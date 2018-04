Live Blog: Mark Zuckerberg comparece ante el Congreso de EU

18:05 Zuckerberg afirma que el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado que algunas páginas sean eliminadas.

17:49 “Este episodio claramente nos ha perjudicado y claramente nos ha dificultado lograr la misión social que nos importa. Ahora tenemos que trabajar mucho para reconstruir la confianza”, aceptó Zuckerberg.

17:42 La senadora Hassan señala que Facebook considera el “tiempo que los usuarios utilizan su producto” como elemento de su modelo de negocios.

—Lo que hacemos es construir una comunidad a largo plazo. No consideramos que aumentar el tiempo de uso de nuestro producto se relacione con la rentabilidad de nuestro negocio, quizás solo a corto plazo.

17:35 Cuestionado sobre si ha habido una reducción en los usuarios de Facebook después de lo sucedido.

—No—declaró Zuckerberg.

17:22 La senadora Harris cuestiona a Zuckerberg si estuvo al tanto de la decisión de no informar a los usuarios sobre lo sucedido con Cambridge Analytica en 2015.

—No estoy seguro si hubo una conversación al respecto.

—Hablo sobre la notificación a los usuarios, hablando de transparencia y confianza. Ustedes sabían lo que estaba sucediendo con su información y no los notificaron.

—En retrospectiva, lo vemos claramente como un error. Sabiendo lo que sabemos ahora, debimos haberlo manejado de una forma muy distinta.

17:15 El senador Tillis destaca que Facebook es una aplicación gratuita.”Si no quieres compartir algo no tienes que hacerlo”.

17:00 El senador Peters pregunta si Facebook utiliza los audios de los videos capturados por sus usuarios para generar ad tracking.

—No, nosotros no hacemos eso—declaró Zuckerberg.

16:50 Cuestionado sobre la información de los usuarios que deciden dejar Facebook.

—Una vez borrada la cuenta, ¿cuánto tiempo guardan su información?—preguntó el senador Heller.

—No tengo la respuesta. Sé que intentamos que sea lo más rápido posible. Es un proceso complejo pero intentamos trabajar rápido.

16:35 El senador Sullivan cuestiona qué es Facebook, ¿una compañía tecnológica o una compañía de medios? Definirlo claramente ayudaría a regularla mejor, asegura el senador.

—Somos una compañía tecnológica—afirmó Zuckerberg.

—Son responsables de su contenido ¿no? Entonces son algo parecido a un publisher.

—¿Nos sentimos responsables de nuestro contenido?Sí. Pero eso no está peleado con ser una compañía tecnológica donde nuestro principal propósito es construir nuevos productos.

16:28 Cuestionado sobre publicidad discriminatoria y las promesas de Facebook para combatir este problema.

—En general está en contra de nuestras políticas—afirmó Zuckerberg.

—Dijeron que no lo iban a permitir,pero incluso después de que anunciaron esta prohibición los anuncios seguían apareciendo.

—Ya eliminamos la capacidad de excluir grupos raciales de la segmentación de los anuncios. Aún revisamos los anuncios pero en gran parte contamos con el trabajo que realizan los usuarios al denunciar el contenido, entonces nosotros podemos eliminarlo.

16:20 El senador Flake cuestiona a Zuckerberg si el gobierno ruso o chino recolectó información de Facebook.

—Ya iniciamos una investigación, seguramente encontraremos cosas al respecto pero no sé si sobre esos países específicamente.

16:18 Zuckerberg se negó a responder concretamente sobre la necesidad de crear una ley de protección infantil.

16:13 Cuestionado si apoyaría una ley similar a la aprobada en Europa para Estados Unidos.

—Sí, creo que ese es el principio correcto—afirmó Zuckerberg—pero los detalles son importantes.

15:56 La senadora Sasse pregunta a Zuckerberg si considera que Facebook es seguro.

“Yo creo que Facebook es seguro. Yo la uso, mi familia la usa y toda la gente que me importa lo hace también”,dijo Zuckerberg.

15:45 El senador Shatz señala que “la gente no tiene idea en lo que se está metiendo al firmar los términos y condiciones de Facebook”

—Déjeme poner un ejemplo en concreto.—mencionó Shatz— Si envío un mensaje a través de Whatsapp ¿eso le llega a tus anunciantes?

—No, esos mensajes están encriptados. Nosotros no vemos el contenido de esos mensajes.

15:35 El senador Whitehouse pregunta sobre quiénes han sido afectados por la prohibición de Cambridge Analytica.Zuckerberg mencionó que ya han suspendido la página de AIQ y que harán lo mismo con otras firmas asociados a la consultora. Además afirmó que la prohibición se enfoca en Cambridge Analytica y sus firmas relacionadas para hacer negocios, pero no están bloqueando los perfiles personales de los integrantes de la consultora.

15:11 Ted Cruz cuestionó a Zuckerberg si cree que Facebook es una plataforma neutral.

Zuckerberg se rehusó a dar una respuesta categórica y en su lugar se refirió a la visión de la compañía como una plataforma para todas las ideas.

Cruz señaló que hay una percepción entre los estadounidenses de que la plataforma tiene un sesgo político.

—¿Está al tanto de alguna página de Planed Parenthood, moveon.org o algún candidato demócrata? —cuestionó Cruz.

—No que yo sepa.

—¿Está al tanto de los perfiles de las 15,000 personas dedicadas a la seguridad, sobre si tienen alguna preferencia política?

—No, senador, no preguntamos sobre sus afiliaciones o tendencias.

15:06 El senador Richard Blumenthal dijo:

“No veo cómo pueda cambiar sus prácticas si no cambia su modelo de negocio y la manera como recupera datos de los usuarios para dar un servicio gratuito.”

—Las empresas deberían dar información clara y transparente sobre cómo sus datos serán usados. Estaría de acuerdo con un opt-in en vez de un opt-out—cuestionó Blumenthal.

—Creo que vale la pena negociarlo.

—Y que los usuarios tengan acceso absoluto a su información.

—Sí, ya lo tenemos en la plataforma.

15:05 El senador John Cornyn pregunta a Zuckerberg si un usuario puede pedir que se eliminen sus datos si decide abandonar la plataforma, y qué pasa con los datos en apps de terceros.

“Hay una interpretación errada sobre nuestro modelo de negocio. Lo que hacemos es, decir a los anunciantes ‘a qué público quieren llegar’ y nosotros nos encargamos de hacerlo llegar. No vendemos datos a anunciantes”, dijo Zuckerberg.

14:53 Cuestionado sobre si cree que las empresas de redes sociales tienen una responsabilidad sobre el contenido.

“Creo que sí tenemos responsabilidad sobre el contenido. En el futuro tendremos más herramientas que nos ayudarán a identificar contenido abusivo y también tendremos preguntas morales y legales sobre cuándo debemos actuar en contra del contenido.”

14:50 El senador Cornyn preguntó ¿Usted obtiene información a través de cross device tracking [a partir de diversos dispositivos]?

—Sí.

—¿Dentro y fuera de Facebook, cuando están en línea y cuando no lo están?

—No estoy seguro de ello.

14:35 Zuckerberg es cuestionado por el senador Lindsey Graham sobre si hay competidores o si no siente que es un monopolio?

Los estadounidenses usan en promedio 8 aplicaciones para comunicarse.

–Parece que no tiene competencia.

–No lo siento así.

–¿Usted cree que el usuario promedio entiende los términos y condiciones de servicio? –cuestiona el senador Graham.

—No creo que el usuario promedio lea el acuerdo completo.

LIVE: Zuckerberg says he believes Facebook employees have been interviewed by Special Counsel Mueller's office https://t.co/lPbAE8R8s7 via @ReutersTV pic.twitter.com/vq4axjYTcj — Reuters Top News (@Reuters) April 10, 2018

14:25 La senadora Maria Cantwell cuestiona a Zuckerberg si Palantir, una empresa de análisis de datos que recibió fondos del brazo de inversión de la CIA, ha tenido acceso a los datos de los usuarios en Facebook.

“No que yo sepa”, dijo Zuckerberg.

Sobre WhatsApp, también propiedad de Facebook, Zuckerberg asegura que “recopila muy pocos datos”.

–¿La regulación europea debería aplicarse en Estados Unidos?

–Creo que todos merece un buen control de sus datos, vale la pena discutir si lo aplicamos en Estados Unidos, pero debo decir que iremos más allá y lo aplicaremos controles más allá de la regulación.

14:20 El senador Orrin Hatch pregunta a Zuckerberg si su objetivo sigue siendo mantener FB gratuito.

“Siempre habrá una versión que sea gratuita”, respondió Zuckerberg, dejando abierta la puerta a un servicio de pago.

MORE: Zuckerberg says 'there will always be a version of Facebook that is free'. Watch testimony live on @ReutersTV: https://t.co/RRimmkWaRV Follow live blog: https://t.co/JvP0tVvfHo pic.twitter.com/bpHWw9zrtJ — Reuters Top News (@Reuters) April 10, 2018

14:17 Sobre la injerencia extranjera en las elecciones, Zuckerberg dice que han mejorado su enfoque al respecto con las elecciones de Alemania y Francia, borrando miles de cuentas que muestran comportamiento inadecuado.

14:13 Cuestionado sobre la labor de FB en el combate al lenguaje de odio, Zuckerberg dijo: “Monitorear el discurso de odio a través de la Inteligencia Artificial debido a los matices lingüísticos, así que tenemos a un equipo de humanos trabajando al respecto.”

14:10 Zuckerberg dice: “Hemos aprendido, no sólo de la filtración de datos, sino de las noticias falsas y la injerencia extranjera en las elecciones, que no basta con desarrollar herramientas, hace falta asegurarnos de que son usadas por la comunidad de manera positiva y saludable.”

14:05 El senador Nelson cuestiona sobre si FB está considerando hacer pagar a los usuarios por Facebook, como lo sugirió Sheryl Sandberg.

“Puede que a la gente puede no le guste la publicidad, pero no lo que definitivamente no le gusta son los contenidos irrelevantes.”

“Hoy no ofrecemos una opción para pagar por el servicio. Creemos que el servicio gratuito está alineado a nuestro propósito.”

–Usted considera que los datos de los usuarios son propiedad de los usuarios o de la compañía, preguntó el senador Nelson.

—La primera línea de nuestro acuerdo de servicio dice que tienes control de tus datos, dijo Zuckerberg.

13:54 Empieza la participación de Mark Zuckerberg:

“Facebook es una empresa idealista y optimista.

“La gente ha encontrado herramientas útiles para conectar.

“El movimiento MeToo tuvo lugar, al menos en parte, en Facebook. Facebook también ha sido usada para reunir fondos para las víctimas de desastres naturales.

“Estamos en un amplio cambio filosófico en la empresa.”

“Fue mi error, lo lamento. No es suficiente darle a la gente una voz, debemos responsabilizarnos de que no la usen en contra de los demás. No es suficiente darle a la gente control sobre sus datos, es nuestra labor evitar que sean usados de forma inadecuada.

1. Llegaremos al fondo de qué hizo CA y le informaremos a los usuarios que hayan sido objeto.

2. Bloquear a quien sea que haya hecho un uso inadecuado de los datos.

Mi máxima prioridad siempre ha sido servir a nuestra misión conectar a la gente, crear comunidad y acercar al mundo.”

13:45 Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, señaló cómo las empresas tecnológicas como Facebook, Twitter o Google son capaces de reunir una gran cantidad de información de los usuarios. “Los servicios gratuitos vienen a cambio de la privacidad.”

“Los datos han sido usados en la publicidad durante décadas, pero su uso ha cambiado dramáticamente. Los presidentes Bush, Obama y Trump han aprovechado las herramientas de microtargeting para sus fines.”

13:42 La senadora Dianne Feinstein, miembro del comité, hace un balance de la manera como Cambridge Analytica llegó a los datos de los usuarios usando un quiz.

“Los datos de los millones de usuarios fueron vendidos por 800,000, Cambridge Analytica tomó los datos y creó un perfil psicológico para manipular las elecciones de 2016. FB supo de la filtración de datos en 2015, pero no tomó medidas sino hasta este año.”

Facebook CEO Mark Zuckerberg arrives to testify before a Senate Judiciary and Commerce Committees joint hearing regarding the company's use and protection of user data. More on our live blog: https://t.co/lRMUtVrbcG 📷 Aaron P. Bernstein pic.twitter.com/gSwl065MC2 — Reuters Pictures (@reuterspictures) April 10, 2018

13:39 “Señor, Zuckerberg, la compañía que usted ha construido representa el sueño americano, pero tiene la responsabilidad de que ese sueño no se convierta en una pesadilla de datos personales”: John Tune.

13:35 John Thune, presidente del comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos dice:

“Justo el mes pasado los legisladores aprobaron un acuerdo para hacer más fácil perseguir a quienes trafican con imágenes de niños con fines sexuales, eso debe ser una llamada de atención para las empresas de tecnología. Las empresas de tecnología deben tener una postura más responsable de lo que ocurre en sus plataformas.”

“Estamos aquí para hablar sobre lo que el señor Zuckerberg, ha definido como una violación a la confianza, los datos de millones de personas han sido usados de forma inapropiada, y que todos ellos hayan aceptado confirmar sus datos no los hace sentir mejor.”

“En el pasado, muchos de mis colegas de ambos partidos han estado dispuestos a ceder a los esfuerzos de las empresas tecnológicas para auto regularse, esto podría estar por cambiar”

13:32 Comienza la audiencia.