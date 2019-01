En EU pronto será legal volar drones en la noche y sobre personas

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos han propuesto nuevas reglas para los drones en ese país que harían legal para los pilotos volar de noche y sobre personas, lo que está prohibido en México por el reglamento de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

En un borrador publicado de las nuevas pautas, el Departamento de Transporte estadounidense propone eliminar la necesidad de obtener exenciones para volar drones por la noche. En cambio, los drones tendrían que tener luces anticolisión incorporadas que sean visibles desde tres millas de distancia para volar después del crepúsculo.

A los pilotos que desean volar en la noche también se les exigirá que reciban entrenamiento y se les haga una prueba de conocimientos antes de que estén listos para volar en la oscuridad.

El Departamento de Transporte también está proponiendo dar a los pilotos más libertad para volar sobre áreas pobladas. Si se aprueba, las nuevas reglas permitirían vuelos sin restricciones sobre personas siempre que el avión no tripulado pese menos de 0.55 libras (0.25 kg). Si un avión no tripulado pesa más, el fabricante tendría que demostrar que un mal funcionamiento del avión no podría causar lesiones graves si se estrellara con una persona debajo.

PUBLICIDAD

Los drones también se descartarían de los vuelos sin restricciones sobre las personas si tienen “partes giratorias expuestas que podrían lacerar la piel humana” o si tienen algún defecto de seguridad identificado por la FAA -Federal Aviation Administration-.

DJI excluídos

Estos términos aún excluirían algunos de los drones de cámara más populares en el mercado, como los drones más vendidos de DJI, ya que pesan significativamente más de 0.55 libras y tienen hélices expuestas peligrosas.

La FAA también está avanzando con un proyecto piloto para integrar aviones no tripulados en el tradicional sistema de gestión de tráfico aéreo de la FAA.

“El proyecto piloto, hasta septiembre de 2019, está destinado a desarrollar y demostrar un sistema de gestión de tráfico para integrar de forma segura los vuelos de aviones no tripulados dentro del sistema de espacio aéreo de la nación”, escribe la FAA. “Además, el proyecto piloto creará una red de información compartida y recopilará datos que se pueden utilizar para futuras disposiciones reglamentarias”.

Con información de la FAA -Federal Aviation Administration-.