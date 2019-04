El software que desarrolló una exdirectiva de Cabify para agilizar tu nómina

Cuando una empresa eleva su plantilla de empleados de inmediato uno de los problemas que surgen en sus áreas de recursos humanos es el manejo y la gestión de los recursos financieros. En este sentido, la tecnología ha venido avanzando en la elaboración de diversas alternativas que ayudan a eficientar tiempos y costos para las empresas.

Courtney McColgan, una emprendedora originaria de Silicon Valley y exdirectora de Marketing Global de Cabify, se dio cuenta de estos dos fenómenos. Por un lado la mala administración y gestión de recursos por parte de las empresas y por otro la queja de los trabajadores al momento de no poder obtener rápida y eficientemente su nómina, por lo que decidió fundar Runa, una plataforma de software de gestión de nómina y recursos humanos que trabaja en México.

Lee también Esta tecnología permitirá a las empresas ahorrar energía y dinero

“Algo tan preciado como es la nómina de un trabajador debe estar cien por ciento segura y no tener ninguna complicación para llevarse a cabo su gestión. Es por eso que decidimos trabajar con tecnología en este tema”, dijo a Forbes México, McColgan, quien ocupa la silla máxima en esta empresa.

Según datos de Online Carreer Center (OCC), conocido como OCCMundial, en México el descuento salarial es una de las prácticas más odiadas por los trabajadores, principalmente si estas acciones no son justificadas por el empleador. Algunas razones pueden ser resultado de las actividades del trabajador, como retardos, ausentismo y violaciones al reglamento.

Cómo funciona esta plataforma

Lo que hace este software es ayudar a las Pymes y Outsourcings a cambiar el pago de su nómina, eficientando en un 75% los procesos que los ha llevado a tener mejoras de días a minutos.

En el primer paso, la plataforma hará automáticamente el cálculo exacto de la nómina. Aquí carga las incidencias y Runa hace el resto.

En el paso dos, configura la forma en la que la empresa pagará a sus empleados y verifica de manera automática que los RFC sean correctos.

En caso de hacer una transferencia, con esta plataforma se puede dispersar la nómina en tan sólo un click a todas las cuentas de banco de sus empleados.

Luego, el timbrado de la nómina se realiza en 3 segundos por empleado. Una vez que la empresa termine de pagar, Runa enviará automáticamente los recibos de nómina a todos sus colaboradores vía electrónica.

“Otra de las herramientas es que tenemos integrada la plataforma STP que nos permite hacer transferencias a todos los bancos de México en segundos y eso eficientiza el tiempo”, señaló Courtney McColgan.

Financiamiento

Runa es apoyada por el programa Y-Combinator, recaudó más de 3.5 millones de dólares en abril del 2018. Entre los inversionistas están ejecutivos de Rappi, Nubank, Cabify y WeWork Latam, CTO de Dropbox, el fundador de Gmail, el CTO de Zenefits, X-Head de Ventas en Gusto y el X-Head de producto de Gusto.

Es la primera startup en todo Latinoamérica en la que Salesforce Ventures invierte. Cuenta con inversionistas en México que han colaborado para startups líderes en Latin America (Rappi, Cabify, Nubank) y las startups de recursos humanos líderes en los

Estados Unidos (Zenefits y Gusto), estos últimos también valorados por YCombinator.

“Por supuesto que me sirvió el paso por Cabify, toda esa experiencia que he tenido es ahora la que me impulsó a farle forma a este proyecto”, señaló.

Sobre las oportunidades que ve en el mercado mexicano, McColgan detalló que se han dedicado full time a la región con miras a expandirse. Y aunque este año piensa consolidar a la compañía, no descarta la apertura de opercaciones en otros países de América Latina.

Courtney lanzó su primera compañía a los 22 años de edad después de graduarse de universidad en 2006; creó su segunda startup al concluir su MBA en 2012 , la cual fue adquirida por Etsy y emprende por tercera ocasión, ahora con Runa.

Es experta en la inversión en startups, trabajó en Silicon Valley para los fondos de Venture Capital incluyendo Draper Fisher Jurvetson (inversionista en Skype, Baidu, Tesla, Box) y Morgenthaler Ventures (inversores en Lending Club, Mulesoft, Evernote)