Ese TikTok que viste pudo no haber sido un simple video viral, sino publicidad

Ese último video de TikTok que viste o compartiste con tus familiares o amigos pudo no ser un simple video viral, divertido, entretenido o interesante. De hecho, sin darte cuenta pudiste haber hecho publicidad para una marca, a modo de un boca a boca digital, porque TikTok es hoy una máquina poderosa que pone a las marcas en las manos de los consumidores y acapara su atención de manera más orgánica que los anuncios tradicionales, al grado de que los usuarios miran publicidad pensando que se trata de un video más de los millones que hay en esta red social.

TikTok dejó de ser esa inocente plataforma digital donde abundan los videos de bailes o retos virales, esta red social, nacida en 2016 en China, ha cambiado el ritmo del comercio electrónico en todo el mundo. Tan es así que en agosto de 2021 la compañía lanzó su vertical de TikTok for Business para ayudar a grandes multinacionales y hasta pequeños negocios a llevar sus productos y servicios a las manos de los consumidores.

La fórmula para acaparar la atención de los usuarios de TikTok –que funciona con un algoritmo que genera adicción a ver videos de corta duración – es en apariencia sencilla: dejar de producir anuncios o comerciales tradicionales para empezar a hacer tiktoks. El consejo es de Efraín Mendicuti, director de Global Business Solutions de TikTok en México. De esta forma, dice en entrevista con Forbes México, las marcas y pequeño negocios pueden conectar de forma más orgánica con sus potenciales clientes.

“Cuando las marcas conectan con sus audiencias la experiencia es muy natural. Las personas están viendo el contenido y de repente en los comentarios dicen ‘ah caray, acabo de ver un anuncio y no me di cuenta’. Esa es la publicidad que les gusta. Por eso a nuestros partners y a las marcas les decimos que no hagan anuncios, que hagan tiktoks“, dice el directivo de la red social que ya acumula más de 1,000 millones de usuarios a nivel global.

A través de soluciones como TikTok Ads, la red social propiedad de la compañía china ByteDance –valuada en 140,000 millones de dólares según la lista de unicornios de CB Insights – ya proporciona incluso un esteudio para que las marcas prescindan de las grandes producciones para la creación de spots y empiecen a dominar el lenguaje de los tiktoks, que dominan muy bien, por ejemplo, los influencers, quienes incluso establecen acuerdos comerciales con las marcas para promocionar sus productos o servicios a base de tiktoks.

El director de Global Business Solutions de TikTok en México comparte que “la noción de producir contenido comercial va asociada a contratar una agencia, tener una casa productora, hacer un spot. Nosotros les decimos a las marcas que no hagan anuncios comerciales, que hagan tiktoks”, y para ello la red social se ha encargado de crear herramientas para la producción de videos dentro de la misma plataforma.

“Dentro de la suite de TikTok puedes grabar tus propios contenidos de manera muy intuitiva, puedes utilizar las soluciones de la plataforma para editar ahí mismo tus videos, sin tener que ser James Cameron o Steven Spielberg. Eso te permite que cualquier persona pueda tomar su teléfono, grabar el mensaje que quiera, editarlo, ponerle los efectos que desea, la música que desea y hacer cosas súper interesantes”, señala.

Lo mismo aplica para las margas y negocios, pero de forma más completa. “A través de Ads Manager de TikTok se pueden encontrar soluciones muy sencillas para crear campañas y es igual de intuitivo y se les lleva paso a paso dependiendo de si quieren que la gente vea su contenido, que vaya a su sitio de internet, que descargue la aplicación, que se registren a un evento, o realicen una compra en línea. Pueden fijar un plazo para la campaña, el presupuesto y el tiktok que se va a promover en ese periodo. Lo haces con un sistema de pago en línea. Así de sencillo”.

El éxito de los diferentes recursos que ofrece TikTok a las marcas y pequeños negocios ha provocado un crecimiento de 151% en el número de anunciantes que utilizan estas herramientas en Latinoamérica. No por nada del total de inversión publicitaria en México, el 50% e incluso más va dirigida a plataformas digitales. “Las marcas lo están haciendo porque saben que están vendiendo y que están teniendo buenos resultados”, aunado al incremento de la penetración de internet y dispositivos móviles en la población mexicana.

Datos de TikTok refieren que “1 de cada 4 compradores descubren nuevos productos o marcas en la plataforma; 1 de cada 3 acuden a TikTok antes de decidirse a comprar un producto; 1 de cada 3 realizan alguna publicación en TikTok referente al producto comprado y cuando TikTok está presente en su journey de compra online, 47% interactúan con una marca”.

TikTok presume a Mercado Libre como uno de sus casos de éxito, el marketplace latinoamericano con el que desplegaron una campaña para incrementar las ventas el Buen Fin. Se lograron 177 millones de impresiones, que fue un 46% más de las planeadas; 3 de cada 4 usuarios vieron el anuncio; el día en que se lanzó el top view Mercado Libre tuvo un récord de ventas de 70% en comparación con 2021 y en promedio durante toda la campaña las ventas crecieron 43% respecto a 2021.

Así, TikTok no solo ha desplazado a otras redes sociales y se ha colocado como la preferente entre segmentos de la población como la generación Z, también ha generado disrupción en el comercio electrónico y la forma en que la gente compra en internet. “TikTok es hoy la plataforma de mayor equidad publicitaria porque te permite como anunciante conectar con esa enorme diversidad de usuarios que pueden ser de todas las edades, geografías y de todos los intereses”, presume Efraín Mendicuti, que adelanta uno de los objetivos para 2023: continuar creciendo a la velocidad y el ritmo que lo venimos haciendo.

