Elba Esther, Madrazo, Narro, Fox: el striptease político a favor del INE, según AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una fuerte crítica contra los personajes políticos que encabezaron la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) al señalar que sólo propiciaron un striptease político.

Vicente Fox, expresidente de México; Elba Esther Gordillo, exlideresa del sindicato de Trabajadores de la Educación; Roberto Madrazo, exlíder del PRI; Claudia Ruiz Massieu, senadora del tricolor, fueron parte de una lista que el mandatario federal exhibió en su conferencia matutina y a quienes tundió por ser falsarios contra la democracia.

“Ahhh, eso ya vimos a Elba, uhhhh, miren esto, Roberto Madrazo, demócrata, Javier Lozano, otro demócrata, el de ‘copelas o cuello’, destruyó Luz y Fuerza del Centro, despidió a 40 mil trabajadores”, lanzó.

En el listado también aparecieron, Margarita Zavala; Santiago Creel; Manuel Clouthier; Laura Zapata, Sergio Mayer, Joaquín Cosío; Carlos Alazraki; Lía Limón; Sandra Cuevas; Mauricio Tabe; Santiago Taboada; Jorge Triana; Lorenzo Lazo; César Hank Inzunza; Juan Manuel Gastélum; José Guadalupe Osuna y Maru Campos.

También participaron Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Whelter.

“La señora de Calderón, demócrata, con respeto a ella no voy a emplear ni comentario. ¿Quiénes son los de este lado? Ahhh, la señora Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, no voy a hacer comentario, no hace falta; Santiago Creel, el presidente del PAN.

“Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento, lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación, ese es el fondo”, consideró.

