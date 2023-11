Empresas con políticas flexibles de trabajo remoto obtienen mejores resultados en cuanto a crecimiento de ingresos: informe

Los empleados frustrados con los mandatos de regreso a la oficina de sus directores ejecutivos han intentado argumentar que el trabajo remoto está relacionado con una mayor productividad. Que ayuda al medio ambiente con menos desplazamientos y mejora la diversidad al ampliar el grupo de talentos. Ahora pueden tener otro argumento para llamar la atención de sus directores ejecutivos: un mayor crecimiento de los ingresos.

Un nuevo informe publicado recientemente por Scoop, una startup híbrida de gestión del trabajo que también compila el conjunto de datos Flex Index, incluye un análisis de las políticas de trabajo remoto y el crecimiento de los ingresos en 554 empresas públicas realizado en asociación con Boston Consulting Group. Encontró que la empresa pública promedio que da a los empleados la opción de ir a una oficina también superó en crecimiento de ingresos durante los últimos tres años en 16 puntos porcentuales, en comparación con las empresas con políticas más restrictivas.

“Esa brecha fue realmente sorprendente para nosotros, y mayor de lo esperado”, dice Rob Sadow, director ejecutivo y cofundador de Scoop, cuyo Flex Index actúa como un “repositorio” en línea de políticas de trabajo remoto para unas 7,500 empresas. El análisis rastreó el crecimiento de los ingresos entre 2020 y 2022, normalizando primero los datos del desempeño de la industria para eliminar las diferencias entre los sectores de alto y bajo crecimiento.

Pocos estudios han comparado todavía la relación entre el crecimiento de los ingresos y las políticas de trabajo remoto de las empresas, dice Nicholas Bloom, economista y profesor de la Universidad de Stanford que también es asesor de Scoop. Esto se debe en parte, dice, a que la mayoría de las herramientas de encuestas estudian las experiencias de las personas con el trabajo remoto, en lugar de las políticas corporativas. Combinados con investigaciones anteriores que conectan las políticas de trabajo flexible con el crecimiento de la plantilla, “en conjunto, pintan un panorama bastante sólido”, dice sobre los dos informes de Flex Index, incluso si los datos no sugieren que las políticas remotas realmente causen un crecimiento de los ingresos.

Pero ya sea que los mayores ingresos impulsen a las empresas a contratar más rápido (y elijan políticas flexibles para hacerlo) o que las políticas más flexibles involucren a los trabajadores y los lleven a hacer mejor trabajo, “en cierto modo, no importa tanto”, dice Bloom. . “Si leo esto como entrenador, la interpretación es bastante similar. Las prácticas de empleo flexibles ayudarán a respaldar el crecimiento”.

Mientras la conversación sigue candente sobre si trabajar desde casa ayuda o perjudica la productividad (y cada vez más directores ejecutivos citan el trabajo eficiente como una razón para los mandatos de regreso a la oficina), el nuevo análisis podría agregar combustible a la discusión. “Hay muy pocos datos y análisis reales”, dice Debbie Lovich, socia principal de Boston Consulting Group centrada en el futuro del trabajo. “Hay mucha percepción y opinión, pero no [muchas] correlaciones reales como esta”.

El informe muestra que la tasa de crecimiento de ingresos de tres años ajustada por la industria de las empresas que tienen lo que Scoop llama una política “totalmente flexible”, lo que significa que permiten a los empleados o equipos elegir cuándo y si vienen a la oficina, o están completamente remotos es del 21%. Las empresas del conjunto de datos con políticas más restrictivas (por ejemplo, aquellas que tienen mandatos corporativos durante un par de días a la semana o aquellas que requieren trabajo de tiempo completo en la oficina) tuvieron solo una tasa de crecimiento de ingresos ajustada por industria del 5%, según el análisis. Al excluir la industria tecnológica durante el mismo período, las empresas públicas que eran “totalmente flexibles” obtuvieron mejores resultados en 13 puntos porcentuales.

Lovich, cuya firma trabajó en el análisis con Scoop, dice que el informe aún no muestra que las políticas flexibles provoquen un mayor crecimiento de los ingresos. Más bien, dice que las políticas flexibles son un probable “síntoma” de una cultura que confía en los trabajadores, tiene otros beneficios favorables para los empleados y valora las estrategias, la tecnología y las ideas con visión de futuro. “Si son menos restrictivas en cuanto a las políticas de trabajo [remoto], probablemente sean más favorables a la innovación, más decididas y más atractivas”, dice Lovich, todo lo cual podría generar mayores ingresos. “Dudo que esas empresas tomen asistencia y midan los pases de credenciales”.

El conjunto de datos del Flex Index de Scoop incluye políticas de unas 7,500 empresas de todos los tamaños; en el análisis se incluyeron 554 empresas que cotizan en bolsa. (Entre las empresas que cotizan en bolsa, el 27 % tiene políticas “totalmente flexibles”; el 55 % tiene una política híbrida con varios requisitos internos; y el 17 % son trabajadores internos a tiempo completo). Las políticas de oficina en el conjunto de datos son generadas por presentaciones de empleados actuales que los gerentes de la empresa tienen la oportunidad de verificar o ingreso manual de información disponible públicamente, como sitios web de la empresa o informes de los medios.

El Índice Flex clasifica las políticas de trabajo remoto según reglas a nivel corporativo, lo que significa que algunos empleados incluidos en la categoría “totalmente flexible” podrían estar sujetos a requisitos en la oficina a nivel de equipo. Aún así, eso probablemente significa que el tiempo de oficina se adapta más al trabajo de los empleados individuales, algo que Lovich considera importante cuando se piensa en políticas híbridas.

“Cuanto más podamos empoderar a las personas más cercanas al trabajo, mejor será el trabajo”, afirma. “Para fuera trabajadores del hielo [con mandatos], de repente me dicen cuándo y dónde presentarme. Dice que no confías en mí”.

Sadow cree que incluso si los resultados no muestran una relación causal, sí ayudan a contrarrestar un argumento cada vez más común. “El argumento que tienen muchos ejecutivos y miembros de juntas directivas es que creen que las empresas que ofrecen flexibilidad tendrán un desempeño inferior porque no están juntas”, dice. “Que no van a permitir que se desarrollen conversaciones y relaciones más frías. Los datos sugieren que eso no sólo no es cierto en términos de bajo rendimiento, sino que en realidad podrías tener un rendimiento superior”.

