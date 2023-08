Estos son los precios para ver a Paul McCartney en México

Esta semana se confirmó que el exintegrante de The Beatles Paul McCartney regresará a México con su próxima gira Got Back Tour con una presentación hasta el momento.

El concierto que dará el exBeatle, Paul McCartney, tiene fecha del 14 de noviembre en el Foro Sol.

Los precios para este evento van de los 680 a los 12,080 pesos sin considerar los cargos por el servicio.

¿Cuánto costarán los boletos para ver a Paul McCartney?

Diamante: $12,080.00

Platino: $6,580.00

Oro: $5,580.00

Rosa: $5,080.00

Morado: $4,480.00

Azul: $3,880.00

General B: $1,180.00

Verde A: $3,080.00

Naranja A: $2,480.00

Verde B: $1,980.00

Naranja B: $1,580.00

Verde C: $980.00

Naranja C: $680.00

La última vez de Paul McCartney en México

La última vez que Paul McCartney visitó México fue hace seis años, el 28 de octubre de 2017, con su gira One on One, en aquella ocasión el exbeatle ofreció una presentación en el Estadio Azteca.

