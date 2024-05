En plena crisis con España, Milei presentará su nuevo libro y dará ‘show’ musical en el Luna Park

En plena crisis con el Gobierno de España, que derivó en la salida de la embajadora española en Buenos Aires, este miércoles el presidente de Argentina, Javier Milei, presenta su último libro en un acto en el que además cantará para sus seguidores.

El líder ultraliberal, que pateó el tablero de la política argentina en 2023 al imponerse con contundencia en las elecciones primarias y, a finales de año, derrotar al peronismo en la segunda vuelta presidencial, cambia el escenario del madrileño Palacio Vistalegre, donde pronunció el discurso que desató el incidente diplomático con España, por el del estadio Luna Park, de Buenos Aires.

El político con aspecto y actitud de “rockstar”, con innumerables seguidores en redes sociales, es un reconocido fanático de los Rolling Stones y hasta fue integrante de un grupo en su juventud, Everest, un homenaje a “Sus Satánicas Majestades” y todo un símbolo: la montaña más alta del mundo.

Como parte de esa escalada al primer escalafón mundial, Milei ha publicado varios libros de economía, entre ellos “El camino del libertario”, cuya edición española se presentó días atrás en Madrid, y el que este miércoles pondrá de largo en el emblemático recinto con capacidad para cerca de 10,000 personas: “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, el primero desde que es presidente.

“Él mismo va a cantar y va a ser la figura relevante de ese ‘show’ musical inédito en la Argentina”, indicó en la víspera el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

El evento, que comienza a las 20.00 horas (23.00 GMT), constará de dos partes.

La primera será una presentación al uso, en la que intervendrán el propio Milei, su vocero y el economista y diputado José Luis Espert, que en las últimas semanas pasó a integrar las filas de La Libertad Avanza, partido de ultraderecha liderado por el presidente, y que suele generar controversia por sus intervenciones públicas.

Posteriormente, tendrá lugar el denominado “show musical”, del que no ha trascendido detalle alguno.

Te recomendamos: Milei califica de ‘disparate’ la decisión de España de retirar a su embajadora de Buenos Aires

Milei no buscará disculparse con gobierno de España

No obstante, el mandatario tiene acostumbrados a propios y extraños a comenzar sus grandes mítines, incluido el discurso que pronunció en Madrid el pasado domingo, entonando a capela unas estrofas de la canción “Panic show”, del grupo argentino de rock La Renga.

Familiarizado con los grandes escenarios, en los que se siente cómodo, Milei afirmó en la entrevista que concedió al canal Todo Noticias (TN) que la charla en el evento organizado por el partido ultraderechista español Vox “fue imponente”.

“Es muy emocionante que, cuando llegué, no podía arrancar el discurso porque la gente empezó a gritar ‘libertad’ y eso a mí me llenó de orgullo y satisfacción (…) Lo que después fue muy estremecedor y no me lo hubiera esperado: empezaron a gritar ‘Argentina’. Es fuerte”, indicó el mandatario.

En Vistalegre, Milei habló de economía, arremetió contra el socialismo y calificó de “calaña” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al tiempo que tildó de “corrupta” a la esposa de este, Begoña Gómez, por la causa judicial abierta en su contra por presunta corrupción y tráfico de influencias.

Después de aquello, el Gobierno español llamó a consultas ‘sine die’ a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, y exhortó a Milei a pedir disculpas públicas, algo que el presidente argentino ya ha repetido hasta la saciedad no hará, porque se sintió previamente “agredido” por el Gobierno del socialista Sánchez.

Argentina atraviesa una severa crisis socioeconómica, con casi un 290% de inflación interanual en abril, cerca de la mitad de su población en situación de pobreza y una fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

En medio del fuerte ajuste fiscal aplicado por Milei, hubo consultas sobre si los gastos del evento corrían por cuenta del Estado, lo que desmintió el propio mandatario, explicando la cesión de sus derechos de autor a una empresa, encargada de contratar el recinto para él.

Sumado esto a la escalada de la crisis diplomática, que para Argentina es “una anécdota”, como la calificó este martes la canciller, Diana Mondino, ahora el presidente Milei da la nota.

Con información de EFE.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado