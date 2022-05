El multiverso es enorme en la cultura pop de hoy, pero… ¿qué es y existe realmente?

Ya sea que necesite un nuevo villano o un viejo Spider-Man, su película de ciencia ficción sonará más científicamente respetable si usa la palabra multiverso. El multiverso Marvel pone diferentes versiones de nuestro universo “allá afuera”, en algún lugar. En estas películas, con la combinación adecuada de tecnología, magia e imaginación, es posible viajar entre estos universos.

Por ejemplo (¡spoilers!), en “Spider-Man: No Way Home”, descubrimos que hay otros universos y otras Tierras, algunas de las cuales tienen su propio Spider-Man local. En el universo de la película, la magia es posible.

Esta magia, gracias a un hechizo fallido del superhéroe Dr. Strange, hace que algunos de los otros Spider-Men sean transportados a nuestro universo, junto con algunos supervillanos.

En “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (en los cines esta semana), la idea de universos chocando amenaza con una “profanación de la realidad”.

Entonces, ¿cuál de estas ideas ha tomado prestado Marvel de la ciencia y cuáles son pura ficción?

Multiverso: un universo realmente grande

¿Podría haber otras Tierras? ¿Podría haber otras personas por ahí, que se parecen mucho a nosotros, en un planeta que se parece al nuestro? Científicamente, es posible, porque no sabemos qué tan grande es nuestro universo en realidad.

Podemos ver miles de millones de años luz en el espacio, pero no sabemos cuánto más espacio hay allá afuera, más allá de lo que podemos ver.

Si hay más espacio allá afuera, lleno de galaxias, estrellas y planetas, entonces hay más y más posibilidades de que exista Otra Tierra. En algún lugar. Con suficiente espacio y suficientes planetas, cualquier posibilidad se vuelve probable.

La ficción del multiverso Marvel se deriva de la capacidad de viajar entre estas otras tierras. Hay una buena razón por la que el Dr. Strange necesita usar magia para esto.

Según Albert Einstein, no podemos viajar por el espacio más rápido que la luz. Y aunque son científicamente posibles formas más exóticas de viajar alrededor del universo (agujeros de gusano, por ejemplo), no sabemos cómo hacerlos, el universo no parece hacerlos naturalmente, y no hay razón para pensar que lo harían. conectarnos con Otra Tierra en lugar de una parte aleatoria del espacio vacío.

Entonces, casi con certeza, si Otra Tierra está en algún lugar, está inimaginablemente lejos, incluso para un astrónomo.

Cambiando las leyes de la naturaleza

El multiverso de Marvel puede parecer salvaje, pero desde una perspectiva científica, en realidad es demasiado dócil. Demasiado normal. Demasiado conocido. Esta es la razón.

Los componentes básicos de nuestro universo (protones y neutrones —y sus quarks—, electrones, luz, etc.) son capaces de crear cosas asombrosas, como la vida humana. Tu cuerpo es asombroso: recolección de energía, procesamiento de información, construcción de minimáquinas, autorreparación.

Los físicos han descubierto que la capacidad de los componentes básicos de nuestro universo para crear formas de vida es extremadamente rara. Cualquier bloque viejo no servirá.

Si los electrones hubieran sido demasiado pesados, o la fuerza que mantiene unidos los núcleos atómicos hubiera sido demasiado débil, las cosas del universo ni siquiera se unirían, y mucho menos harían algo tan maravilloso como una célula viva. O, de hecho, cualquier cosa que pueda llamarse viva.

¿Cómo obtuvo nuestro universo la combinación correcta de ingredientes? Quizás ganamos la lotería cósmica. Quizás, en escalas mucho más grandes de lo que pueden ver nuestros telescopios, otras partes del universo tienen diferentes componentes básicos.

Nuestro universo es solo una de las opciones, particularmente afortunada, entre un multiverso de universos con boletos perdedores.

Este es el multiverso científico: no simplemente más de nuestro universo, sino universos con diferentes ingredientes fundamentales. La mayoría están muertos, pero muy, muy raramente, surge la combinación correcta para las formas de vida.

El multiverso de Marvel, por el contrario, simplemente reorganiza los átomos y las fuerzas familiares de nuestro universo (más un poco de magia). Eso no es suficiente.

La inflación cósmica y el Big Bang

¿Cómo era nuestro universo en el pasado? La evidencia sugiere que el universo era más caliente, más denso y más suave. Esto se llama la teoría del Big Bang.

¿Pero hubo un Big Bang? ¿Hubo un momento en que el universo era infinitamente caliente, infinitamente denso y estaba contenido en un solo punto? Bien quizás. Pero no estamos seguros, por lo que los científicos han explorado muchas otras opciones.

Una idea, llamada inflación cósmica, dice que en la primera fracción de segundo del universo, se expandió extremadamente rápido. Si es cierto, explicaría algunas cosas sobre por qué nuestro universo se expande de la manera en que lo hace.

Pero, ¿cómo haces para que un universo se expanda tan rápidamente? La respuesta es un nuevo tipo de campo de energía. Tiene el control de los primeros momentos del universo, provoca una rápida expansión y luego entrega las riendas a las formas más familiares de materia y energía: protones, neutrones, electrones, luz, etc.

La inflación cósmica podría hacer un multiverso. Así es cómo. De acuerdo con esta idea, la mayor parte del espacio se está expandiendo, inflando, duplicando en tamaño, momento a momento. Espontánea y aleatoriamente, en islas pequeñas, el nuevo campo de energía convierte su energía en materia ordinaria con energías enormemente altas, liberando lo que ahora vemos como un Big Bang.

Si estas altas energías se revuelven y restablecen las propiedades básicas de la materia, entonces cada isla puede considerarse como un nuevo universo con diferentes propiedades. Hemos hecho un multiverso.

Entonces, ¿hay un multiverso?

En el ciclo del método científico, el multiverso se encuentra en una fase exploratoria. Tenemos una idea que podría explicar algunas cosas, si fuera cierta. Eso lo hace digno de nuestra atención, pero aún no es del todo ciencia. Necesitamos encontrar evidencia que sea más directa, más decisiva.

Algo que quedó de las secuelas del generador de multiverso podría ayudar. Una idea de multiverso también podría predecir los números ganadores de nuestro billete de lotería.

Sin embargo, como explica el Dr. Strange, “el multiverso es un concepto del que sabemos terriblemente poco”.

* Profesor de Física, Western Sydney University.

