Conseguir efectivo y un Tesla Model 3 ‘gratis’ es posible

Tesla Inc. está ofreciendo a los investigadores de seguridad cibernética la oportunidad de alzarse con un sedán eléctrico Model 3 si pueden atacar el auto y encontrar vulnerabilidades.

La iniciativa se llevará a cabo a través de la competencia de Trend Micro Inc., Pwn2Own Vancouver, que invita a los investigadores de seguridad a exponer fallas en los navegadores web y el software corporativo. Por primera vez este año, la competencia ha agregado una categoría automotriz, con el último automóvil de Tesla.

Tesla, que puede enviar actualizaciones a los clientes a través de actualizaciones de software vía web, lanzó un programa de “recompensas de errores” en 2014 para recompensar a los investigadores que descubren e informan fallas.

Estos son comunes en la industria de la tecnología, pero raros en el negocio automotriz. Eso está empezando a cambiar a medida que más vehículos están conectados a internet, lo que los deja vulnerables a la piratería.

“Desarrollamos nuestros autos con los más altos estándares de seguridad en todos los aspectos, y nuestro trabajo con la comunidad de investigación de seguridad es invaluable para nosotros”, dijo el lunes David Lau, vicepresidente de software de vehículos en Tesla, en un comunicado.

A continuación en el tuit, las recompensas (en dólares) por hackear lo diferentes módulos del sistema operativo Tesla:

