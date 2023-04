Estos son los sectores con el mejor servicio al cliente para los mexicanos

“He tratado de comunicarme y tu centro de atención no funciona”, dice la queja de una persona en redes sociales, “Por favor ayuda, en la sucursal no me resuelven”, acusa otro cliente desesperado. Con frecuencia podemos encontrar en redes las protestas de consumidores que fueron mal atendidos por el área de servicio al cliente de alguna empresa.

También, en casos afortunados, podemos enterarnos de la buena experiencia de alguien, la cual se toma como una plena recomendación: “Llamé y super amables, me resolvieron de volada”.

Sea buena o mala la experiencia, la mayoría de los mexicanos solemos opinar sobre el servicio al cliente que recibimos, según un estudio de Capterra.

No te pierdas: Ecommerce en Semana Santa: se venden más plantas que bloqueador solar

El 36% de los consumidores dan a conocer su opinión sobre el servicio al cliente que recibieron si la experiencia fue positiva, mientras que 11% difunde su opinión si la experiencia fue negativa, dicen los resultados de la investigación de la empresa desarrolladora de software para empresas.

Luego de un buen o mal servicio, vienen los efectos.

Cuatro de cada 10 personas que viven en México consultadas por Capterra dejaron de comprar una marca luego de haber recibido un mal servicio al cliente.

Por el contrario, quienes recibieron un buen servicio al cliente, no solo se quedaron con la marca o empresa, incluso existiendo opciones más baratas, sino que recomendaron el producto o servicio a la gente cercana a ellos.

En cuanto a los sectores que al parecer de los consultados brindan el mejor servicio al cliente, resalta el de telecomunicaciones, según 54% de los consultados.

Después siguen los bancos, según el 43% de las opiniones de los mexicanos, y en tercer lugar como el sector con el mejor servicio al cliente está en el ecommerce, según dijo el 26% de los consultados.

De acuerdo con Capterra, en general, la mayoría de los mexicanos opina que las empresas o marcas antiguas o internacionales son las que suelen ser mejores en cuanto a servicio al cliente.

Suscríbete a Forbes México