Selección 2018 | El uso de drones modificará hasta la pirotecnia

En 2016, Intel dio a conocer que Ascending Technologies sería su adquisición número 71. Después de haber trabajado de manera conjunta en pilotaje y programación de drones, la compañía tecnológica apostaba porque esta startup alemana fuera parte de su portafolio, incluido su fundador, Daniel Guardan, quien sufrió un accidente con explosivos en su casa, siendo adolescente, lo que lo llevó a sumergirse en el desarrollo de una aplicación tecnológica que le permitiera recuperar la forma en que vivía antes del incidente.

“Tenía 14 años cuando perdí dos dedos de la mano derecha. Siempre me gustó la ciencia, porque te permite cambiar lo que está a tu alrededor, y pensé en cómo podría ayudar en mi situación. Antes de mi accidente, me gustaba mucho jugar bolos; supe que eso no volvería a ser lo mismo y por eso construí una prótesis robótica electromecánica que me permitiera volver a tener utilidad en mi dedo índice. Ése fue uno de mis primeros proyectos”, dice en entrevista.

Su prótesis experimental le valió ganar la competencia Jugend Forscht, un concurso que busca que los jóvenes interesados en matemáticas, informática, ciencia y tecnología encuentren patrocinadores que promuevan su talento (se organiza en Alemania y está abierto a personas de hasta 21 años).

El siguiente proyecto destacado al que se dedicó fue un quadrocopter (un pequeño artefacto volador no tripulado, propulsado por cuatro rotores), algo cercano a los drones de hoy, pero que tenía una particularidad: era manipulado con un guante.

“Hice de mi hobby mi pasión y mi profesión. Con el paso del tiempo, junto con algunos cofundadores, creamos Ascending Technologies (AscTec), que fue adquirida por Intel”, relata

Revolucionar la pirotecnia

El primer acercamiento con Intel fue para el desarrollo de su AscTec Firefly, un dron que portaba una cámara RealSense de tercera dimensión proporcionada por Intel y que podía captar imágenes a una velocidad cercana a 20 kilómetros por hora; los sensores 3D evitaban que el dron chocara con árboles o cables e, incluso, permitía que recordara dónde estaban los obstáculos para cumplir con una trayectoria limpia.

También destaca el desarrollo del The AscTec Falcon 8, con el que se lograron las primeras imágenes de dibujos de luz generadas por drones controlados por un software de pilotaje.

Los fotógrafos conocen este efecto como “fisiograma”, se logra cuando se deja abierto el obturador de la cámara en condiciones de poca iluminación y, al mismo tiempo, un objeto luminoso se mueve dejando un rastro brillante de luz. El resultado es una figura que se crea con la trayectoria del movimiento.

Los drones desarrollados por AscTec tenían un tamaño similar al de un dron casero; sin embargo, durante la última visita de Guardan a México, sus compañeros fueron los Shooting Star, un ejército de drones diseñados para entretenimiento y cuyo diámetro apenas rebasa el tamaño de la palma de la mano.

“Llegar a este momento ha tomado tiempo. La compañía ha estado trabajando con drones desde 2002. En Intel, en los dos últimos años, hemos invertido un montón de tiempo en desarrollar los sistemas para drones con luz, la tecnología para volarlos y la tecnología para la emisión de las luces; hemos buscado perfeccionar el centro de manejo y control de estos robots, garantizar la seguridad de su operación”, cuenta Guardan.

Los Shooting Star se han vuelto populares en el mundo de la tecnología: En 2016, rompieron el Récord Guinness de más artefactos luminosos de manipulación remota, con 500 drones. Para el año 2018, en el aniversario de Intel, se logró la cifra más alta hasta ahora: 2,018 drones comandados por un único operador en el centro de control.

Una de sus apariciones más conocidas fue la colaboración para la portada de la revista Time, donde la cabecera y el tradicional borde rojo de la publicación se formaban con casi 1,000 drones luminosos.

Poco a poco, estos drones se han posicionado como una alternativa a la pirotecnia, como en el caso de la Ceremonia Inaugural de PyeongChang 2018, cuando las luces de drones fueron el centro de atención, con más de 1,200 dispositivos comandados a distancia por un programador que únicamente veía un patrón de círculos multicolor en una computadora; sin embargo, los espectadores de las ceremonias pudieron ver en el cielo figuras de luz tales como los aros olímpicos, palomas o, incluso, deportistas esquiando.

“La industria de la pirotecnia ha existido prácticamente sin cambios drásticos en los últimos 2,000 años y, finalmente, tenemos una tecnología que puede revolucionar este mercado”, afirma Guardan.

El ahora ejecutivo de Intel afirma que la tecnología de los Shooting Star hace que se trate de un espectáculo limpio, que no contamina el aire y que ofrece una tecnología con alta seguridad para eventos de grandes magnitudes, la cual se adapta a las condiciones del clima en la localidad: desde temperaturas heladas, hasta intensas ráfagas de viento.

Estas dificultades se resuelven con estrategias, como establecer rutas de vuelo o ejecutar varias pruebas en condiciones similares para garantizar la realización del espectáculo, explica.

“El 4 de julio, tuvimos un espectáculo muy grande en Estados Unidos. Se pueden usar drones en vez de pirotecnia en eventos oficiales o de gran impacto.

Ya tenemos una cartera interesante de clientes. Nos encantaría, por ejemplo, que el gobierno de México nos contratara para celebrar también su Independencia”.

Un negocio que vuela

Para Intel, la división de drones es importante no sólo en materia de entretenimiento, Daniel Guardan considera que muy pronto se verán nuevas aplicaciones que facilitarán el trabajo humano y reducirán el riesgo en algunos sectores.

“La evolución de los drones es fantástica. Hoy puedes desplegar cientos de drones para cubrir una superficie muy amplia o para llegar a lugares inaccesibles para el ser humano. Esto te permite pensar en aplicaciones para agricultura o, incluso, para seguridad. Imagina monitorear una fuga en un campo de gas: hacer la labor con drones sería mucho más rápido y seguro que con las alternativas que hoy existen”.

El reporte “Mercado de drones, aplicación, componentes y geografía rumbo a 2022”, elaborado por la consultora Markets and Markets, señala que tan sólo el mercado de drones para la industria agrícola crecerá, de 864.4 millones de dólares (mdd) en 2016, a 4,209.2 millones en 2022.

“Los drones que se utilizan hoy en agricultura tienen la capacidad de colectar data de alta calidad y son fáciles de usar comparados con otras técnicas de inteligencia, como imágenes de satélite. Adicionalmente, las herramientas de procesamiento de datos de los drones se vuelven cada vez menos costosas y más fáciles de usar”, señala el estudio.

La consultora destaca que el crecimiento del mercado de drones puede mantenerse alto en los próximos años debido a que hay mayor conciencia sobre utilizar tecnología no únicamente para automatizar procesos, sino para reducir la huella ambiental y hacer más sustentables los negocios.

¿Cuáles son los retos para el futuro? La respuesta también está en la rapidez con la que se desarrolle la tecnología y lo baratos que pueden volverse los drones.

Markets and Markets explica que países como China, India y Japón van a la delantera de manera amplia, principalmente porque han tomado la iniciativa en materia de inversión en investigación y desarrollo.

En el futuro, la empresa china DJI y la japonesa Yamaha tienen potencial para posicionarse como gigantes, señala el reporte.

Para Guardan, las compañías tecnológicas pueden enfrentar los retos de la industria de los drones apostando a nuevos talentos: “Los concursos de robótica resultan cada vez más importantes porque los jóvenes se abren la puerta al mundo. Tener reunidos a muchos chicos con ideas innovadoras es una gran oportunidad para desarrollar su talento en conjunto, pero también parar hacerse visibles ante empresas que tienen los recursos necesarios para apostar por sus ideas”.

Intel ha utilizado los drones desarrollados con Ascending Technologies para monitorear vidas humanas tras desastres naturales y para ubicar especies en peligro de extinción en su hábitat natural.

“La tecnología hace que la gente de todo el mundo se reúna. Si quieres mover algo, vas a necesitar tecnología para lograr que pase. El trabajo de las grandes compañías es buscar y desarrollar nuevos talentos para mantenerse en la competencia”, concluye Guardan.