Esta es la lista Forbes de los actores mejor pagados de 2023

La historia de Hollywood recordará 2023 como el año de Barbenheimer. Desde sus estrenos el mismo día de julio, Barbie y Oppenheimer han dominado la taquilla, el circuito de premios e innumerables ensayos y artículos de opinión. En los Oscar del domingo, se espera que Oppenheimer arrase en la mayoría de las categorías principales, incluyendo Mejor Actor (Cillian Murphy), Mejor Actor de Reparto (Robert Downey, Jr.), Mejor Director (Christopher Nolan) y Mejor Película.

Pero incluso con esos dos éxitos de taquilla (Barbie recaudó 1.400 millones de dólares en todo el mundo y Oppenheimer apenas llegó a los 1.000 millones de dólares), todavía quedaban muchas horas en el año para otros entretenimientos. Y si el informe anual de participación de Netflix revela algo, es que muchas personas pasaron una cantidad astronómica de tiempo viendo películas de Adam Sandler.

Desde que firmó su primer contrato de cuatro películas por 250 millones de dólares con el streamer en 2014, Sandler, de 57 años, ha protagonizado ocho películas para Netflix y ha producido varias más a través de su productora Happy Madison. La mayoría de su catálogo anterior de comedias ahora también tiene licencia para la plataforma. Sólo en los primeros seis meses de 2023, los suscriptores de Netflix pasaron más de 500 millones de horas viendo las películas de Sandler.

O, como explicó el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, cuando reanudó la colaboración en 2020, “No existe demasiado Sandler”.

En consecuencia, Netflix ha recompensado al prolífico comediante no sólo con uno de los contratos más lucrativos de la industria del entretenimiento, sino también con uno con una enorme libertad creativa. Las tres películas de Sandler en 2023 incluyeron Murder Mystery 2 con Jennifer Aniston (que ocupa el puesto número 6 este año), filmada en París y Hawaii como es su costumbre de “vacaciones pagadas”. También estrenó You’re So Not Invited To My Bat Mitzvah, protagonizada por su esposa e hijas, y la película animada Leo. Combinado con sus 44 espectáculos de comedia en todo el país, Sandler ganó un estimado de 73 millones de dólares el año pasado (después de pagar honorarios a su agente, gerente y abogado). Es suficiente para convertirlo en el actor mejor pagado de 2023 por un cómodo margen.

NO TE METAS CON EL ‘SANDMAN’

Durante la primera mitad de 2023, los espectadores de Netflix vieron más de 500 millones de horas de películas de Adam Sandler. Esto es lo que les gusta ver

En total, las 10 estrellas mejor pagadas se combinaron para ganar 449 millones de dólares en 2023. Provienen casi exclusivamente del cine, más que de la televisión, gracias en parte a las huelgas de guionistas y actores que cerraron Hollywood durante la mitad del año y retrasaron ( o acortada) varias temporadas de televisión, y en parte debido al precedente de décadas de que las principales estrellas de cine pueden cobrar hasta 20 millones de dólares por adelantado por una sola película más un porcentaje de sus ganancias.

A la larga, protagonizar una película de éxito en taquilla sigue siendo el boleto dorado de Hollywood. A diferencia de Netflix, que paga a los actores una tarifa premium por adelantado y compra su participación en las ganancias finales durante los próximos dos años, una película de éxito puede seguir generando dinero a perpetuidad, lo que significa que los actores con participación en las ganancias no tienen límite en la cantidad que reciben. finalmente puede ganar.

Por ejemplo, Margot Robbie y Ryan Gosling, las estrellas de Barbie, ocupan el puesto número 2 y 4 respectivamente en el top 10 de este año basándose únicamente en sus ganancias estimadas de taquilla, video a pedido y la primera ventana de transmisión de la película. Su compensación total por protagonizar un fenómeno cultural será considerablemente mayor.

“Lo prometo, Margot Robbie recibirá cheques de Barbie por el resto de su vida”, dice un agente.

El éxito de Robbie es atípico en otro sentido. A sus 33 años, es la persona más joven en la lista de actores mejor pagados por una década, con la edad promedio de los otros nueve por encima de los 52 años. Los actores mayores se benefician de décadas de residuos de éxitos pasados, como Aniston con Friends, y también porque los salarios de Hollywood están establecidos por precedentes, lo que significa que se espera que el salario actual de las principales estrellas iguale o aumente con respecto a lo que ganaron para su última película.

Esta protección de los salarios a menudo dificulta que los actores más jóvenes accedan al escalón superior. Lo mismo ocurre con los actores de color, de los cuales solo uno está representado entre los 10 primeros para 2023 (Denzel Washington en el puesto 10). Es cierto que fue un año en el que muchos de los actores negros mejor pagados no estrenaron una película importante. Dwayne “The Rock” Johnson se centró en sus proyectos empresariales como el tequila Teramana y la XFL, mientras que su frecuente colaborador en pantalla Kevin Hart dedicó más tiempo a su comedia stand-up. Y Will Smith, que alguna vez fue el rey de los éxitos de taquilla del verano, todavía estaba rehabilitando su imagen tras la bofetada de los Oscar de 2022. Eddie Murphy, Jamie Foxx y Samuel L. Jackson hicieron la mayor parte de su trabajo en servicios de streaming, donde las tarifas iniciales son altas pero potentes.

La parte superior está limitada. Aún así, las películas de gran éxito protagonizadas por actores negros, asiáticos e hispanos siguen siendo pocas y espaciadas.

“La conclusión es que Hollywood sigue siendo una industria dominada por los blancos”, dice Darnell Hunt, vicerrector ejecutivo y rector de UCLA y autor del Hollywood Diversity Report. “Hay algunos actores de color que pueden exigir esos salarios, y han establecido un historial para lograrlo. Pero el problema es: ¿a cuántos actores se les ha dado la oportunidad de desarrollar esa trayectoria?”.

Si observamos el calendario de lanzamientos actual, es muy probable que la clasificación de 2024 de los actores mejor pagados sea muy diferente. La mayoría de las películas tardan años en desarrollarse, por lo que, mientras Robbie, Tom Cruise (n.° 3 este año) y Leonardo DiCaprio (n.° 7) emprenden sus próximos proyectos, la programación teatral de 2024 contará con Smith en Bad Boys 4, Murphy en Beverly. Hills Cop: Axel F y Ryan Reynolds en Deadpool 3. Varios miembros del impresionante elenco joven de Dune 2 también encabezarán varias películas el próximo año, incluidos Zendaya, Austin Butler y Anya Taylor-Joy. Además, programas de televisión de gran éxito como Yellowstone, Curb Your Enthusiasm y The Bear tendrán estrellas en la combinación de ganancias.

Más allá de los elevados salarios, lo que realmente han ganado las estrellas mejor pagadas de este año es un mayor poder dentro de la industria, en particular la capacidad de negociar condiciones aún más favorables para su próximo proyecto. En una industria donde el salario puede aumentar o disminuir según cada desempeño. Esta lista representa una instantánea de quién tendrá mayor influencia en Hollywood en 2024.

Adam Sandler • 73 millones de dólares (97 millones de dólares brutos)

En los primeros tres meses después del lanzamiento de Murder Mystery 2 en Netflix, el transmisor informó que fue visto durante un total de 173 millones de horas en todo el mundo y se ubicó en el Top 10 en 90 países diferentes. La secuela fue parte de un año muy ocupado para Sandman, quien realizó más de 40 fechas de giras de comedia en vivo en 2023 junto con tres proyectos cinematográficos de Netflix.

SAMIR HUSSEIN/WIREIMAGE/GETTY IMAGES

Margot Robbie • 59 millones de dólares (78 millones de dólares brutos)

El fenómeno cultural que fue Barbie despegó en julio pasado y nunca disminuyó su velocidad, recaudando 1.450 millones de dólares en la taquilla mundial e incontables millones más en licencias y asociaciones. Como productor de la película y su estrella, Robbie cobró aproximadamente el 12,5% de todas las ganancias finales, que Forbes estima en más de 60 millones de dólares. Su ahora candente productora LuckyChap también estuvo detrás de la muy comentada sátira Saltburn del año pasado, y en febrero Robbie firmó un nuevo acuerdo exclusivo de primera vista con Warner Bros., el estudio detrás de Barbie.

SAMIR HUSSEIN/WIREIMAGE/GETTY IMAGES

Tom Cruise • 45 millones de dólares (53 millones de dólares brutos)

La estrella de acción de 61 años no sólo desafía la sabiduría convencional cuando se trata de su escandaloso trabajo de especialistas, sino también las normas cambiantes sobre cómo se le paga a un actor. Cruise es una de las últimas, si no la última, estrella de cine que todavía puede conseguir el tan cacareado trato del “primer dólar bruto”, lo que significa que se le paga un porcentaje de la taquilla y otros ingresos a partir del día de su estreno, antes de que el estudio Incluso recupera su dinero. En 2023, sacó provecho de la última película de Misión: Imposible y continuó recibiendo ganancias por streaming y bajo demanda por Top Gun: Maverick de 2022. Y es evidente que los estudios todavía quieren estar en el negocio de Tom Cruise: en enero, firmó un nuevo acuerdo de desarrollo con Warner Bros.

MICHAEL TRAN/AFP/GETTY IMAGES

Ryan Gosling • 43 millones de dólares (50 millones de dólares brutos)

Puede que sea simplemente Ken, pero el papel secundario en la película más importante del año fue lo suficientemente bueno para una nominación al Oscar y uno de los mayores sueldos de la carrera de Gosling, de 43 años. Como beneficio adicional, su poderosa balada de la película, “I’m Just Ken”, ha sido reproducida más de 100 millones de veces en Spotify.

VIANNEY LE CAER/INVISIÓN/AP

Matt Damon • $43 millones ($50 millones brutos)

Muchos en Hollywood están apoyando el éxito del nuevo estudio Artists Equity de Affleck y Damon, dada su promesa de ayudar a los miembros del equipo y otros talentos de bajo perfil a compartir las ganancias de las películas. Su primer proyecto Air, protagonizado por Damon y dirigido por Affleck, se vendió a Amazon antes de que entrara en producción por un valor estimado de 130 millones de dólares. Esa cifra estaba muy por encima del presupuesto de la película, lo que garantizaba que habría mucho dinero para todos. Además, el actor de 53 años recibió un salario de apenas 4 millones de dólares por su papel secundario en Oppenheimer, muy por debajo de su salario normal, a cambio de una pequeña porción de las sustanciales ganancias de la película.

JAMES DEVANEY/GC IMÁGENES/GETTY IMÁGENES

Jennifer Aniston • 42 millones de dólares (56 millones de dólares brutos)

Los residuos de amigos aseguran que la artista siempre conocida como Rachel Green no tiene que “ir a buscar uno de esos trabajos” nunca más; sin embargo, la actriz de 54 años continúa protagonizando películas y televisión. Según se informa, Aniston gana hasta 2 millones de dólares por actuar y ser productora ejecutiva de cada episodio de The Morning Show en AppleTV+, y apareció junto a Adam Sandler en Murder Mystery 2 para Netflix, mientras promocionaba marcas como Uber Eats, Pvolve Fitness, Vital Proteins y su propia línea de cuidado del cabello, LolaVie.

JOEL C RYAN/INVISIÓN/AP

Leonardo DiCaprio • 41 millones de dólares (48 millones de dólares brutos)

Puede que el ganador del Oscar, de 49 años, haya sido desairado por la Academia por su actuación en Killers of the Flower Moon, pero en el balance le está yendo bien. Su papel protagónico en la epopeya de Martin Scorsese incluyó un salario considerable, así como la compra de su participación en las ganancias teatrales una vez que la película llegue a AppleTV+.

CHRIS PIZZELLO/INVISIÓN/AP

Jason Statham • $41 millones ($48 millones brutos)

Statham ha estado lanzando puñetazos, patadas y bromas a cada hombre, megalodon o Rock, en su camino durante los últimos 20 años, y el poder adquisitivo del actor de 56 años nunca ha sido tan alto. En 2023, encabezó tres franquicias importantes de gran presupuesto: Fast X, Meg 2: The Trench y Expend4bles, además de la aventura de espías de Guy Ritchie Operation Fortune: Ruse de Guerre. Y actualmente es la estrella de la película más taquillera de 2024, The Beekeeper.

MARILLA SICILIA/PORTAFOLIO MONDADORI/GETTY IMAGES

Ben Affleck • $38 millones ($45 millones)

Cuando no está ocupado vendiendo donas y promocionando su nueva banda masculina en comerciales de Dunkin’, Affleck se desempeña como director ejecutivo de la startup de estudio Artists Equity (del director creativo de Matt Damon). El polifacético de 51 años dirigió y coprotagonizó Air, que recaudó 90 millones de dólares en taquilla antes de pasar a Amazon Prime Video.

GEORGE PIMENTEL/WIREIMAGE/GETTY IMAGES

Denzel Washington • $24 millones ($28 millones brutos)

Tom Cruise no es la única estrella de cine de sesenta y tantos que puede estrenar una película. La tercera entrega de la franquicia Equalizer se estrenó en 2023, y las tres entradas superaron los 190 millones de dólares en taquilla por una razón: Denzel Washington. Además, el sólido catálogo del dos veces ganador del Oscar, que se remonta a casi 40 años, también produce un flujo constante de efectivo cada año para el actor de 69 años.

METODOLOGÍA

Las estimaciones se calcularon a través de entrevistas con agentes, abogados, gerentes, ejecutivos y expertos de la industria, así como fuentes de datos como IMDBPro y Polestar. Las cifras representan ganancias antes de impuestos para el año calendario 2023, menos los honorarios de representación: 10% para agentes, 10% para gerentes y 5% para abogados, según el estándar de la industria, aunque algunos actores no tienen los tres.

A los actores se les acreditó la compensación por los proyectos en el año en que se estrenaron, a pesar de que a menudo se pagan honorarios por adelantado cuando se filma una película, lo que podría ocurrir años atrás, y la participación final a menudo se paga varios años después. .

Además, la clasificación solo incluye ganancias relacionadas con el entretenimiento: actuar, producir, dirigir u otras formas de actuación (como el monólogo). No se contaron los emprendimientos no relacionados con el entretenimiento, como marcas de belleza o bebidas espirituosas.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Nueva alianza automotriz busca que en 11 años todo auto vendido en México sea eléctrico