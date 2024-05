Apagones se extenderán al verano por falta inversión en generación de energía: IMCO

Los apagones en México seguirán ocurriendo en lo que resta de la primavera y en el verano debido a la falta de inversión en el sistema eléctrico nacional, de acuerdo con el coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Óscar Ocampo.

“Normalmente los sistemas operativos de emergencia se ven más ya entrado el verano y todavía no empieza, así que junio, julio y agosto van a ser meses complicados. Esto es un reflejo de la falta de inversión en generación y transmisión de energía eléctrica durante los últimos años”, señaló el especialista.

Ayer el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró una emergencia en el sistema eléctrico nacional tras registrarse una demanda máxima de 49,887 megavatios (MW) y un margen de reserva operativa de 3% a las 16:36 horas.

El Cenace declaró un ‘Estado Operativo de Emergencia’ a las 17:04 horas por 48 minutos y después otro a las 20:10 horas por una hora, lo que provocó apagones en ciudades de 16 entidades, incluyendo la Ciudad de México, según testimonios de usuarios recogidos por la prensa nacional.

En entrevista con Forbes México, Ocampo explicó que durante las temporadas de calor se usa mucho el aire acondicionado, lo que aumenta la demanda de energía y el sistema eléctrico nacional no está preparado para una presión fuerte.

Lo que ayer sucedió es que el margen de reserva estuvo por debajo de 3% y para no poner en riesgo el sistema operativo se desconectaron a consumidores, explicó.

Indicó que si bien en el verano es más común que ocurra, es una situación que no debería de suceder y se ha incrementado en los últimos años porque la demanda de energía ha crecido más que la oferta: “La transmisión de energía está bastante saturada porque el calor se ha agudizado”.

Dijo que si bien el calentamiento global ha incrementado las temperaturas, si se hubiera expandido la capacidad de generación de energía eléctrica en el país, no habría problemas, pero prácticamente en los últimos tres años no se ha expandido la capacidad de generación eléctrica ante el aumento de la demanda.

Para el especialista, el problema en México se podría resolver fácilmente si la Comisión Reguladora de Energía deja de bloquear permisos, si el Cenace interconecta centrales que están listas para operar y si la CFE termina sus proyectos pendientes.

Agregó que la situación se podría revertir si se abre la puerta a la inversión y a las alianzas de CFE con privados.

“Es un problema que no se debería de tener en tres o cuatro años. Es un tema eminentemente político, no técnico, no económico. Es un problema de cerrazón de no otorgar nuevos permisos para generación eléctrica”, apuntó.

En este contexto, el IMCO advirtió que durante el próximo verano se seguirán viendo apagones, “sin tener una bola de cristal, los siguientes meses vamos a tener un sistema presionado y el riesgo de apagones es muy real”, advirtió.



