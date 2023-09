Inicio de la venta del iPhone 15 en el mundo causa revuelo

En el primer día en que el iPhone 15 estuvo disponible en las tiendas, más de cien clientes formaron una fila en la tienda emblemática de Apple en Shanghái para recoger sus pedidos.

Las ventas del más reciente iPhone de Apple en China son objeto de un minucioso escrutinio tanto por parte de los aficionados como de los observadores del mercado, después de que el aumento de las restricciones al uso del iPhone por parte del personal gubernamental y el lanzamiento de un rival de gama alta de Huawei desatarón la preocupación por la demanda del dispositivo en su tercer mayor mercado.

Foto: EFE/EPA/MARK R. CRISTINO

Sin embargo, la fuerza de los pedidos anticipados en la segunda economía mundial, que comenzaron el pasado viernes, alivianaron las preocupaciones, con plazos de entrega que se extienden hasta noviembre y los iPhone 15 Pro y Pro Max de gama se agotaron en solo un minuto en el sitio de comercio electrónico de Alibaba Tmall.

Los medios de comunicación locales informaron de que la cola en la tienda de la zona comercial de East Nanjing Road de Shanghái comenzó a formarse a las cinco de la mañana.

Auge por el iPhone 15 en Shanghái

Entre las personas que acudieron a la tienda se encontraba Zhang Ming, una influencer de 25 años, que dijo que quería probar el iPhone 15 después de no haber tenido éxito en el pedido anticipado por Internet.

“Siempre me gusta mirar (los nuevos dispositivos). Cuando compro productos Apple, solo me fijo en el color. Si me gusta el color, lo compro”, dice.

Personas que compraron el nuevo iPhone 15 en línea recibiéndolo en una tienda Apple. Foto: EFE/EPA/MARK R. CRISTINO

El iPhone 15 incluye una nueva carcasa de titanio, un chip más rápido y mejores capacidades para jugar a videojuegos. Apple también sorprendió al no subir los precios, lo que refleja la caída mundial de la demanda por smartphones.

Pero algunos clientes de la tienda lamentaron la falta de mejoras significativas respecto del modelo anterior. Wang Puyu, trabajador inmobiliario de 29 años, dijo que solo compraba un nuevo modelo porque había prometido regalar su iPhone 14 a su sobrino.

Los clientes hacen cola fuera de la Apple Store para comprar el nuevo iPhone 15, en Milán, Italia, 22 de septiembre de 2023. El último modelo de iPhone se anunció el 12 de septiembre y se lanzó en tiendas de todo el mundo el 22 de septiembre. (Italia) EFE/EPA/MATTEO CORNER

“Normalmente me actualizo cada año. Pero este año no estoy muy satisfecho”, agregó.

Con información de Reuters

