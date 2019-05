Estos son algunos nombres que suenan para reemplazar a May

Con la voz entrecortada y esforzándose por contener las lágrimas, Theresa May, primera ministra británica anunció este viernes que dejará el cargo, con lo que inicia la campaña por la búsqueda del nuevo líder que tomará las riendas de la separación más abrupta con la Unión Europea (UE).

May asumió el poder en julio de 2016, luego de la derrota de David Cameron en las urnas, razón que forzó al ex primer ministro a dimitir. Los inesperados resultados de este referéndum marcaron el destino político de la ministra. Ya que, su mandato se caracterizó por la incertidumbre y la presión del Brexit sobre sus hombros.

La salida de May agudiza la crisis del Brexit, ya que es probable que su sucesor aspire a decir adiós al club europeo bajo términos más contundentes, lo que aumentará las posibilidades de un choque con la UE y unas elecciones parlamentarias anticipadas con resultados impredecibles.

Con su voz rota por la emoción, May, que soportó crisis y humillaciones durante sus fallidos esfuerzos por cerrar un acuerdo de consenso para el Brexit que obtuviera la aprobación parlamentaria, dijo que renunciará como líder del Partido Conservador el 7 de junio, por lo que la carrera por la sucesión comenzará oficialmente la semana siguiente, según Reuters.

«Pronto dejaré de ocupar el puesto cuyo ejercicio ha sido el honor de mi vida», dijo May al exterior de su residencia oficial de Downing Street. «La segunda primera ministra, pero ciertamente no la última».

«No lo hago con resentimiento, sino con una enorme y permanente gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo», declaró May, bajo la atenta mirada de su marido, Philip.

Lee: May anuncia entre lágrimas su renuncia y abre la puerta al choque con la UE por el Brexit

¿Quién reemplazará a Theresa May?

May deja como legado un país profundamente dividido y una élite política atascada en torno a la cuestión de cómo y cuándo abandonará Reino Unido el club europeo al que se unió en 1973, e incluso sobre si finalmente llegará a hacerlo.

La mayoría de los principales contendientes para sucederla quieren un acuerdo de divorcio más duro, aunque la UE ha dicho que no renegociará el Acuerdo de Salida que selló con Londres en noviembre, divulgó DW.

Entre las posibles opciones para reemplazar a May barajan funcionarios que vivieron de cerca el desarrollo del Brexit y que fueron fichas fundamentales a la hora de la campaña y del resultado final en las urnas.

La diferencia que más pesa entre los contendientes al cargo de primer ministro por Gran Bretaña es su postura ante el inacabable Acuerdo de Salida de la UE, ya que algunos buscan finiquitar de forma rápida el asunto, es decir, de una manera más suave. Mientras que los demás son rígidos en su postura en favor de los británicos, por lo que sería un divorcio más duro de procesar.

David Lidington

Es considerado un capitán sereno en tiempos tormentosos y es uno de los pocos miembros del gabinete de May que gozan de respeto entre los diputados de segunda fila –del partido contrario—. Además, es visto como un negociador aceptable para la UE, porque no defiende posiciones extremas. Lidington ha dicho siempre que no busca el cargo de primer ministro, lo que atrae a sus seguidores. Pero los extremistas probablemente lo combatirán hasta las últimas consecuencias, debido que defiende un Brexit neutral.

Boris Johnson

Tras el referéndum del Brexit, en 2016, Boris Johnson quería a toda costa ser primer ministro. En esa oportunidad, sin embargo, su correligionario Michael Gove frustró sus aspiraciones. Luego, como ministro de Relaciones Exteriores, no hizo un buen papel. Ahora, este funcionario defiende las ventajas que traería una salida ‘dura’ de la UE. Aunque, muchos lo rechazan en público, este sigue contando con el respaldo de las bases del partido.

Michael Gove

Fue uno de los partidarios del Brexit que luchó en 2016 por el mandato de Gran Bretaña. Poco antes de que se tomara la decisión, traicionó a Boris, definiéndolo como incapaz para ejercer el cargo de primer ministro. Algunos de los tories—miembros del Partido Conservador—compartían esa opinión, pero con su actitud se autodescalificó de la campaña. Tiene en contra el hecho de que no fue parte del gabinete de May. Sin embargo, está tratando de reivindicarse siendo leal a la ministra. Su falta de carisma podría pesar a la hora de conseguir el apoyo del Parlamento.

Estos son los tres candidatos con más posibilidades de manejar Reino Unido a partir de la segunda semana de junio –fecha en la que se planea llevar a cabo la sucesión—, pero la lista se extiende. En ella figuran también, por ejemplo, el exministro para el Brexit, Dominic Raab, o la ministra del Trabajo, Amber Rudd. Esta última, es considerada una liberal dentro de los tories y simpatiza con la UE, lo cual reduce claramente sus posibilidades.

Otros candidatos

De acuerdo con Bloomberg estos políticos y exfuncionarios británicos podrían ocupar la vacante de May:

Penny Mordaunt: ha marcado el euroescepticismo a su favor, y su insistencia en que el gasto de ayuda extranjera británica debe rendir cuentas a los funcionarios del Reino Unido en lugar de a las organizaciones benéficas internacionales, es popular entre los conservadores.

ha marcado el euroescepticismo a su favor, y su insistencia en que el gasto de ayuda extranjera británica debe rendir cuentas a los funcionarios del Reino Unido en lugar de a las organizaciones benéficas internacionales, es popular entre los conservadores. Jeremy Hunt: podría surgir como el único candidato capaz de detener a Johnson, si sus partidarios no decantan por su rival más joven, el secretario de salud, Matt Hancock.

podría surgir como el único candidato capaz de detener a Johnson, si sus partidarios no decantan por su rival más joven, el secretario de salud, Matt Hancock. Sajid Javid: hijo de inmigrante paquistaní y conductor de autobús, Javid es el primer secretario de una minoría étnica en la historia en ocupar el puesto de ministro del interior en Reino Unido.

hijo de inmigrante paquistaní y conductor de autobús, Javid es el primer secretario de una minoría étnica en la historia en ocupar el puesto de ministro del interior en Reino Unido. Andrea Leadsom: ha ganado fans entre sus colegas miembros del Parlamento, aunque los tories la acusando de instar una campaña antiBrexit.

ha ganado fans entre sus colegas miembros del Parlamento, aunque los tories la acusando de instar una campaña antiBrexit. Gavin Williamson: la caída del antiguo secretario de defensa fue casi tan pronunciada como su ascenso. Sus actuaciones erráticas no les encantaban a los militares, e incluso logró causar un conflicto diplomático con China. Aún le queda mucho que demostrar si es que quiere el cargo.

la caída del antiguo secretario de defensa fue casi tan pronunciada como su ascenso. Sus actuaciones erráticas no les encantaban a los militares, e incluso logró causar un conflicto diplomático con China. Aún le queda mucho que demostrar si es que quiere el cargo. Lizz Truss: es actualmente la secretaria del tesoro y sabe manejar muy bien su imagen en Twitter. Ha logrado aumentar la tasa de empleo. Comparte similitudes con la ex primera ministra Margaret Thatcher.

es actualmente la secretaria del tesoro y sabe manejar muy bien su imagen en Twitter. Ha logrado aumentar la tasa de empleo. Comparte similitudes con la ex primera ministra Margaret Thatcher. Matt Hancock: actualmente ocupa el cargo de secretario de salud, es el más joven de los candidatos. Al convertirse en ministro en 2012, a la edad de 33, defendió su juventud al compararse con los exmandatarios Winston Churchill y William Pitt. Tendrá que demostrar su postura proBrexit a colegas y conservadores, ya que es partidario de la política centrista.

Con información de Reuters, Bloomberg y DW.