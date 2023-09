Embajador de Canadá pide a bancos ayudar a formalizar a migrantes

El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, pidió a las instituciones financieras con operaciones en México que faciliten a migrantes de Centroamérica y Sudamérica el ingreso a la formalidad con la apertura de cuentas bancarias, a fin de que laboren en la industria manufacturera o cualquier otro sector.

“Hago un llamado a los bancos mexicanos y a Scotiabank, que es un banco canadiense porque hablé con el CEO de este problema, para que flexibilice la posibilidad de que gente que vive en la informalidad pueda tener acceso a una cuenta bancaria sin tener el documento formal”, declaró el diplomático durante la XLVIII Convención Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index).

El representante del gobierno de Canadá señaló que la industria, empresarios y sindicatos están convencidos, “y no creo que haya una persona en esta sala que no crea en las ventajas del sistema que tenemos y del acuerdo que tenemos (el TMEC)”.

“No tenemos que convencernos a nosotros, sino tenemos que convencer a parte de la sociedad mexicana, que vive en la informalidad y sacar esa gente de la informalidad para que tenga cuentas bancarias y se sientan parte de la economía formal”, afirmó.

Hoy es un gran desafío para la economía mexicana la informalidad, pero “les doy un pequeño ejemplo para volver al tema del migrante venezolano que quiera trabajar en México, pero no tiene un INE y sin el INE no puede tener una cuenta bancaria, y sin cuenta bancaria no es parte de la economía formal”, manifestó.

Agregó que hay una obsesión de solicitar y exigir el documento formal en México y Canadá, pero “debemos pensar en las consecuencias de eso”.

El Servicio Nacional de Migraciones de Panamá dijo que este año hay una cifra récord de personas migrantes que están cruzando el peligroso Tapón del Darién desde Colombia.

Al 23 de septiembre, más de 390 mil personas habían desafiado esta temible ruta; 82 mil personas migrantes lo cruzaron tan sólo en agosto, siendo esa la mayor cifra mensual registrada hasta el momento.

La mayor parte de esas personas migrantes son de Venezuela, Ecuador y Haití.

‘Más energía verde para impulsar el nearshoring’

El embajador añadió que México vive un gran momento en la captación de inversiones por nearshoring en diferentes regiones.

Apuntó que para impulsar las inversiones de empresas que vienen de Asia, Estados Unidos y Canadá se requiere de energía verde.

