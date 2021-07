El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la vacunación en los municipios de la frontera con Estados Unidos debe darse sólo con vacunas de laboratorios como Johnson & Johnson (J&J) o Pfizer, ya que el gobierno de Joe Biden no acepta ningún otro tipo de vacuna para la reapertura de la frontera.

“En Estados Unidos, y desde luego yo no estoy de acuerdo con eso, se le niega la entrada o no se acepta a quienes no sean vacunados por estas farmacéuticas o con estas vacunas.

“Entonces, no hacemos nada si vacunamos con Cansino, con AstraZeneca en la frontera, porque nos van a decir que no se abre la frontera con ese propósito”, dijo el mandatario federal en su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional.

Lee: Programa fronterizo de vacunación apoya a maquiladoras en Ciudad Juárez

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal señaló que pronto iniciará la jornada de vacunación en Chihuahua, empezando por Ciudad Juárez; no obstante, ante la ampliación de plantas del laboratorio Pfizer, la entrega de dosis a México se retrasará por lo menos 3 semanas.

Detalló que para cumplir con la meta de vacunación en este municipio chihuahuense se requieren 500 mil dosis, por lo que llevará más tiempo de previsto lograr la inoculación de sus habitantes.

López Obrador adelantó que la vacunación se llevará a cabo en municipios con menor tasa población en tanto se consigue la totalidad de vacunas para los juarenses al tiempo que reiteró su compromiso de que la totalidad de la población de los estados fronterizos de 18 años esté vacunada.

Gracias al envío de Estados Unidos de 1.3 millones de vacunas de Johnson & Johnson, comenzó la vacunación en la frontera norte, donde ya quedó concluida en todo el estado de Baja California y actualmente se realiza en Sonora.

No te pierdas: Gobierno da por vacunada a toda la población mayor de edad de Baja California

Suscríbete a Forbes México