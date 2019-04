Estos son los estados que registran mayor incidencia de homicidios

Durante los primeros tres meses del 2019 se registraron 7,242 homicidios, lo que representa un aumento de 10% en este tipo de delito comparado con el mismo periodo del año pasado, advirtió el Semáforo Delictivo, un índice trimestral de la inseguridad en el país elaborado por un organismo no gubernamental.

El homicidio no es el único delito que aumentó de forma notaria durante el primer trimestre de 2019, la extorsión registró un aumento de 47% con respecto al año anterior, el secuestro se disparó en 45% y el narcomenudeo 14%.

Sin embargo, en el 80% de los casos de la comisión de homicidios están relacionadas con ejecuciones del crimen organizado, por lo que estas cifras indican problemáticas más serias para los estados en donde el índice de estos delitos rebasa el promedio nacional.

De continuar así, este año podría ser el más violento en la historia del país, advierte Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo.

De acuerdo con el índice en el país hay cinco estados en “Doble Rojo”, que significa que superan por más del doble al promedio nacional de asesinatos que para este año ya alcanzó los 5.9 por cada 100,000 habitantes.

Colima, es el estado en donde se registraron mayor número de estos delitos con 20.03 por cada 100,000 habitantes, seguido por Baja California con 16.7, Chihuahua con 12.6 homicidios, Guanajuato con 12.3 y Morelos con 12 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

Este mismo Indicador coloca a ocho estados en “Rojo”, por presentar una tasa de homicidios mayor al promedio nacional. En esta clasificación se encuentra Guerrero con 10.9 asesinatos por cada 100,000 habitantes, le sigue Zacatecas con 7.5 delitos de este tipo, Michoacán con 7.2, Jalisco con 7.1, Sinaloa al registrar 6.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, Tabasco con 5.9 y Sonora con la misma cifra.

Además de estos estados que aparecen con las cifras de homicidios más elevadas, están los que, aunque su cifra está por debajo del promedio nacional, si registraron una acentuación en el número de la comisión de estos delitos.

Los estados en dónde se disparó el homicidio

En esa clasificación están Nuevo León, que registró un aumento de 104%, en donde ocurrieron cinco asesinatos por cada 100,000 habitantes; la Ciudad de México en donde este delito se disparó 48% más y en el que se registraron 4.3; y Tabasco con 47% en donde se cometieron 5.9 asesinatos.

Roel insistió que la mayoría de las ejecuciones pueden atribuirse a la lucha por el mercado de drogas que se vive en diferentes zonas del país, en ese sentido insistió en la necesidad de poner en marcha estrategias integrales para la pacificación del país que incluyan como eje principal la regulación de la marihuana y otras drogas sintéticas.

“Mientras no se regulen algunas como la cannabis o la amapola, México seguirá en una tendencia de violencia alcista. Los mercados no se combaten con fuerza sino con inteligencia económica; por ello, la Guardia Nacional puede ayudar en otros delitos, pero no en homicidios”, afirmó.

