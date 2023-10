EU invierte diez veces más en IA que Europa, quien ve su soberanía en juego

El ministro francés de economía, Bruno Le Maire, hizo un llamado a la Unión Europea (UE) para acelerar la inversión en la inteligencia artificial (IA) pues es diez veces menor que la de EU, porque está en juego su “libertad política”.

“Nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestro lugar entre China y Estados Unidos está en juego, nuestra fuerza y nuestra libertad política están en juego”, dijo Le Maire en una rueda de prensa conjunta después de una reunión trilateral sobre la revolución digital y la IA en Europa.

El ministro francés destacó que “las inversiones en IA en 2022 en EU fueron de 50,000 millones de euros, de 10,000 en China y de 5,000 en la UE” y dijo que “es necesario hacer más”.

“Europa lo tiene todo: datos fiables sobre sectores críticos, investigadores, todo. Pero si miramos los números, está claro que invertimos menos. Los fondos públicos están ahí, cada Estado tiene su propia estrategia. La verdadera solución requiere la creación de un mercado europeo de capitales, sólo así tendremos la capacidad de financiar inversiones tan importantes”, dijo.

“Lo que está en juego -insistió Le Maire- es realmente dominar la IA y tenemos que mantener la distinción entre la verdad y la mentira: tenemos que introducir este concepto y ser los primeros en hacerlo. Es el funcionamiento de los prototipos lo que hay que regular, no los prototipos”, añadió, según los medios locales.

En su opinión, “hay que tener la tecnología y el dominio de esta tecnología, que hay que innovar y regular”, un punto en el que coincidieron Robert Habeck (ministro alemán de economía) y Adolfo Urso (titular de Empresa y ‘Made in Italy’), que destacó que hoy en París, Berlín y Roma habían acordado “poner en marcha el diálogo tripartito que pronto completará el Reglamento sobre la IA con el fin de frenar el exceso de regulación que podría ser un freno excesivo a la innovación”, que es esencial para “competir a nivel mundial”.

“Queremos compartir el capital de riesgo que nuestros países pueden poner en régimen para apoyar la actividad de las empresas”, explicó y aseguró que “la próxima presidencia italiana del G7” será “un paso significativo” en ese sentido.

También el vicecanciller alemán y ministro de Economía y Acción por el Clima subrayó que Europa debe actuar rápido, liberando el capital disponible y tomando decisiones rápidamente sobre la legislación.

“Europa no tiene que esconderse: tenemos empresas sólidas, fuertes y, en muchos aspectos, más capaces que los gigantes de la tecnología”, explicó Habeck, para quien “su uso nos ayudará a avanzar y fortalecerá a la Unión Europea, que será el primer centro en llevar a cabo la regulación de la IA”.

Para ello, “tenemos que tomar decisiones rápidamente, no podemos permitirnos esperar en el mercado”, dijo, antes de subrayar que la UE no puede retrasarse como sucedió “en el pasado, no vamos a repetir este error, vamos a proceder rápidamente. Tenemos todas las normas de tráfico, pero todavía no tenemos el tráfico”, explicó.

Con información de EFE

