Tus deudas en buró de crédito se pueden borrar en 1, 2, 4 y 6 años; averigua los montos y detalles

En +Dinero de Forbes México entrevistamos a Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, para conocer a detalle la historia de las sociedades de información crediticia, mejor conocidos como burós de crédito, y resolver algunas de las dudas existenciales más arraigadas en muchos de nosotros(as).

Forbes México: ¿Cuál es el origen de las sociedades de información crediticia, mejor conocidos como burós de crédito?

Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito:

Es importantísimo y qué bueno que lo preguntas, porque muchas veces no sabemos de dónde surgen, cómo nacen o qué es lo que resuelven, nada más vemos que existen.

En 1995 fue un paso de crisis en México donde los bancos daban crédito a la gente pero sin conocer qué tan endeudada o cómo pagaba esa gente, entonces lo que sucedió fue que gracias a la bonanza del país la gente podría pagar porque tenía ingresos; luego vino una crisis, entonces la gente dejó de pagar porque no tenía como afrontar los pagos de sus créditos. Entonces se dieron cuenta que una persona que tenía un ingreso de 20 mil pesos tenía créditos por 150 mil pesos, así que no correspondía a su capacidad de pagar esos créditos.

De esa forma, el gobierno y las instituciones financieras adoptan un modelo que existe en otras partes del mundo, uno de los más antiguos está en Estados Unidos, tiene 150 años y lo traen a México; a ese modelo le llaman Sociedades de Información Crediticia, en otros países lo llaman burós de créditos o centrales de riesgo. También empieza un marco legal para poder recibir esa información

¿Qué hacen esos burós? Así como te llega tu estado de cuenta, a nosotros nos llega información forma digital y lo que hacemos es crear un historial crediticio. Por ejemplo, creamos el historial crediticio de Lu con sus créditos, su celular, su luz, su agua, su predial, su tarjeta departamental y eso se va actualizando todos los meses conforme tú vas pagando y vas usándola; se incrementa el saldo, se incrementa tu límite; baja tu saldo porque pagaste; siempre vigente porque siempre estás cuidando tus fechas de corte y tus fechas de pago.

Así es como nacen los burós de crédito en México y llevamos 27 años a partir de que se autoriza la primer licencia de operación.

Hay dos burós en México y lo que hacemos es administrar esos datos, custodiarlos y cuando tú como consumidor final buscas un crédito y autorizas a que te consulte tu historial crediticio, es en el momento que ese intermediario financiero, banco o tienda departamental se conecta con nosotros y en un segundo le regresamos tu historial crediticio. De esa forma, ellos analizan qué capacidad tienes de crédito, cómo has pagado, qué límites tienes y ahí es donde determinan ellos si te dan o no crédito, con qué monto y con qué condiciones.

Hoy el crédito digital ha experimentado un boom y hoy tenemos ese beneficio de poder dar crédito en menos de 5 minutos.

Forbes México: ¿Qué hay de cierto en que es malo estar en buró de crédito?

Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito:

La verdad es que pocos conocen el beneficio que es tener un historial crediticio, imagínate los esfuerzos que realizas como persona para cubrir un crédito de lo que sea, que pagaste un auto por cuatro años y que todos esos esfuerzos de pago no se vean reflejados en ningún lado, y que cada que vayas a pedir crédito arrancas desde cero. La evolución del crédito no se hubiera podido dar y tú tendrías que seguir demostrando, llevando avales o teniendo garantías inmobiliarias como era hace 25 años.

Hoy en día, lo mejor que puedes tener es un historial crediticio. Lo que les recomiendo a todos los chicos mayores de edad, porque tienes que ser mayor de edad para poder firmar un contrato de crédito. Cuando saquen una tarjeta de de crédito, un celular a crédito, algún servicio, que este empiece a crearles un historial crediticio y a demostrar cómo van pagando.

En el momento que nosotros recibimos de ese joven que tiene 19 años su primera tarjeta de crédito se crea un historial crediticio con el nombre de la persona, su CURP, su fecha de nacimiento, su domicilio, el tipo de crédito que se trate, el límite de crédito, su saldo y cómo va pagando.

Así va creándose su historial, por ejemplo, pagó bien el mes pasado, pagó bien el mes actual y así se va creando el histórico de pagos que refleja que durante seis meses, 9 o 10 meses has pagado puntualmente ese crédito.

De esa forma es como vas evolucionando y vas elevando tu calidad de vida, en lo personal no recuerdo haber comprado algo en efectivo, siempre el crédito ha estado a mi favor desde que saqué mi celular, el servicio de televisión de paga, saqué mi tarjeta de crédito para utilizarla como medio de pago para este mundo digital, luego pude sacar mi primer auto a crédito, luego saqué mi hipoteca y así vas avanzando con base en ese historial.

Lo mejor que puede tener una persona es un historial de crédito que refleje cómo ha sido su vida financiera; me queda claro que nuestra vida financiera tiene altos y bajos, todos tenemos eso; pero el tema es que refleja la voluntad de pago: “Sí me fue muy bien, nunca me atrasé, pero luego tuve una enfermedad o perdí el trabajo y caí en algunos baches, pero hice negociación con los otorgantes de crédito y ya cumplí, otra vez me está yendo bien en el trabajo. Eso es lo que se mira en un historial de crédito: la voluntad que tiene la persona para cubrir sus compromisos crediticios

Forbes México: ¿Cómo se conecta Círculo de Crédito con los otorgantes de crédito para analizar si dan o no finaciamiento a una persona?

Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito:

Lo que hacemos es, al tener estos canales con más de 3 mil 500 financieras de diferentes giros (fintech, bancos, retail, venta por catálogo), todo aquel que da un crédito o un servicio a crédito.

Recibimos está información, nosotros identificamos los datos de la persona para que vayan al expediente único de esta persona y, ya sea que es un crédito nuevo, se le agrega un crédito nuevo al historial crediticio; si es una nueva consulta se le agrega una consulta de historial crediticio, si es una modificación en el saldo o en la forma de pago, se actualiza tu historial crediticio. Todo el tiempo se está actualizando su historial crediticio.

La ley de Sociedades de Información Crediticia prevé que para que alguien tenga acceso a tu historial crediticio tú tienes que autorizar, esa autorización puede ser digital, autógrafa, en algún documento con lápiz o con pluma, con tu huella digital dependiendo de cómo la persona expresa su voluntad para que sea consultada. Esa información nosotros validamos que exista en todos estos medios digitales, físicos o huella digital para que nosotros demos acceso a tu historial crediticio, de tal forma que nadie puede acceder a tu historial crediticio sin que lo hayas autorizado.

Si tú estás buscando un crédito, haces un previo análisis para identificar cuál te da la mejor tasa, las mejores condiciones, escoges una entidad financiera de entre todas las que existen en México, llenas su solicitud, autorizas la consulta y, en ese momento, esa financiera se conecta con nosotros; en un segundo yo le regreso a ella en un formato digital tu historial crediticio.

De esa forma, es como la institución otorgante de crédito, previa autorización tuya, tiene acceso a tu historial crediticio, se te solicita un comprobante de ingresos y con esos elementos determinan la línea de crédito, el monto, la tasa, las condiciones y tú decides si aceptas o no. De aceptare ese crédito, al siguiente mes será reportado con nosotros y ya tendría un nuevo crédito en tu historial crediticio.

Así es como funciona el flujo de datos, mientras tú no autorices, nadie tiene acceso a tu información.

Forbes México: ¿Es cierto que los burós de crédito dan o niegan crédito? + 3 grandes tips para construir un buró de 10

Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito:

¿Cuál es la fórmula para poder tener un historial crediticio sano y que cuando yo solicite crédito me vean y sea sujeto de crédito? Es muy sencillo, estos son 3 tips:

No tengas crédito que no uses. Lo que sucede es que hay personas que tienen cinco tarjetas de crédito pero con saldo cero porque no las usan, o no reflejan su voluntad de pago, te hace preguntar ¿Cuándo las use esta persona, podrá pagarlas? Eso no te ayuda, ten una tarjeta o dos como máximo pero úsala como medio de pago no como método de financiamiento o como si fuera una nómina adicional; úsala como medio de pago medio de pago, ¿eso qué significa? Todas las tarjetas te dan de 30 a 40 días de crédito sin que te cobren un solo peso.

Ahí puedes pagar el internet, la luz, todos tus servicios, delivery, mobility, todo lo que hoy en día usas para poderte moverte en este mundo digital; cuando viene la fecha de corte ahí dice “total para no generar intereses” o el “pago mínimo”. Paga el total, sé consciente de que no te cobraron nada de intereses, que durante 35 o 40 días te estuvieron financiando, con cero intereses.

Esa es la primera recomendación, ten pocas tarjeta pero usarlas para que el analista de crédito de la institución vea que eres una persona que realmente sabe cómo usar el crédito, lo usa, tiene saldos, pagas, tienes otra vez saldo, pagas. Digamos que es un uso normal de una persona con vida financiera.

La siguiente, a la hora de que vayas a solicitar un crédito no llenes 25 solicitudes en 25 instituciones diferentes porque lo que va a suceder es que va a haber 25 consultas en tu historial crediticio de 25 instituciones diferentes; un analista puede percibir que estás urgido de crédito, puede ser una posibilidad de fraude, que alguien robó tu identidad y está tratando de sacar un crédito a tu nombre, porque 25 consultas es algo inusual.

Lo que les recomiendo es meterse a los comparadores de crédito, la Condusef tiene un comparador de crédito muy bueno, al igual que Banco de México. Te puedes meter y saber qué necesito para un préstamo de auto, cuáles son los préstamos que el mercado ofrece, cuál es su tasa, si hay penalidad por anticipo de pago, si cobran una comisión de apertura; ya que tengo ese análisis, ahora sí escojo la financiera y hago una solicitud.

Es muy diferente porque solo va a llegar una consulta y no van a llegar 25 consultas, eso es bien importante de cuidar.

Y la tercera es, una vez que tengas tu crédito, trata de no atrasarte, el no atraso refleja que eres una persona que está atenta a sus compromisos, que eres una persona administrada.

A todos se nos puede olvidar la fecha de pago de vez en cuando y eso no significa que fue un atraso por insolvencia, pero si ese comportamiento es recurrente, sabrás que se trata de una persona cuyos ingresos son muy volátiles o que no tiene un orden financiero.

Con esos tres consejos vas a tener un historial crediticio sano, vas a tener un buen score que es lo que ven los otorgantes para poderte dar un crédito: al tener pocas consultas, al tener sus créditos con uso y al cumplir con la fecha de pago. Si puedes pagar antes de tu fecha límite mejor, pues el otorgante va a notar un orden financiero, que la persona tiene el dinero para pagar sus créditos y afrontar sus responsabilidades.

Forbes México: Esta pregunta es ya lo platicaste también a veces llegan momentos de vacas flacas, vacas gordas, pero si llego a fallar en mis pagos explícanos por favor qué pasa, cómo me afecta, qué impacto tiene en mi historial, y sobre todo cuándo se borran esas marcas negativas para empezar otra vez desde cero. ¿Cada cuánto tiempo se borran tus deudas en los burós de crédito?

Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito:

Me queda claro que si mi fuente de ingresos desaparece pues no voy a poder afrontar el pago de un crédito, pero sí puedes hablar con la financiera y negociar.

Lo que menos quiere una financiera es quitarte un auto, una casa, el bien que compraste, ni ejercer un proceso jurídico para que pagues.

Cuando tú te acercas a ellas, ves que tienen muchos planes de cómo mitigar esto, ¿No puedes pagar 5 mil pesos al mes? Me puedes pagar mil y alargamos el plazo.

Acércate con tu financiera siempre va a haber formas de negociar.

Si no tienes los ingresos, lo que sucede es que en tu historial crediticio va a aparecer el atraso pero, en cuanto puedas volver a pagar, se pone en vigente el crédito.

Entonces sí va a aparecer que de vigente pasaste a 30 o 120 días de atraso, pero luego volviste a pasar a vigente; con los vigentes, los atrasos se van desapareciendo en el historial.

Esa es una forma cuando alguien encuentra en un promedio de tres o cuatro meses otra fuente de ingresos; si desgraciadamente no pudiste cubrir porque no encontraste esa fuente de ingresos o porque tus necesidades eran diferentes, hay dos formas por las cuales en las sociedades de información crediticia eliminamos crédito.

Lo que marca la ley es, a partir de la primera fecha del primer incumplimiento, 6 años, por lo que van a pasar 6 años donde vas a tener esa marca en tu historial crediticio y después de eso se va a eliminar ese crédito, va a desaparecer, pero yo te diría 6 años es una gran penitencia el no tener acceso al crédito.

Hay otra forma que marcan las reglas de operación del Banco de México que son créditos con saldos pequeños, por ejemplo a 25 UDIS, la UDI más o menos está a 7 u 8 pesos, entonces 25 UDIS son cerca de 220 pesos. Si tienes saldos de crédito de 220 o 250 pesos, se eliminan al año. Si tienes saldo de crédito que se va hasta las 500 UDIS (4 mil pesos aproximadamente), se eliminan a los dos años; y si tienes créditos vencidos de 500 UDIS a mil UDIS se eliminan a los 4 años, mil UDIS equivalen a alrededor de 7 u 8 mil pesos.

Esos son los elementos que hoy en día marca nuestra ley, si son saldos de 25 UDIS, al año; si son saldos hasta 500 UDIS a los 2 años; y si son saldos hasta mil UDIS a los 4 años, y sin importar el saldo a los 6 años siempre y cuando sean menores a 400 mil UDIS.

Forbes México: ¿Qué consejo final le darías a nuestros lectores de +Dinero?

Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito:

También es importante que conozcan que hay una herramienta que se llama Credit Score, el Credit Score es un cálculo matemático basado en todas las variables de tu historial crediticio, de tal forma que valida desde cuándo eres una persona que tiene crédito, qué tipo de crédito tienes, qué líneas de crédito tienes, cuántas veces te has atrasado, cuántas consultas tienes en tu historial crediticio, todas esas variables forman parte de este cálculo matemático y al final se arroja un número.

Ese número va de 300 a 850 puntos, entre más alto es este número es más baja la probabilidad de que esa persona caiga en mora, es decir, si tienes un score arriba de 550 o 600 puntos, eres una persona a la que le van a dar crédito, pues eres una persona de bajo riesgo.

El Credit Score debe de estar dentro de nuestros conocimientos básicos como persona, así como sabemos si ya hicimos nuestra declaración anual en el SAT.

Es importante también tener en cuenta cuál es nuestro Credit Score para que en cualquier momento que necesitemos el crédito siempre sepamos que tenemos un credit score positivo. Hay que tenerla monitoreada para que en cualquier momento que requieras las puertas del crédito, estas estén abiertas para ti.

