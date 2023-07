¿Electrolineras? Esto cuesta instalar en tu casa una estación de carga para un auto eléctrico

Si estás interesado en la compra de un auto eléctrico, es recomendable que preguntes si el precio de la unidad incluye los aditamentos necesarios para cargar la batería, y adicionalmente, debes tomar en cuenta que necesitarás desembolsar una suma para la instalación eléctrica de carga residencial, si quieres carga tu auto en casa.

Algunas marcas de autos que comercializan unidades en México llevan incluido en el precio del carro el cargador de casa, aunque la instalación eléctrica necesaria sí corre por cuenta de quien será el propietario del auto.

De acuerdo con especialistas dedicados a la instalación de carga residencial para autos eléctricos, el precio de la colocación va de 12 mil a 15 mil pesos en el caso de una instalación residencial en la que del cargador a la fuente de energía hay una distancia de 10 metros.

Y aunque en el mercado informal hay personas que ofrecen la colocación por una suma inferior, expertos advierten que hay riesgos.

No te pierdas: Esta empresa abrirá sus electrolineras en 2024 para autos, bicis y hasta scooters

“El electricista de la esquina no va a poder hacer un cálculo eléctrico sobre la potencia, sobre la caída de tensión, sobre la robustez del cable que se necesita, las protecciones termomagnéticas, si la instalación requiere estar o no independiente, y ese es el principal riesgo de no trabajar con empresas que se dedican a este tema”, advierte Daniel López, directivo de la plataforma de estaciones de carga Evergo.

“Instalaciones que no fueron colocadas correctamente han dañado refrigeradores, pantallas, o han causado apagones en edificios completos”, contó.

Algunas automotrices como Tesla, sugieren incluso al interesado en un auto eléctrico organizar la estación de carga en casa desde antes de hacerse del auto, ya que la contratación de personal certificado, así como el trabajo, es un proceso que puede tomar semanas.

Asimismo, suelen recomendar instaladores certificados, como Daisolar, EV Ready, Greenvolt o Vemo.

Adicionalmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) te pedirá evidencias de la correcta instalación de tu estación de carga residencial, para entonces colocar un medidor y enviarte la factura correspondiente por el servicio que consumas. Las estaciones de carga pública podrían ser una opción para el propietario de un auto eléctrico, aunque ello le requerirá organizarse en cuanto a la reserva de energía necesaria para llegar a la electrolinera, así como en cuanto al tiempo de espera.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado