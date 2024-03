Estos son los 10 momentos imperdibles del debate de candidatos a la CDMX

El domingo se llevó a cabo el primer debate entre los tres candidatos a la jefatura de la Ciudad de México. Entre “dimes y diretes” estos son los 10 momentos imperdibles que protagonizaron los tres políticos capitalinos.

En primera instancia se encuentran los tres momentos que incluyen algunas de las propuestas que carecieron de sustento y explicaciones.

Clara Brugada, candidata por Morena, propuso un sistema público de cuidados, el cual incluye guarderias y estancias infantiles, comedores y hasta un “salario rosa”; sin embargo, no mencionó el monto necesario para desarrollar el proyecto, ni como lo llevaría a cabo.

Santiago Taboada, candidato por PRI, PAN y PRD, propuso mejorar las escuelas de la ciudad y garantizar el abasto de agua en la capital mexicana, así como impulsar los mercados de la CDMX. No obstante, no señaló como resolvería el problema de escasez de agua en las alcaldías de la entidad, ni tampoco la inversión necesaria para el mejoramiento de las escuelas públicas.

Salomón Chertorivski propuso extender la línea dos del metro hasta Xochimilco y Milpa Alta, la línea cuatro al municipio de Ecatepec y realizar una nueva línea en la avenida insurgentes. Nuevamente, no se mencionó ni explicó de donde se obtendrían los fondos para el financiamiento de los proyectos de movilidad.

Ignorando pero criticando

En segundo lugar, se encuentran las preguntas ignoradas, donde cada candidato prefirió criticar a sus adversarios antes que responder los cuestionamientos de los conductores del primer debate por la CDMX.

La candidata por Morena y el candidato de la coalición opositora esquivaron el cuestionamiento sobre ¿Qué porcentaje de pobreza en la CDMX podrían disminuir en su gobierno?, Brugada prefirió lanzar cinco puntos en contra del candidato del PAN, antes que contestar la pregunta.

Entre las críticas, mencionó que Taboada pertenece al “cártel inmobiliario”, y que su gestión en la alcaldía Benito Juárez estuvo llena de corrupción.

En tanto, el candidato del PRI y PAN, acusó a Brugada de no atender los problemas de desabasto de agua en las colonias de Iztapalapa, delegación que estuvo bajo la administración de la candidata de Morena.

Chertorivski, si bien propuso incrementar programas sociales para apoyar a la población económicamente vulnerable, no mencionó el porcentaje de pobreza que podría reducir en su posible gestión.

‘No veo, no oigo…’

En tercer lugar se registraron las acusaciones que los candidatos ni debatieron, ni desmintieron. Este segmento pertenece principalmente a Taboada y a Brugada.

Santiago Taboada dijo que la candidata de Morena adquirió un bien inmueble de 152 metros cuadrados por 339 pesos, añadió que esta propiedad tampoco fue registrada en la declaración de Brugada.

La candidata no solo ignoró la acusación, sino que no se ocupó de desmentirla. Clara Brugada, ocupó su tiempo para señalar al candidato del PAN de pertenecer y respaldar al ya mencionado “cartel inmobiliario”. Taboada no negó las acusaciones.

Contradicciones y palomitas

En este segmento están los dos últimos momentos clave, Brugada mencionó que CDMX será la “ciudad de las clases medias”, un objetivo que quizá contraste con la ideología del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha atacado en diferentes momentos de su sexenio a dicho sector mexicano.

Por último, el candidato Chertorivski, quien decidió sacar un recipiente con palomitas para “disfrutar” los ataques entre los candidatos de Morena y PAN.

En tanto, los tres candidatos se declararon “ganadores” del primer debate electoral rumbo a las elecciones de la Ciudad de México. En redes sociales compartieron algunos puntos clave de su participación y algunas críticas a sus contrincantes. Por parte de la ciudadanía, y como ya es costumbre, los memes no se hicieron esperar.

El evento fue organizado por el Instituto Electoral de Ciudad de México (IECM) y fue conducido por Blanca Becerril y Víctor Hugo Michel.

