Lista Forbes: estos son los mejores creadores de contenidos de 2023

Creadores. Influencers. Streamers. Vlogueros. Como sea que los llames, estas poderosas personalidades de las redes sociales están tomando las decisiones en entretenimiento y publicidad.

Este año, los 50 homenajeados en nuestra segunda lista anual Forbes Top Creator aprovecharon sus 2,600 millones de seguidores combinados para obtener aproximadamente 700 millones de dólares en ganancias. Eso es más del 20% más que la puntuación de 570 millones de 2022. No están solos: en 2023, las marcas gastarán aproximadamente 21,000 millones de dólares en marketing de creadores, frente a solo 1,600 millones de dólares hace siete años, según la firma de investigación de redes sociales Influencer Marketing Hub.

“Sus audiencias confían más en los influencers que en los anuncios. Pueden vender productos en minutos. Pueden provocar un flash mob que cierre una ciudad importante”, dice Erin Lanuti, directora de innovación del titán publicitario Omnicom PR Group.

Para clasificar a los mejores creadores del mundo, Forbes analizó datos sobre las ganancias estimadas, el número de seguidores, las tasas de participación y las actividades empresariales de miles de personalidades de Internet con la ayuda de la empresa de marketing de creadores Influential.

El resultado: las 50 personas aprovechando sus enormes bases de fans para remodelar los mundos de los medios, el marketing, el entretenimiento y el gusto.

Nº 1

JIMMY DONALDSON (MrBeast)

GANANCIAS: 82 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 312 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 9.8%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

Con más de 300 millones de seguidores, la base de fans de MrBeast es casi tan grande como la población de Estados Unidos. El poder y la popularidad de MrBeast provienen de sus videos y acrobacias de alta producción que incluyen sobrevivir en la Antártida durante 50 horas y construir una fábrica de chocolate Wonka. El titán de YouTube, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, ha utilizado su enorme influencia para ganar una fortuna en publicidad digital y construir un imperio en el mundo real. Las marcas basadas en Beast incluyen las cafeterías Feastables y la cadena de restaurantes MrBeast Burgers, además de la extensa línea de productos de Donaldson. (Divulgación: está previsto que Donaldson se convierta en miembro de la junta directiva de Forbes cuando se complete la venta planificada de la empresa).

Nº 2

OLAJIDE OLATUNJI (KSI)

GANANCIAS: 24 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 112 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 6.5%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

Olajide Olatunji, conocido como KSI, comenzó a reaccionar a los videojuegos de FIFA en YouTube en 2009, atrayendo a millones de seguidores por su extravagante humor. Desde entonces, pasó de comediante a contendiente, transformándose en rapero y boxeador, lanzando dos sencillos en 2023 y consiguiendo un acuerdo de distribución de varios años para su empresa de promoción, Misfits Boxing. Es el rostro de Prime Hydration junto a Logan Paul (6º en la lista de mejores creadores). La bebida deportiva se convirtió este año en la bebida oficial del FC Barcelona, UFC y Arsenal. La controversia ha seguido a Olatunji por el decoro del boxeo, el contenido misógino y los insultos racistas y transfóbicos, pero él siempre convierte los escándalos en vistas, tanto en línea como en el ring.

Nº 3

JAKE PAUL

GANANCIAS: 34 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 66 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 1.6%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

El ciclo de indignación no es ajeno a Jake Paul, la estrella de Vine convertida en boxeador cuyas acrobacias en YouTube (como tatuajes sorpresa, comer comida para perros y bañarse en Icy Hot) han atraído a millones de fanáticos. Y generó controversia, incluidas acusaciones de conducta sexual inapropiada, estafa a fanáticos y, más recientemente, un cargo de la SEC por patrocinio de criptomonedas no revelado. Aún así, la capacidad de Jake Paul para orquestar espectáculos lo convirtió en uno de los atletas mejor pagados en 2022. Consiguió un patrocinio con la bebida energética Celsius, fundó la aplicación de apuestas deportivas “Betr” que recaudó una Serie A de 50 millones de dólares y, este año, firmó un contrato de MMA para pelear en una nueva división de PPV.

Nº 4

RHETT Y LINK

GANANCIAS: 35 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 32 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 0.85%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

Mejores amigos desde la escuela primaria, los dos exingenieros (nombres reales Rhett James McLaughlin y Charles Lincoln “Link” Neal III) comenzaron a publicar programas de comedia en YouTube en 2011. Hoy en día, Mythical, su empresa de entretenimiento en Burbank, California, emplea a más de 100 personas que crean series de YouTube como el programa de variedades diario Good Mythical Morning, el programa de cocina Mythical Kitchen y el canal de comedia Smosh para sus 18 millones de suscriptores. La pareja también produce podcasts y grandes eventos en vivo. Su tienda en línea ofrece productos que van desde sudaderas con capucha hasta utensilios de cocina y artículos de tocador.

Nº 5

CHARLI D’AMELIO

GANANCIAS: 23 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 213 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 0,7%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

Charli D’Amelio continúa reinando como la mejor mujercreadora en TikTok y en la lista de Forbes Top Creators, y la dinastía D’Amelio no hace más que crecer. La nativa de Connecticut, ahora una de las estrellas más virales de Internet, se ha convertido en la cara de Prada y en un anuncio ambulante de Amazon, CeraVe y SKIMS, la línea de ropa cofundada por Kim Kardashian. La fragancia de un año de D’Amelio, Born Dreamer, está en los estantes de Estados Unidos y Europa. En los percheros de ropa, encontrará Social Tourist, la marca que ella y su hermana Dixie (18ª en esta lista) lanzaron con Hollister en 2021. La familia está filmando la tercera temporada de su serie de telerrealidad “The D’Amelio Show” para Hulu y también dirige su marca de zapatos recientemente lanzada, D’Amelio Footwear. Todo esto, antes de que Charli cumpliera 20 años.

Nº 6

LOGAN PAUL

GANANCIAS: 21 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 74 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 1,25%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

Logan Paul se volvió viral por primera vez en Vine con su hermano Jake (3º en la lista de creadores principales), y aprovechó ese impulso para abrir su YouTube y publicar vlogs y acrobacias, como regalar iPhones y luchar contra celebridades como Kevin Hart. El canal ha atraído a 23.6 millones de suscriptores, pero los videos alarmantes e insensibles de Paul, que incluyen un cadáver en el “bosque de los suicidas” de Japón, lo llevaron a quedar temporalmente desmonetizado en la plataforma. Entonces, el creador tomó su habilidad para generar impacto y se dedicó a la lucha libre. Renunció a su contrato con la WWE este año y continuó promocionando Prime Hydration junto al YouTuber KSI (número 2 en la lista de creadores principales). Paul también presenta un podcast con su hermano Impaulsive.

Nº 7

ELLIOT TEBELE (F*CKJERRY)

GANANCIAS: 30 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 17 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 1%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

El rey de los memes original, cuyo nombre real es Elliot Tebele, es el cerebro detrás del imperio de las redes sociales FJerryLLC. Sus cuentas, incluidas F*ckJerry, BeigeCardigan, DudeWithSign y JerryNews, atraen a 40 millones de seguidores. Pero su gran fortuna proviene de su imperio de juegos de mesa, que incluye su juego de fiesta “What Do You Meme”, que se vende en todo el país en Target, Walmart y Amazon. Tebele también se ha diversificado en el negocio de las bebidas alcohólicas con la marca viral de tequila Jaja.

Nº 8

EMMA CHAMBERLAIN

GANANCIAS: 20 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 28 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 6.25%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

Desde que filmó videos de YouTube en la casa de su madre, Emma Chamberlain abandonó la escuela secundaria, acumuló 27.9 millones de seguidores y convirtió su humor seco y su pasión por la moda en un imperio de estilo de vida. Chamberlain fue uno de los primeros creadores en conseguir un acuerdo de alta costura con Louis Vuitton y ha seguido firmando asociaciones lucrativas con empresas como Cartier, Lancome, Levi’s, Aritzia y Canon. Su empresa de bebidas Chamberlain Coffee vende en Walmart y Sprouts, y su podcast, “Anthyting Goes”, inició un acuerdo exclusivo de videos con Spotify en febrero.

Nº 9

MATT RIFE

GANANCIAS: 25 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 22 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 10.7%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 3

Rife, un comediante, está utilizando el estrellato de las redes sociales para agotar las entradas para espectáculos en vivo. Después de una década actuando en clubes pequeños, Rife encontró la fama en TikTok después de que un clip de él bromeando con una fan se volviera viral. Durante el último año, el nativo de Ohio acumuló 17 millones de seguidores en TikTok y vendió más de 750,000 entradas para su gira internacional. Su especial de comedia de Netflix, “Natural Selection”, se transmitirá a finales de este año.

Nº 10

BRENT RIVERA

GANANCIAS: 17.5 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 96 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 11.25%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 3

Brent Rivera domina varias de las plataformas de redes sociales más populares del mundo, comenzando con Vine, luego YouTube y finalmente TikTok, donde sus videos cómicos (en los que a menudo aparece su hermana menor, Lexi) ahora atraen a una audiencia de 50 millones de fanáticos. Pero el ganador del premio Streamy, de 25 años, es tanto un hombre de negocios como un creador, y se asocia con marcas gigantes como Starbucks, Xbox y Prada. Mientras tanto, Amp Studios, una empresa de medios que fundó en 2017 para apoyar a otros creadores y marcas emergentes, se está involucrando en una variedad de proyectos que van desde bienes de consumo hasta espacios para fiestas y eventos.

Nº 11



KHABANE (KHABY) LAME

GANANCIAS: 16.5 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 244 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 0.85%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

Para Lame, el silencio es oro. El mimo de un millón de dólares de TikTok se vende por 750,000 dólares por presentar un producto en una publicación de TikTok e Instagram. Lame, que en 2019 ensamblaba filtros de automóviles en una fábrica en las afueras de Turín, ahora tiene más de 240 millones de seguidores en las redes sociales y ha logrado asociaciones lucrativas con Hugo Boss, State Farm y el banco QNB de Medio Oriente. Este otoño, apareció como personaje de Fortnite, el exitoso videojuego multijugador con más de 230 millones de jugadores mensuales.

Nº 12

ALEXANDRA COOPER

GANANCIAS: 20 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 5 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 14%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

Llámala magnate. Cooper, que saltó a la fama con el podcast “Call Her Daddy”, es la reina de las transmisiones, con un contrato de tres años y 60 millones de dólares con Spotify. Cooper, que habla sobre sexo y relaciones con estrellas como Janelle Monáe y Post Malone, es la podcaster femenina más popular de la red. En junio de este año, lanzó Trending, una empresa de medios centrada en la Generación Z y cofundada con su prometido Matt Kaplan. En septiembre, su compañía de podcasts, The Unwell Network, estrenó el programa “Hot Mess” con la estrella de TikTok Alix Earle (número 42 en la lista de mejores creadores).

Nº 13

MARK EDWARD FISCHBACH (MARKIPLIER)

GANANCIAS: 30 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 68 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 0.40%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

En diciembre, el YouTuber Mark Fischbach se comprometió a iniciar una atrevida OnlyFans (para recaudar dinero para organizaciones benéficas) si sus 35 millones de suscriptores de YouTube podían ayudar a impulsar sus dos podcasts, “Distractible” y “Go! Mi equipo deportivo favorito”, a la cima de las listas. Lo hicieron, y sus “desnudos de buen gusto” atrajeron a más de 120.000 suscriptores. Unos meses más tarde, Spotify firmó con Markiplier un contrato de podcast multimillonario. Además de sus populares videos Let’s Play, Fischbach dirige la marca de ropa Cloak y está trabajando en una próxima película de terror que coescribió, dirigió y protagonizó.

Nº 14

SEAN MCLOUGHLIN (JACKSEPTICEYE)

GANANCIAS: 27 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 26 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 0.60%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

El YouTuber irlandés Sean McLoughlin ha demostrado su habilidad para vender sudaderas y camisetas a sus fanáticos de los videojuegos. Cloak, la marca de ropa que cofundó con su colega creador Markiplier (número 12 en la lista de mejores creadores), fue una de sus mayores fuentes de ingresos el año pasado. En diciembre, aprovechó la marca para recaudar más de 10 millones de dólares para la organización benéfica World Central Kitchen mediante la venta de camisetas con el lema “Thankmas”. A principios de este año, también relanzó su marca “Top Of The Mornin’ Coffee”. “No pretendo ser un magnate de los negocios”, dijo a Forbes en marzo. “Simplemente trato de hacer cosas divertidas a las que la gente pueda reaccionar”.

Nº 15

HUDA KATTAN

GANANCIAS: 13 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 69 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 1.40%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

Al crecer en Oklahoma, Huda Kattan hablaba a menudo sobre el acoso que enfrentó al crecer como iraquí-estadounidense en un ambiente predominantemente blanco. Finalmente dejó el Medio Oeste para convertirse en maquilladora de celebridades en Dubai y Los Ángeles. En 2010, empezó a publicar sus consejos y trucos en un blog de WordPress llamado “Huda Beauty”, que defendía la diversidad en la belleza. Desde entonces, su marca de cosméticos, Huda Beauty, se ha convertido en una sensación internacional y se vende en Sephora y Harrods. Kattan se ha expandido al cuidado de la piel con su marca Wishful Skincare. Gracias a sus dos empresas, Kattan tiene un patrimonio neto de 400 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos.

Nº 16

PRESTON ARSEMENT (PRESTONPLAYZ)

GANANCIAS: 35 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 26 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 0.26%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 2

Parpadea y es posible que te pierdas su cameo en “Sonic The Hedgehog 2” jugando voleibol con James Marsden, pero el video detrás de escena de la experiencia del YouTuber Preston fue visto más de 10 millones de veces. 2023 ha sido un año profesional para el jugador de 29 años, cuyo nombre real es Preston Arsement. Consiguió un acuerdo de ocho cifras con Spotter por una parte de su catálogo anterior de YouTube, llevó las negociaciones del acuerdo de marca internamente y lanzó su propia novela gráfica, “PrestonPlayz: The Mystery of the Super Spooky Secret House”.

Nº 17

RYAN KAJI

GANANCIAS: 35 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 36 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 0.75%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 3

Kaji, el titán de los juguetes, logró el éxito en las redes sociales a la edad de 9 años cuando sus reseñas de juguetes y videos de unboxing se volvieron virales. Desde entonces, su familia ha convertido su influencia en una empresa, Ryan’s World, que vende juguetes, juegos de mesa y ropa. Kaji también ha colaborado en videojuegos con Roblox y Xbox. Su muy popular canal de YouTube obtiene más de 3,000 millones de visitas al año, obteniendo una ganancia inesperada de ocho cifras de Google AdSense.

Nº 18

DIXIE D’AMELIO

GANANCIAS: 11,5 MILLONES

SEGUIDORES TOTALES: 91 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 0.40%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

Dixie D’Amelio está construyendo su propio nombre con su hermana menor Charli (e independientemente de ella) (número 5 en esta lista). Con una audiencia leal de casi 100 millones en TikTok, Instagram y su canal de YouTube de rápido crecimiento, Dixie ha aprovechado su familia de Internet.Embárcate en una carrera que abarca la música, la moda y el entretenimiento. La cantante lanzó su álbum debut, “A Letter to Me”, en 2022; su línea de ropa casual Social Tourist (con Charli y Hollister) en 2021; y la tercera temporada de “The D’Amelio Show”, el reality show de su familia en Hulu, este otoño. Se ha asociado con marcas de alta gama como Valentino, Burberry y Ralph Lauren, y la primavera pasada lanzó un zapato con Puma y lanzó D’Amelio Footwear bajo la empresa de productos de consumo de la familia, D’Amelio Brands.

Nº 19

ZACH KING

GANANCIAS: 13 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 125 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 8.00%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 2

Conoce al mago de Internet. Es difícil apartar la vista de los videos cortos y fascinantes de Zach King, centrados en trucos de magia e ilusiones ópticas, que lo han lanzado a la megafama en YouTube, TikTok y en Internet. Sus ilusiones le han valido colaboraciones con la leyenda de los efectos especiales Adam Savage, los actores Terry Crews, Zachary Levi y Gal Gadot, The Jonas Brothers; y varias estrellas del pop coreano. (King también ganó recientemente el premio Streamy 2023 por efectos visuales y especiales). Parte de la magia es, por supuesto, la magistral realización cinematográfica de King; un ejemplo es uno de los primeros videos virales de TikTok en el que King, vestido como un rechazado de Hogwarts, parece estar volando en un palo de escoba, sólo para revelar que en realidad está en una tabla larga. (El clip ganó el récord mundial Guinness por el video de TikTok más visto de todos los tiempos a partir de 2022).

Nº 20

DREW DESBORDES (DRUSKI)

GANANCIAS: 10 MILLONES DE DÓLARES

SEGUIDORES TOTALES: 12 MILLONES

PROMEDIO COMPROMISO: 5.75%

PUNTUACIÓN DE EMPRENDIMIENTO: 4

El bromista digital Drew “Druski” Desbordes ha convertido sus divertidos sketches digitales en un imperio mediático. Durante el último año, el comediante, que también es actor, ha actuado como telonero de los conciertos de los músicos J. Cole y Lil Baby, ha actuado en las series de televisión “House Party” y “Praise This” y ha agotado sus entradas por su cuenta. Gira de comedia “Coulda, Woulda, Shoulda”. Druski también está lanzando un sello discográfico satírico, Coulda Been Records. Los socios corporativos incluyen Nike, Google y AT&T. También es el promotor de Happy Dad, una marca de agua mineral de la que es parcialmente propietario.

Editado por Steven Bertoni. Información de Steffi Cao, Matt Craig y Alexandra Levine. Fotografía de Devin Yalkin, Ethan Pines, Francois Nel, Guerin Blask, Jamel Toppin, AP y Getty Images.

Aquí puede ver la lista completa de los Mejores Creadores de Contenidos de 2023.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

Te puede interesar: Fiscal general de EU advierte que Ovidio Guzmán no será el último extraditado