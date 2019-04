El Tren Maya puede ir, pero sin descuidar la promoción turística: industria

El Tren Maya permitirá inversión, generación de empleos y captación de divisas, sobre todo en la península de Yucatán, sin embargo, eso no significa que no se requiera de promoción turística en el país, por lo cual es necesario hacer alianzas entre los actores del sector, coincidieron representantes de la industria.

A finales de 2018 se anunció que la Secretaría de Turismo desaparecerá el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), organismo que estaba encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias en el sector para el país.

Lo anterior para destinar los recursos a la construcción del Tren Maya, un proyecto de infraestructura que promueve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para interconectar a las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán, para evitar la concentración del turismo en un sólo punto. Éste pasaría por Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

“Sin duda, el Tren Maya es una obra que nos beneficiará, sin embargo, eso no significa que no necesitemos promoción y no podemos permitir que ésta se vaya porque si no, no llegará turismo, y la competencia afuera es agresiva. Necesitamos que se siga apoyando la promoción turística”, comentó Michelle Fridman, secretaria de turismo de Yucatán, en anterior entrevista.

La funcionaria destacó que esta obra permitirá descentralizar el turismo que llega a Cancún y que no se dispersa en toda la península.

PUEDES LEER: Error, destinar a Tren Maya todos los recursos de promoción: Apple Leisure

“Quintana Roo, Campeche y Yucatán no son competencia, son destinos complementarios que el turista ya está buscando, lo que nos toca es conformar rutas que sean fáciles para el turista y que permitan llevar derrama económica a toda la región, atraer nuevas inversiones y detonar polos de desarrollo turístico”, añadió.

Por su parte, Jorge Manos Esparragoza, secretario de Turismo de Campeche, indicó que en el marco del cierre del CPTM, se requieren de alianzas y convenios para impulsar los destinos turísticos.

“Ante el cierre del Consejo de Promoción hay que darle vuelta a la página, si existirá un nuevo órgano regulador hay que ver…Pero los destinos no podemos esperar, ya estamos firmando convenios con los diferentes estados, para intercambiar rutas, productos turísticos, hacer campañas sin intermediarios”, comentó el secretario.

El pasado 8 de abril, durante el Tianguis Turístico que se realizó en Acapulco, Alejandro Zozaya, CEO de la empresa hotelera Apple Leisure Group, señaló que destinar la totalidad de los recursos para la promoción y publicidad turística para pagar la construcción del Tren Maya es un error.

TAMBIÉN LEE: Error, destinar a Tren Maya todos los recursos de promoción: Apple Leisure

“La cancelación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la desviación de la totalidad de los fondos en cuestión de publicidad a favor del Tren Maya, yo lo considero como un error. Tener el tren es deseable, es desarrollar infraestructura, dar la posibilidad de conectar algunos lugares, diversificar el bienestar, apoyar el desarrollo de la península y la competitividad de la oferta turística son cosas buenas, pero el problema es lo que estamos dejando de hacer a cambio”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: