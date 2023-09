Depeche Mode presenta Memento Mori y sus clásicos ante miles de fans: un concierto con sabor a despedida

Depeche Mode ofreció este jueves el primero de sus tres conciertos en la Ciudad de México, como parte de su gira “Memento Mori” para promocionar su más reciente disco de estudio, una presentación son sabor a despedida.

El concierto fue como una montaña rusa, con episodios de euforia provocados por los clásicos más rítmicos y bailables, y por un Dave Gahan de 61 años sacudiendo las caderas sobre el escenario, y luego momentos más atmosféricos, áridos y oscuros creados por los sintetizadores que han caracterizado a la agrupación británica.

Gahan y Martin Gore abrieron su primera presentación en punto de las 9:30 de la noche con “My cosmos in mine”, canción de su nuevo material, en incluyó otras piezas de esa producción lanzada en marzo pasado.

Sin embargo, las canciones que más prendieron a los seguidores fueron clásicos como “It’s no good”, “Everything counts”, “Precious”, “Enjoy the silence”, “Just can’t get enough”, “Never let me down again” y, por supuesto, “Personal Jesus”, canción con la que cerraron un show de dos horas y 10 minutos.

Uno de los momentos más emotivos durante el primer concierto de Depeche Mode en el Foro Sol fue cuando entre los miles de fans aparecieron hojas impresas con el rostro de Andrew Fletcher, miembro fundador de la banda que falleció el año pasado.

Mientras Gahan y Gore ejecutaban World in my eyes en las pantallas del escenario apareció el rostro del extecladista de la agrupación británica.

El título de la nueva producción de Depeche Mode, una expresión latina que significa ‘Recuerda que morirás’ o ‘Recuerda que eres mortal’, ha hecho pensar a los fans que está próximo el final del viaje que inició en 1980, y que esta podría ser su última gira, sobre todo después de la muerte de Fletcher.

Cinco años tuvieron que pasar para que los fans mexicanos volvieran a cantar junto a Depeche Mode en el país, y este 23 y 25 de septiembre el ahora dueto repetirá una fuerte dosis de nostalgia y dark synthpop.

Depeche Mode en el Foro Sol Foto: Lulú Urdapilleta

