal economía de las aplicaciones, por mencionar uno de sus efectos), también cambió la interacción humana con la tecnología: por primera vez el humano se convertía en parte del hardware usando la punta de sus dedos como ratón de computadora.

Tantos hitos tecnológicos han devenido desde entonces que actualmente las personas pueden pagar en el supermercado con la palma de la mano.

En noviembre de 2020, con la pandemia por Covid 19 en su fase más intensa, la empresa de Jeff Bezos lanzó Amazon One, un sistema de reconocimiento biométrico que permite a las personas realizar pagos y verificar su identidad en establecimientos con solo colocar la palma de su mano sobre un lector. Funciona como una firma única que vincula a una persona con una identidad y una cuenta bancaria. La información biométrica de la persona es transformada en un código único que Amazon almacena en su base de datos, de forma encriptada, para luego usarla para fines de autenticación.

Los usuarios nuevos de Amazon One se preinscriben en línea con su tarjeta de crédito o débito, cuenta de Amazon y número de teléfono móvil, luego completan el proceso escaneando su palma sobre un dispositivo Amazon One en una tienda participante de Whole Foods Market, o en cualquier lugar donde Amazon One esté disponible. Para facilitar las transacciones, Amazon tiene asociaciones con American Express, Discover, MasterCard, Visa y los principales bancos de Estados Unidos.

Inicialmente Amazon habilitó su sistema de reconocimiento biométrico en las tiendas Amazon Go de Estados Unidos, en las que no existen cajas de cobro, sino que los clientes simplemente toman sus productos y salen del local mientras una complejo sistema de cámaras y sensores hacen la lectura de los productos en tiempo real para hacer el cobro remoto. Luego la compañía minorista llevó esta tecnología a sus supermercados Whole Foods para que los clientes pudieran pagar con la palma de su mano, y hoy Amazon anunció la extensión de este sistema a más tiendas.

En un comunicado Amazon informó que a finales de este año “las más de 500 ubicaciones de Whole Foods Market en Estados Unidos ofrecerán Amazon One para pagos y beneficios de membresía Prime. Esto significa que los clientes de Whole Foods Market que elijan usar Amazon One ya no necesitarán su billetera o incluso su teléfono para pagar, simplemente pueden pasar la palma de la mano sobre un dispositivo de Amazon One”.

Amazon One, que suma más de 3 millones de usos, está actualmente disponible en más de 200 ubicaciones de Whole Foods Market en Estados Undiso, incluidos Arizona, Arkansas, California, Colorado, Idaho, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Mexico, New York, Oklahoma, Oregón, Texas, Utah, Washington y Wyoming, y continuará implementándose en las de otros estados en los próximos meses.

Pero también esta tecnología para pagar con la palma de la mano se penetrando en negocios de terceros. Panera Bread lanzó la capacidad de vinculación de lealtad de Amazon One en restaurantes Panera selectos. Con esta función, los clientes pueden colocar la palma de la mano sobre el dispositivo Amazon One, y el empleado de Panera obtiene la información de su cuenta de lealtad MyPanera para brindar una experiencia personalizada. Después de realizar el pedido, el comprador puede escanear su palma nuevamente para pagar.

En Coors Field, sede del equipo de los Colorado Rockies de las Ligas Mayores de Beisbol de Estados Unidos, Aramark Sports + Entertainment usa la capacidad de “verificación de edad” de Amazon One para que los clientes, con solo colocar la palma de su mano sobre un lector, puedan acreditar su mayoría de edad sin recurrir a las identificaciones oficiales y acceder a la venta de bebidas alcohólicas.

Los minoristas de viajes, como Hudson, CREWS y OHM, implementan Amazon One en sus tiendas de aeropuertos en Atlanta, Charleston, Dallas, Dulles, Kansas City, Los Ángeles, Newark, Nashville, Seattle y más. Actualmente, Amazon One está disponible en estadios deportivos como Bridgestone Arena, Climate Pledge Arena, Globe Life Field, Lumen Field, T-Mobile Center, T-Mobile Park, NASCAR Raceway y Texas A&M’s Kyle Field, así como lugares de entretenimiento como Hollywood Casino en Greektown en Detroit, y en varios supermercados y tiendas de conveniencia de Estados Unidos.

“Amazon One ayuda a las empresas a acelerar sus procesos de identificación y pago, permite a los clientes vincularse y acceder fácilmente a sus programas de fidelización, verificar la edad y brindar acceso seguro a lugares deportivos y de entretenimiento, edificios de oficinas y más. Además, a diferencia de una tarjeta de crédito o una contraseña, una firma de mano de Amazon One no se puede replicar para hacerse pasar por un cliente. Esto se debe a que Amazon One no usa imágenes de palma sin procesar para identificar a una persona. En cambio, analiza tanto la palma como la estructura de la vena subyacente para crear una representación vectorial numérica única, llamada ‘firma de la palma’, para la coincidencia de identidad”, detalló la compañía.

