Esto fue lo que ganó O. J. Simpson con patrocinios antes de su juicio por asesinato

Previo a su arresto y juicio por asesinato de alto perfil, O. J. Simpson, quien murió el miércoles, era el famoso portavoz de los vehículos de alquiler Hertz y otras grandes marcas, lo que aumentó sus ingresos durante su carrera en la NFL y por más de una década tras su retiro.

O. J. Simpson firmó su primer acuerdo de patrocinio con General Motors en 1970, antes de que el ganador del Heisman (premio otorgado al mejor jugador de futbol americano universitario) y corredor de los Buffalo Bills hubiera jugado un partido de NFL, recibiendo 250,000 dólares (2 millones de dólares de 2024 después de ajustar por inflación) para aparecer en los comerciales de Chevrolet, informó Sports Illustrated.

En 1974 pactó con Hertz Corporation como parte de una campaña publicitaria de 12.6 millones de dólares; le dijo al New York Times (NYT) que la empresa de alquiler de automóviles le pagó “entre 100,000 y 250,000 dólares” poco después de que se firmara el acuerdo (alrededor de 670,000 a 1.6 millones de dólares a valor de 2024).

Más tarde, O. J. Simpson firmó como portavoz principal del jugo de naranja TreeSweet, un vínculo con su apodo “el jugo”, en un contrato de cinco años por más de 1 millón de dólares más un porcentaje de las ventas, según el NYT.

La campaña de Hertz, que presentaba a Simpson como la “superestrella del alquiler de coches”, fue un gran éxito para la compañía, que registró beneficios netos un 47% más altos en 1976 después del lanzamiento de la publicidad, según el diario estadounidense.

Cuando O. J. Simpson se divorció de Nicole Brown Simpson en 1992, tenía un patrimonio neto de 10 millones de dólares y ganaba alrededor de 1 millón al año, según las solicitudes de divorcio obtenidas por el Washington Post, y alrededor de 550,000 dólares de esos ingresos procedían de Hertz, junto con otras entidades del cine y la televisión.

Temporada de futbol, temporada baja para O. J. Simpson

El excorredor señaló a Los Angeles Times en 1989 que ganó más dinero con trabajos publicitarios que con el futbol durante la mayor parte de su carrera en la NFL. “Solía ​​llamar a la temporada de futbol mi temporada baja”, afirmó.

Aunque los atletas habían comenzado a respaldar productos para acuerdos de patrocinio décadas antes, O. J. Simpson fue uno de los primeros en firmar contratos multimillonarios que seguirían siendo una segunda fuente de ingresos. Cuando fue seleccionado por los Bills en 1968, exigió lo que entonces era el salario más alto de la historia de la NFL: 680,000 dólares (6.2 millones ajustados) por año.

A medida que avanzaba la década de 1970, pronto obtuvo cifras similares gracias a sus contratos con Hertz y TreeSweet. En los años posteriores a su inicio en la NFL, Simpson también acordó con bebidas deportivas Napa Naturals, afeitadoras Schick y Wilson Athletic Gear (el fabricante de pelotas oficiales de la NFL).

Los anuncios O. J. Simpson estuvieron en todas partes durante años, pero una vez le dijo a Los Angeles Times que trató de ser selectivo, afirmando que “mañana podría estar haciendo cuatro comerciales para cuatro anunciantes diferentes”, pero “eso devastaría mi valor como portavoz”.

O. J. Simpson también tenía un contrato de servicios personales con Hertz, y los expertos en marketing estimaron que le pagaron 10,000 dólares por conferencias en los años previos a su arresto, informó el medio.

Hertz finalmente cortó los lazos con O. J. Simpson después del asesinato de su esposa Brown Simpson en 1994, y la compañía afirmó que “no tenía planes de utilizar al Sr. Simpson en ningún tipo de publicidad” después de 25 años.

O. J. Simpson murió de cáncer este miércoles, 30 años después de ser arrestado por el asesinato de su exesposa y su amigo Ron Goldman. En un juicio mediático que fue visto por aproximadamente 150 millones de personas, fue declarado inocente, aunque más tarde fue encontrado responsable de las dos muertes en un tribunal civil y se le ordenó pagar 33.5 millones de dólares.

La exestrella de NFL negó durante mucho tiempo su culpabilidad, pero su reputación nunca se recuperó, incluso después de que su libro If I Did It fuera publicado en 2007 y muchos lo interpretaran como una confesión parcial, aunque hipotética. El exmanager declaró al Huffington Post que O. J. Simpson solo aceptó poner su nombre en el libro después de recibir un pago de 600,000 dólares.

