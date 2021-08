Entrevista | Necesitamos mover la rueda de la economía: Martí Batres

Martí Batres Guadarrama (1967) conoce bien la Ciudad de México. En 1997 fue diputado local en la extinta Asamblea Legislativa. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, se desempeñó como subsecretario de Gobierno. En la administración de Marcelo Ebrard Casaubón fue secretario de Desarrollo Social. Con casi 25 años de carrera política en la ciudad, ahora es el segundo de a bordo en el gobierno de la capital, por invitación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Hace mes y medio dejó su escaño en el Senado de la República para ocupar la Secretaría de Gobierno de la ciudad. Batres Guadarrama no se inmuta cuando se le pregunta sobre el avance de la oposición tras las elecciones del 6 de junio. En entrevista con Forbes México, repasa la historia democrática de la ciudad: “ya hemos tenido otros momentos así en la ciudad. En el año 2000 la oposición ganó seis alcaldías y la izquierda perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa”, recuerda.

Lleva 47 días en el cargo, que seguro le saben a más. “(La Jefa de Gobierno) es muy exigente, trabaja de tiempo completo, está al tanto de todo, no se le escapa nada. A lo largo del día me llama para ver asuntos específicos, prácticamente (me llama) todos los días, a veces más de una vez. Al mismo tiempo me siento muy bien, me trata muy bien y siento que formo parte de un proyecto. Ha sido bastante satisfactorio estar trabajando con la doctora Sheinbaum”, confiesa.

Te recomendamos: Entrevista | Viene inversión inmobiliaria de 9 mil mdp: secretaria de Finanzas de la CDMX

Su agenda, detalla, ha ido y venido entre reuniones con algunos de los alcaldes y alcaldesas electas, actores sociales y políticos, empresarios y cámaras empresariales. Asegura que no será necesario crear un muro de contención política para le Jefa de Gobierno en lo que resta de su administración: “nos vamos a basar en la ley, en las funciones que tenemos y también vamos a hacer política”. A la oposición le ofrece una relación institucional, porque reconoce que también representan a una parte de la sociedad plural de la capital.

En el tema económico, Martí Batres también lo tiene claro: la Ciudad de México no podría resistir un nuevo confinamiento generalizado, un nuevo parón de la economía. Por ello, subraya, la estrategia está basada en una vacunación masiva para proteger la salud de las personas y al mismo tiempo volver a “mover la sociedad y la rueda de la economía”. Reconoce también que para echar a andar la economía hace falta reforzar la seguridad ciudadana y afirma que la estrategia seguida hasta ahora ha sido exitosa.

─¿Cuál es el trasfondo de su llegada al gobierno de la ciudad?

─Tiene que ver con los cambios que se hacen a la mitad de administración. Cada gobierno hace cambios diversos. El actual gobierno de la República hizo un cambio en la Secretaría de Gobernación. La fuerza política gobernante muy buenos resultados electorales a nivel nacional, no obstante ello, se está haciendo un cambio. Recuerdo que cuando (Andrés Manuel) López Obrador fue Jefe de Gobierno también el relevo de Agustín Ortiz Pinchetti por Alejandro Encinas en la Secretaría de Gobierno. Así hay muchos cambios que se realizan en la segunda parte de la administración, todos los gobiernos lo hacen para consolidar los cambios logrados. Quienes llegamos en esta parte lo que hacemos es consolidar ese proceso de transformación acelerada que vive la Ciudad de México. Yo siento como si me subiera a un autobús, o un Cablebús, en movimiento, es decir, algo que viene avanzando y me subo para ayudar a consolidar este movimiento.

─¿Se descuidó el trabajo territorial en la Ciudad de México?

─Yo creo que se ha hecho un gran trabajo por parte del gobierno de la ciudad. Hay espacios diversos del quehacer político: el gobierno tiene que trabajar para toda la ciudadanía y por otra parte está el trabajo del partido (Morena). Cada uno en su ámbito tiene que hacer sus tareas, el gobierno está haciendo lo propio y el partido por su cuenta tendrá que ver los aspectos propiamente político-electorales que no corresponde abordar al gobierno.

─¿De qué temas se ha compuesto su agenda en un mes y medio en el cargo?

Una parte importante tiene que ver con fortalecer las interlocuciones políticas con alcaldes, legisladores, las interlocuciones económicas y sociales, con una gran cantidad de actores de la vida social y ciudadana que hemos estado atendiendo. Otra parte de mis tareas tiene que ver con la atención de la conflictiva cotidiana que ocurre en la Ciudad de México Esto ha absorbido una buena parte de mi tiempo y también los mecanismos de coordinación interna del gobierno.

─¿Cómo es trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene fama de ser muy exigente?

─Es una fama que corresponde a la realidad: es muy exigente, trabaja de tiempo completo, está al tanto de todo, no se le escapa nada. Tenemos con ella el gabinete de seguridad todas las mañanas. A lo largo del día me llama para ver asuntos específicos, prácticamente todos los días, a veces más de una vez. En efecto, es exigente en el cumplimiento de los trabajos, pero al mismo tiempo me siento muy bien, me trata muy bien, tengo un trato muy amable de su parte y siento que formo parte de un proyecto. Ha sido bastante satisfactorio estar trabajando con la doctora Sheinbaum.

Lee más: Cerrar ya no es opción: este es el plan de reactivación económica de la CDMX

─Le tocará trabajar con nuevo equilibrio en las alcaldías, con el avance de la oposición…

─Hay que verlo en su justa medida, ya hemos tenido otros momentos así en la ciudad. En el año 2000 la oposición ganó seis alcaldías y la izquierda perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa. En el trienio pasado la oposición tenía cinco alcaldías, entonces no creo que (ahora) sea un cambio espectacular en cuanto a otras situaciones que se han dado. En la época en que gobernó Andrés Manuel (en la Ciudad de México) había seis gobiernos de oposición y había muy buena relación con todos. Siempre ha habido gobiernos de oposición y los gobiernos de izquierda han sabido trabajar con los de otras fuerzas políticas y así será, vamos a colaborar. El gobierno seguirá llevando a cabo su programa y habrá la relación institucional que sea necesaria con las alcaldías que gobierne la oposición.

─¿La Secretaría de Gobierno será un muro de contención política de la Jefa de Gobierno?

─No creo que sea necesario ningún muro de contención. Nos vamos a basar en la ley, en las funciones que tenemos y también vamos a hacer política. Al mismo tiempo que seguimos echando a andar el proyecto de transformación progresista de la ciudad, vamos a seguir con la relación con las otras fuerzas políticas. El electoral es plural, aun cuando refrendó a Morena como mayoría, es plural, también hay otras fuerzas políticas que ostentan una parte de la representación política de la ciudad.

─La Jefa de Gobierno y usted recibirán a los próximos alcaldes y alcaldesas ¿habrá planteamientos de su parte?

─Seguramente va a haber planteamientos institucionales en esas primeras reuniones y a lo largo del trienio. Incluso hay un órgano que está en la Constitución que es el Cabildo de la Ciudad de México, que está formado por los titulares de las 16 alcaldías y la Jefatura de Gobierno y en ese órgano pues se deliberan temas, se toman acuerdos. Vamos a estar tomando decisiones y definiciones en el Cabildo con los alcaldes y también tendremos propuestas para ellos, pero sobre todo hay que pensar en la ciudad como una sola gran comunidad, hay que gobernar para el conjunto. Cada uno tiene derecho a asumir su identidad política e ideológica que quiera, pero tenemos que ver por el conjunto de la sociedad capitalina.

No te pierdas: Martí Batres: operación cicatriz de Morena con la CDMX

─El comercio en vía pública siempre es un gran reto ¿qué hará al respecto?

─Requerimos hacer muchas cosas. Hay que ordenar sobre todo, hay que priorizar los derechos de la ciudadanía, y por otra parte también hay que entender las situaciones económico-sociales de la gente que no tiene lugar en el trabajo formal. Necesitamos por un lado una serie de acciones de equilibrio social, pero también de orden y de cumplimiento de la ley, vamos a contener y a poner límites a los fenómenos de desorden que se den en la vía pública. Con la colaboración de las diversas autoridades se pueden contener fenómenos de desbordamiento de este sector. El comercio establecido paga impuestos, genera empleos estables, entonces es de nuestro interés que el comercio establecido funcione bien y regular.

─¿Ya se ha reunido con empresarios o cámaras empresariales?

─He tenido la oportunidad de platicar con la comunidad judía en México, con el Grupo Banorte, con Canacintra, con Canaco y tengo pendientes reuniones hacia adelante con la Coparmex y con otras organizaciones empresariales. Su gran preocupación es la reactivación económica, es decir, cómo podemos superar las consecuencias negativas que dejó la pandemia sobre todo en el empleo y la inversión. Muchas pequeñas y medianas empresas cerraron durante mucho tiempo, se perdieron muchos empleos y algunas pequeñas y microempresas definitivamente desaparecieron. La principal preocupación de este sector es que la pandemia en su tercera ola o una posible cuarta oleada no induzca a un nuevo cierre de actividades.

─La jefa de gobierno ya ha descartado parar la economía…

Nosotros estamos en mucha coincidencia con el sector empresarial en estos temas. No vamos a cerrar nuevamente la ciudad, no vamos a cerrar la economía, no vamos a ir a un confinamiento nuevamente, sino que vamos a buscar una estrategia diferente, basada en la vacunación masiva, en las medidas sanitarias en los centros de trabajo, para prevenir y combatir los contagios de Covid y al mismo tiempo echar a andar la economía. Necesitamos que funcionen las instituciones y las empresas. De hecho hay un plan de reactivación económica para apoyar a los restaurantes, a la industria de la construcción, para fomentar la inversión pública. Estamos poniendo de nuestra parte, necesitamos que se vuelva a mover la sociedad y la rueda de la economía.

─¿Cuál es el pulso que tiene desde la Secretaría de Gobierno entre seguridad ciudadana a inversión privada?

─Hay una relación: mayor seguridad, mayor inversión. También se menciona dentro de los puntos relacionados con la reactivación económica. Así como la vacunación, también la seguridad es una de las medidas que permite la reactivación de la inversión. Por otra parte, la gran preocupación de los empresarios en este momento no ha estado tanto en el tema de seguridad, incluso podría decir que en seguridad hemos tenido avances muy importantes reconocidos por los empresarios. En el informe mensual que se acaba de dar se dio a conocer que el gobierno lleva un 45% de disminución del índice delictivo. En delitos como, por ejemplo, el homicidio doloso, hay un 33% de reducción.

Lee también: El corredor de torres de Reforma se extenderá al Centro Histórico

─A raíz de las facilidades administrativas para la construcción, se ha criticado que se da manga ancha al desarrollo inmobiliario…

─Para empezar habría que decir que algo que ha distinguido al actual gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum ha sido ponerle freno al desorden urbano que se dio en la administración pasada y que generó muchos abusos y quejas vecinales. En materia de desarrollo urbano la política ha sido mucho más equilibrada y armónica, tampoco se trata de impedir que el sector inmobiliario se desarrolle, el gobierno actual ha tenido la virtud de permitir que se desarrolle, pero en un marco con límites de acuerdo con las normas, con la ley y también escuchando la voz de los vecinos. Con las medidas que se están tomando no regresaríamos a una situación de desorden y de abusos.

─¿Cómo lograr un equilibrio en el desarrollo urbano?

─Hay vías para hacer modificaciones legales y normativas, pero también hay ciertas normas que se deben respetar, y en ese marco se puede hacer mucho, pero tiene que haber estos equilibrios. Hay desarrollos comerciales turísticos, pero también hay vivienda; hay vivienda de interés medio alto, pero también de interés popular y social. Hay zonas que permiten una densidad para construir edificios, pero hay zonas donde la densidad es baja y solo puede haber uno o dos niveles; hay colonias y hay pueblos originarios; hay zona urbana y zona rural, es decir hay un conjunto de equilibrios que se tienen que respetar.

─¿Cuál es el fondo de la decisión de pasar el sistema penitenciario a la Secretaría de Seguridad Ciudadana?

─Es una idea que se viene madurando en la Ciudad de México desde hace muchos meses. En el momento en el que llego a la Secretaría, la Jefa de Gobierno me informó que vienen preparando esto pues prácticamente desde principios del año. La idea es fortalecer una estrategia de seguridad y se busca que el trabajo exitoso en materia de seguridad que se ha realizado se vea fortalecido, de tal forma que se pueda conocer la cadena total que va desde la detención hasta la privación de la libertad de una persona. Esto se hace de manera armónica, porque la función de la reinserción social seguirá siendo una función de la Secretaría de Gobierno. Aun cuando propiamente las cárceles estén bajo el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, toda la parte de reinserción y readaptación social la va a seguir haciendo la Secretaría de Gobierno.

─¿Al actual gobierno le ha costado lograr una gestión exitosa de la protesta social?

─El gobierno de la ciudad ha sido sumamente respetuoso con el derecho a la libre manifestación, no hay entidad federativa donde haya tanta libertad para manifestarse como la Ciudad de México. Es el espacio de mayor libertad en ese sentido. Hay políticas muy restrictivas en otras entidades de la República, muchas reglamentaciones para inhibir el ejercicio de este derecho. Pero, por otro lado, de acuerdo con el marco constitucional, debe realizarse de manera pacífica, también es algo importante y nosotros cuidamos que se respete ese principio por muchas razones. Tenemos que cuidar la seguridad de los propios manifestantes, de los ciudadanos, de los comercios establecidos, el patrimonio que es propiedad de toda la ciudad. Es importante que sean pacíficas, pero cuando hay algún conflicto lo atendemos. Se ha logrado que no se dañe a terceros y vamos a seguir insistiendo en el respeto estricto a la libertad de manifestación y al mismo tiempo al cuidado de las ciudadanos y ciudadanos con el objetivo de que las movilizaciones sean pacíficas.

─¿Que no descarten a Martí Batres en la lista de aspirantes en 2024?

─Ahorita estamos en el 2021 y hay que atender las cosas del 2021.la gobernabilidad es un tema de minuto a minuto, es decir, se tiene que estar totalmente conectado con el trabajo cotidiano. En el 2021 hay que atender los temas de 2021 y trabajar, trabajar y trabajar, diría yo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado