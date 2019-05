El peso va muy bien, pese a presiones: López Obrador

Por Investing.com

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, en su conferencia mañanera, que el peso tiene un buen desempeño a pesar de las presiones internacionales de los últimos días.

“El peso (va) muy bien; hay presiones internacionales por la negociación comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el peso sigue bien, no es para cantar victoria, pero no hemos tenido problemas en ese campo”, dijo López Obrador.

El lunes 6 de mayo, el peso retrocedió y la bolsa anotó su décima jornada de pérdidas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con elevar los aranceles a los productos chinos, lo que hizo que los inversores vendieran activos más riesgosos.

Con respecto al crecimiento de la economía, López Obrador indicó que “va avanzando”, luego de que organismos internacionales recortaran proyecciones. “En cuanto al crecimiento, va avanzando y tenemos la apuesta en muy buenos términos; nuestros adversarios analistas que dicen que no va a crecer la economía, el tiempo lo dirá”, dijo.

El presidente aseguró que la disciplina fiscal que está implementando su gobierno les permite “estar tranquilos.”

“Nos permite estar tranquilos, porque no va a haber déficit, no vamos a gastar más de lo que ingrese, y no vamos a aumentar la deuda en términos reales”.

Además, dijo que su gobierno tenía 71 prioridades, y que la número uno es la búsqueda de desaparecidos. “No se están escatimando recursos”.