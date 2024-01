Así crece la tendencia de alianzas entre startups, empresas y universidades

En un mundo cada vez más globalizado, las empresas y las instituciones educativas líderes están formando colaboraciones estratégicas para potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías, productos, servicios y experiencias con impacto. Estas alianzas no sólo benefician a los estudiantes y educadores, sino que también crean sinergias poderosas que impulsan la innovación y el crecimiento económico.

¿Cuáles son los formatos más novedosos de colaboración entre el sector emprendedor, corporativo y educativo?

La principal tendencia en crecimiento es el desarrollo de programas y proyectos conjuntos de formación. Cada vez escuchamos más acerca de la metodología de “Project-Based Learning, que consiste en que los estudiantes aprenden mediante experiencias prácticas con empresas, donde realizan proyectos específicos como una especie de “consultores”. Esto les permite a las organizaciones obtener resultados de alto nivel en un corto periodo de tiempo, mientras que la experiencia académica de los alumnos se vuelve más dinámica y conectada con las necesidades del mundo laboral real.

Según la Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), el aprendizaje basado en proyectos puede mejorar la retención del conocimiento en un rango que va desde el 75% hasta incluso más del 90%, en comparación con la retención más tradicional que podría estar en el rango del 5% al 20% cuando se imparten clases tradicionales en un aula. Por ejemplo, en IE Business School la mayoría de las entregas finales de postgrado o MBAs son proyectos prácticos realizados para empresas pioneras en tecnología, consumo masivo, organizaciones sin fines de lucro, etc. Algunos ejemplos van desde colaboraciones con Google, Ikea, Coca-Cola, Nielsen, Grupo LMVH, Deloitte y el listado continúa.

Otra práctica muy común que vemos actualmente es la creación de centros de investigación conjuntos que abordan desafíos específicos de industrias especializadas. La transferencia de conocimientos entre expertos académicos y profesionales de la industria han impulsado avances significativos en diversos campos, desde la tecnología hasta la sostenibilidad.

MIT y IBM Watson colaboraron en la creación del MIT-IBM Watson AI Lab, el cual se centra en la investigación avanzada en inteligencia artificial. MIT tiene una larga historia de colaboración con empresas en diversas áreas. Ya para el 2017 este centro contaba con una inversión de 240 millones de dólares.Su iniciativa “MIT Industry Liaison Program” facilita la conexión entre la comunidad empresarial y la academia.

Por su parte, el TEC de Monterrey en Latinoamérica viene implementado un nuevo modelo educativo centrado en el estudiante, que incluye proyectos colaborativos y un mayor énfasis en el aprendizaje experiencial. Han colaborado con empresas como Mondelez, Volkswagen, L’Oréal, GM, Teradata, Honeywell, Ford, entre otras + de 150 organizaciones.

Stanford University estableció numerosas asociaciones con empresas tecnológicas en el Silicon Valley de California. Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, desarrollaron el algoritmo de búsqueda PageRank mientras eran estudiantes de doctorado en Stanford.

En Europa, la Universidad Técnica Zúrich ubicada en Suiza, una universidad de renombre mundial en ciencia y tecnología, ha colaborado con Siemens en áreas de ingeniería eléctrica. Con Nestlé, han realizado proyectos de investigación y desarrollo centrados en la nutrición y la ciencia de los alimentos.

La Universidad Técnica de Delft, ubicada en los Países Bajos, es conocida por colaborar estrechamente en diversos proyectos de investigación y desarrollo con empresas de energías renovables, ingeniería aeroespacial y aeronáutica, tecnologías del agua y sostenibilidad hídrica y biomedicina.

Así crece la tendencia de alianzas entre startups, empresas y universidades

Tsinghua University en China ha establecido asociaciones con tecnológicas líderes como Huawei, Tencent o Baidu en proyectos de inteligencia artificial, 5G, ciberseguridad o desarrollo de software. También han colaborado con empresas del ámbito de la manufactura avanzada como Xiaomi, Lenovo o Foxconn, para impulsar nuevos desarrollos en robótica.

Los ejemplos son innumerables. Otra tendencia importante que han adoptado universidades muy prestigiosas sobre todo en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica es el desarrollo de Hubs de Emprendimiento. La colaboración ha llegado hasta la creación de incubadoras entre estudiantes, empresas, fondos de inversión y emprendedores, todos coexistiendo dentro de los campus universitarios. En estos Hubs comparten recursos tanto académicos como empresariales, oportunidades de networking, guía y facilidades para el levantamiento de capital. Esto ha impulsado la innovación y el espíritu emprendedor joven.

Por último, las universidades y grandes EdTech han reforzado el lanzamiento y creación de programas personalizados en empresas para desarrollar habilidades específicas de sus empleados con academias y universidades corporativas internas. Algunas de las más reconocidas son: Apple University, Googleplex, Mc Donald´s Hamburger University, Disney University, entre otras. Los equipos de Learning and Development (L&D) y Recursos Humanos se coordinan generalmente con universidades de prestigio o con EdTechs como Coursera, LinkedIn Learning, 2U para diseñar estas academias que se ajustan a las necesidades particulares de cada organización.

Según Financial Times, las universidades corporativas están reforzando principalmente la formación alrededor de temáticas como Liderazgo, Transformación Digital, Diversidad e Inclusión, Gestión del Cambio y Habilidades Digitales.

En los próximos años, continuará la expansión de la colaboración de proyectos, programas y experiencias de aprendizaje inmersivo entre las empresas y las organizaciones educativas. Esta dinámica permitirá que los profesionales del sigo XXI se adapten en tiempo real a los trabajos del futuro, obteniendo la combinación balanceada de habilidades técnicas/blandas para mantenerse relevantes ante un mercado que ya compite con la inteligencia artificial en materia de empleabilidad.

(*) La autora es ciudadana del mundo, con 5 nacionalidades y más de una década de experiencia en el sector educativo. Es vicedecana en la reconocida escuela de negocios IE Business School ubicada en Madrid. Es profesora galardonada, edu-emprendedora y speaker internacional, con ponencias y clases magistrales registradas en más de 25 países. Apasionada por la educación, es también Advisor y Miembro de Juntas Directivas en otras instituciones de Educación Superior y colegios K-12 a nivel internacional.

