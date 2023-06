Esto es lo que el hip-hop puede enseñarnos sobre el impacto de la IA en la creatividad

La comunidad creativa de todo el mundo llega al sur de Francia año tras año para celebrar el mejor trabajo en nuestro campo y negociar el futuro de nuestra industria en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. Sin duda, el tema más candente de la semana fue la inteligencia artificial (IA). No importa dónde se encontrara a lo largo del tramo de dos kilómetros de la Promenade de la Croisette, seguramente habrá alguna pronunciación de la frase AI en un discurso de apertura, en un panel o en una discusión sobre rosado.

Un estribillo constante a lo largo del discurso entre muchos líderes creativos fue la inquietud inherente del papel de la tecnología en la creatividad. Esto me pareció extraño porque la creatividad siempre ha evolucionado con la llegada de nuevas tecnologías, desde el uso de Photoshop para generar nuevas imágenes hasta aprovechar el poder de CGI para crear mundos inmersivos. Sin embargo, la IA parece tener a la comunidad creativa en un estrangulamiento en este momento (ver la huelga de escritores de Hollywood y las canciones falsas de Kanye y Drake).

Pero esta no es la primera vez que estamos aquí, por lo que debe haber estudios de casos que podamos analizar con la esperanza de brindar una perspectiva más amplia sobre la relación entre la IA y la creatividad, y lo que podría significar para nuestra industria. Para mí, el hip-hop proporciona una ilustración útil.

La música hip-hop comenzó a fines de la década de 1970, en los proyectos de vivienda de un South Bronx desindustrializado. Los jóvenes negros y latinos de la comunidad usaron su ingenio para reutilizar los tocadiscos y reconectar los amplificadores de sonido para dar nacimiento a un nuevo género musical y sentar las bases de una cultura correspondiente. Aunque la música hip-hop es el género musical más consumido en el país hoy en día, su origen encontró mucha resistencia por parte de la comunidad creativa.

El hecho de que la instrumentación musical principal del hip-hop fuera el muestreo, donde los elementos musicales se toman prestados de las composiciones de otros artistas, se reproducen en bucle y se repiten, la industria de la música ni siquiera consideró el hip-hop como una forma legítima de música. Las críticas fueron de largo alcance. ¿Es música si sus practicantes simplemente están “hablando” sobre camas de sonido preexistentes? Si su base se basa en el trabajo creativo de alguien, ¿puede su producción considerarse creativa?

La oposición fue inquebrantable. Incluso con la introducción de nuevos elementos musicales como cajas de ritmos y scratches melódicos, el hip-hop como forma de arte enfrentó décadas de críticas y resistencia antes de que la industria lo adoptara. Los paralelismos con la IA generativa son evidentes.

La IA generativa es un sistema de inteligencia artificial que puede crear nuevos medios visuales, de audio y basados en texto en respuesta a un mensaje determinado. Al igual que en los primeros días de la música hip-hop, la salida de la IA se basa en contenido preexistente. Sin embargo, la capacidad de curar y reelaborar estos elementos fundamentales puede conducir a un rico trabajo creativo. La música hip-hop no deja sus muestras intactas. Agrega nuevas contribuciones al trabajo preexistente para hacer algo completamente nuevo.

Esto es lo que el hip-hop puede enseñarnos sobre el impacto de la IA en la creatividad

La IA funciona de manera similar, no solo a través de la propia tecnología sino también a través de la incorporación de nuevas ideas por parte del usuario. ¿Alguien argumentaría alguna vez que Q-Tip, Dr. Dre o Jay Dilla no eran creativos debido a su dependencia del muestreo para la construcción de sus obras? Por supuesto que no, eso sería absurdo. Del mismo modo, ¿cómo podemos cuestionar los méritos de las obras que han sido asistidas, no completamente construidas, por IA generativa?

A través de esta lente, encuentro comodidad y optimismo en el papel que la tecnología de IA puede desempeñar en la creatividad. El uso de muestras en la creación de música no es lo mismo que concebir la obra original y tocar los instrumentos, pero su trabajo se suma al canon creativo. Asimismo, el uso de la IA para crear nuevo texto no es lo mismo que concebir la obra original pero su aporte también es aditivo al canon creativo. No son lo mismo, pero ambos tienen mérito.

La música hip-hop proporciona un caso de estudio muy útil para este examen porque no solo existen paralelismos entre el hip-hop y la IA desde una perspectiva creativa, sino que el hip-hop también aborda la implicación regulatoria de la tecnología. A medida que ascendía el hip-hop, también lo hacían las demandas de los titulares de los derechos de las obras muestreadas que residían en la música hip-hop. Estos creadores originales fueron citados en los nuevos trabajos y compensados por su contribución al mismo. Tomó tiempo para que las autorizaciones de muestra, y las metodologías necesarias para adquirirlas, se convirtieran en algo común, pero lo hicieron.

Deberíamos esperar lo mismo con el uso de tecnologías de IA para la creación de nuevos trabajos, tal como hemos visto con el contenido generado por el usuario y otras nuevas aportaciones a los trabajos creativos. Las citaciones y la compensación tienen que ser pensadas y resueltas. Lo mismo ocurre con la transparencia.

Hubo un tiempo en que los bateristas menospreciaban el uso de cajas de ritmo como un medio para proporcionar ‘groove’ a una composición grabada, pero esta tecnología permitió la producción de un aparentemente interminable flujo de obras creativas que apreciamos hasta el día de hoy. No acreditamos a los programadores de cajas de ritmos como bateristas, pero su trabajo está validado.

Las cajas de ritmo no son lo mismo que tocar la batería, pero su uso es aditivo. Requiere diferentes habilidades, por lo que debemos abordarlo como tal. Cuando los creativos usan IA generativa para la construcción de su trabajo, tal vez debería haber una nota al pie que revele este hecho. Cualquiera que sea el caso, estas son las conversaciones que deberíamos tener sobre la IA, no un debate sobre su mérito.

Mientras el hip-hop celebra su 50 aniversario, es difícil creer que alguna vez se dudó de su valor para el canon creativo. Si bien la inteligencia artificial se encuentra en el punto focal de un discurso similar hoy en día, puedo imaginar un momento en el que miraremos hacia atrás y nos preguntaremos cómo se pudo haber dudado de su valor, como cuando reflexionamos sobre las detracciones de Internet. Supongo que no debería ser una gran sorpresa que la IA se encuentre con tanta resistencia como siempre nos hemos resistido al cambio.

Incluso los filósofos griegos se opusieron a la palabra escrita, argumentando que generaría olvido en las almas de los aprendices. Pero lo entiendo, el cambio es difícil y su incertidumbre inherente da miedo.

Como afirma el escritor de cómics, Rick Remember: “Siempre idealizas el pasado tan pronto como el futuro comienza a asustarte”. Entonces, tal vez deberíamos abordar nuestras conversaciones actuales sobre IA con la vista puesta en la optimización y la voluntad de aprovechar las posibilidades para dar paso a nuevos métodos creativos.

No sé ustedes, pero no quiero imaginar un mundo donde Three Feet High and Rising de De La Soul, nunca existió porque se construyó sobre la base de un trabajo preexistente, irónicamente, un trabajo que probablemente se inspiró en otros creativos, sin duda.

