El gol de la mexicana Mónica Ocampo fue elegido como el mejor de la historia

En la cuenta regresiva para la octava puesta en escena de la competencia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, en Francia, la web de la Federación convocó a fanáticos a que eligieran uno de los 771 goles que se han marcado en la historia de la Copa.

Y la elección de la audiencia fue el tiro de larga distancia de Mónica Ocampo en el partido inaugural de México en Alemania 2011, que se impuso en la votación celebrada entre el 18 de abril y el 6 de mayo.

Miles de votos vinieron de todas partes del planeta, el gol de Ocampo superó el que Song Xiaoli anotó para China PR en su primer partido del torneo de 2007.

Thanks to a BIG backing from fans in Mexico 🇲🇽, we can reveal the winner of the #GreatestGoal in #FIFAWWC history, voted by you the fans, is….. @OcampoMonica11. 👏👏👏 pic.twitter.com/9mdwjQbwVX

— FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) May 7, 2019